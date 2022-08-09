الثلاثاء, أغسطس 9, 2022
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رغد صدام حسين تثير جدلا بما قالته عن “استشهاد الحسين”

باسل النجار
كتب باسل النجار
رغد صدام حسين watanserb.com
رغد صدام حسين تعزي الشيعة بوفاة الحسين بن علي بن أبي طالب
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وطن – عزت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين، في تغريدة أثارت جدلا واسعا بين متابعيها.

ابنة صدام حسين تغرد عن استشهاد الحسين

وغردت رغد صدام على حسابها الشخصي في “تويتر”: “عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى استشهاد جدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قاد ثورة ضد الظلم.”

وتابعت: “نسأل الله ان يثبتنا على طريق الحق لمواصلة العمل حتى يعود العراق للمكانة التي يستحق.”

وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا منذ أيام أيضاً صورة لمقتدى الصدر ورغد صدام مرفوقة بالنص الآتي: “شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى اخذ الثأر”. في إشارة إلى حراك أنصار الصدر واقتحامهم للبرلمان العراقي قبل أيام.

مما دفع رغد التي لا تخفي طموحاتها السياسية إلى نفي التصريح المنسوب إليها من خلال نشر لقطة شاشة للخبر معلقة عليه “غير صحيح”، وذلك عبر تغريدة لها بتاريخ 29 تموز 2022.

مغازلة للشيعة وتيار الصدر أم ماذا؟

وأثارت تغريدة رغد الجديدة حفيظة العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” واعتبرها البعض مغازلة منها للشيعة بعد ما أشيع في الفترة الماضية من تقارب مع التيار الصدري ومقتدى الصدر.

وعلق صاحب حساب “العروبة” بأن صدام حسين استشهد منذ ١٦ سنة”.

وأضاف مخاطباً ابنته: “الدور عليكم أنتم الحين للنهوض بالعراق من جديد!”

واستدرك أن “اللطم والحزن لا يعني للامام الحسين رضي الله عنه شيئاً وكذلك لن يرجع العراق”.

وعقب “جمعة خالد” مستنكرا أن الإمام علي رضي الله عنه مات قبل سيدنا الحسين بـ ٢٣ سنة وأردف: “هل أقام سيدنا الحسين مأتم وتطيبر، وتابع مخاطباً الشيعة: “هل أنتم حزينيون على الحسين أكثر من حزنه على أبيه”.

وتساءل آخر: “ماهذه المشاعر الإنسانية التي تمتد لأكثر من 1000 سنة؟!”

وأضاف أن “الحزن على فقدان أب أو أخ أو قريب تعزه هذه مشاعر إنسانية وحزن تطويه الأيام.. لكن اللطم هل هو مشاعر انسانية عابرة للزمن أم عقيدة باطلة؟.”

وقال آخر :”الحسن والحسين اجدادنا وانتم أعاجم .. سادة فينا محبتهم فلا تحتاج دلائل”.

وأضاف :” نحن نتقرب بحبهم إلى الله بدون لطم وزحف للقبور وشرك بالله”.

وحول إدعاء الشيعة بأن أهل السنة يحقدون على آل البيت علقت “شيخة”: “كلنا نحب الرسول صلاة الله وسلامه عليه واله وصحبه وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين. ونعرف ابن من وحفيد من لكن إلى متى صياح ونياح كل عاشوراء؟!”

واستطردت: “ماذا تستفيدون من جلد أنفسكم على ذنب لم تفعلوه !؟ الحسين في الجنة ان شاء الله والذين يحييون ذكراه ماذا يجنون من هذا؟”.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون.

ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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