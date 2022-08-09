فأر كبير يحرج برشلونة أمام جماهيره! (فيديو)

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وطن – وضع مقطع فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة نادي برشلونة الإسباني، في سخرية وإحراج أمام جماهيره وعشاقه قبيل بدء الموسم الجديد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وجود فأر كبير وهو يتجول داخل ملعب ( الكامب نو)، في مقطع فيديو التقطه أحد المشجعين من داخل مدرجات الملعب. خلال مباراة كأس خوان غامبر، أمام منافسه بوماس المكسيكي.

Con la quinta palanca el Barsa podrá comprar redes nuevas para que no le caigan las ratas en la cabeza a la gente en el Camp Nou pic.twitter.com/APdGjoMeim — Carletoneta (@AbelinoReal) August 8, 2022

فأر كبير يحرج برشلونة

وتفاعل الصحافة الإسبانية مع مقطع الفيديو الذي نشره أحد المشجعين، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن فأر كبير (الجرذ)، وهو يتجول على سطح ملعب (الكامب نو)، مما أثار التعليقات الساخرة والمحرجة من قبل المتابعين والنشطاء لإدارة النادي الكتالوني.

ملعب الكامب نو

من جهته، قال موقع (libertaddigital) الإسباني، بأنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد مستوى النظافة والخدمات داخل ملعب ( الكامب نو).

كما وأردف الموقع، ” ربما هذا الفيديو يثير إزعاج شركة سبوتيغاي الراعي الجديد لنادي برشلونة، والذي تم تغيير الملعب بإسمها”.

كما وأضاف، ” بالتأكيد شركة سبوتيفاي في هذا النوع من الدعاية السلبية، ومن الواضح أن النادي بحاجة إلى التطور في العديد من المجالات. ولا يقتصر فقط على الصعيد الرياضي من خلال إبرام العديد من الصفقات مثل روبرت ليفاندوفسكي“.

استياء جماهير برشلونة

ونال هذا الفيديو الاستياء الواسع من قبل جماهير وعشاق برشلونة، خلال تواجدهم في المدرجات لمشاهدتهم مباراتهم. أمام الضيف بوماس المكسيكي الماضية قبيل بدء الموسم الجديد.

كما ويستعد فريق برشلونة لأولى مباريات الدوري الإسباني 2022-2023، على أرض ملعب الكامب نو، أمام نظيره رايو فاليكانو.