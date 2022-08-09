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رياضة

فأر كبير يحرج برشلونة أمام جماهيره! (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فأر كبير يضع برشلونة في حرج أمام جماهيره watanserb.com
فأر كبير يضع برشلونة في حرج أمام جماهيره
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وطن – وضع مقطع فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة نادي برشلونة الإسباني، في سخرية وإحراج أمام جماهيره وعشاقه قبيل بدء الموسم الجديد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وجود فأر كبير وهو يتجول داخل ملعب ( الكامب نو)، في مقطع فيديو التقطه أحد المشجعين من داخل مدرجات الملعب. خلال مباراة كأس خوان غامبر، أمام منافسه بوماس المكسيكي.

فأر كبير يحرج برشلونة

وتفاعل الصحافة الإسبانية مع مقطع الفيديو الذي نشره أحد المشجعين، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن فأر كبير (الجرذ)، وهو يتجول على سطح ملعب (الكامب نو)، مما أثار التعليقات الساخرة والمحرجة من قبل المتابعين والنشطاء لإدارة النادي الكتالوني.

ملعب الكامب نو

من جهته، قال موقع (libertaddigital) الإسباني، بأنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد مستوى النظافة والخدمات داخل ملعب ( الكامب نو).

كما وأردف الموقع، ” ربما هذا الفيديو يثير إزعاج شركة سبوتيغاي الراعي الجديد لنادي برشلونة، والذي تم تغيير الملعب بإسمها”.

كما وأضاف، ” بالتأكيد شركة سبوتيفاي في هذا النوع من الدعاية السلبية، ومن الواضح أن النادي بحاجة إلى التطور في العديد من المجالات. ولا يقتصر فقط على الصعيد الرياضي من خلال إبرام العديد من الصفقات مثل روبرت ليفاندوفسكي“.

استياء جماهير برشلونة

ونال هذا الفيديو الاستياء الواسع من قبل جماهير وعشاق برشلونة، خلال تواجدهم في المدرجات لمشاهدتهم مباراتهم. أمام الضيف بوماس المكسيكي الماضية قبيل بدء الموسم الجديد.

كما ويستعد فريق برشلونة لأولى مباريات الدوري الإسباني 2022-2023، على أرض ملعب الكامب نو، أمام نظيره رايو فاليكانو.

المصدروطن + libertaddigital + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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