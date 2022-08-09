رغد صدام حسين تثير جدلا بما قالته عن “استشهاد الحسين”

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وطن – عزت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين، في تغريدة أثارت جدلا واسعا بين متابعيها.

ابنة صدام حسين تغرد عن استشهاد الحسين

وغردت رغد صدام على حسابها الشخصي في “تويتر”: “عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى استشهاد جدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قاد ثورة ضد الظلم.”

عظم الله لنا ولكم الاجر بذكرى استشهاد جدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه، الذي قاد ثورة ضد الظلم ، نسأل الله ان يثبتنا على طريق الحق لمواصلة العمل حتى يعود العراق للمكانة التي يستحق.. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 9, 2022

وتابعت: “نسأل الله ان يثبتنا على طريق الحق لمواصلة العمل حتى يعود العراق للمكانة التي يستحق.”

وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا منذ أيام أيضاً صورة لمقتدى الصدر ورغد صدام مرفوقة بالنص الآتي: “شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى اخذ الثأر”. في إشارة إلى حراك أنصار الصدر واقتحامهم للبرلمان العراقي قبل أيام.

مما دفع رغد التي لا تخفي طموحاتها السياسية إلى نفي التصريح المنسوب إليها من خلال نشر لقطة شاشة للخبر معلقة عليه “غير صحيح”، وذلك عبر تغريدة لها بتاريخ 29 تموز 2022.

مغازلة للشيعة وتيار الصدر أم ماذا؟

وأثارت تغريدة رغد الجديدة حفيظة العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” واعتبرها البعض مغازلة منها للشيعة بعد ما أشيع في الفترة الماضية من تقارب مع التيار الصدري ومقتدى الصدر.

صدام حسين استشهد الله يرحمه رحمة الابرار منذ ١٦ سنة…

الدورة عليكم انتم الحين للنهوض بالعراق من جديد!!!!؟؟؟؟

أعتقد اللطم والحزن ا لا يعني للامام الحسين رضي الله عنه شي وكذلك لن يرحع العراق — العروبة🌱 (@G4YB29mv2U7NV80) August 9, 2022

وعلق صاحب حساب “العروبة” بأن صدام حسين استشهد منذ ١٦ سنة”.

وأضاف مخاطباً ابنته: “الدور عليكم أنتم الحين للنهوض بالعراق من جديد!”

واستدرك أن “اللطم والحزن لا يعني للامام الحسين رضي الله عنه شيئاً وكذلك لن يرجع العراق”.

وعقب “جمعة خالد” مستنكرا أن الإمام علي رضي الله عنه مات قبل سيدنا الحسين بـ ٢٣ سنة وأردف: “هل أقام سيدنا الحسين مأتم وتطيبر، وتابع مخاطباً الشيعة: “هل أنتم حزينيون على الحسين أكثر من حزنه على أبيه”.

سيدنا علي مات قبل سيدنا الحسين ب ٢٣ سنة ….هل سيدنا الحسين سوا ماتم وتطبير…الخ ؟

وانت تؤمن انه سيدنا الحسين معصوم …فإذا المعصوم ما سوا اي تطبير على ابوه ولا اي ماتم ….واللي هو اكيد أشد حزن عليه من اي حد ….هل انتو حزينين على الحسين اكثر من حزن الحسين على ابوه !!!؟ — 🇮🇶🇶🇦 JUMAA KHALID 🇶🇦🇮🇶 (@FyArDvKHfnInZWw) August 9, 2022

وتساءل آخر: “ماهذه المشاعر الإنسانية التي تمتد لأكثر من 1000 سنة؟!”

وأضاف أن “الحزن على فقدان أب أو أخ أو قريب تعزه هذه مشاعر إنسانية وحزن تطويه الأيام.. لكن اللطم هل هو مشاعر انسانية عابرة للزمن أم عقيدة باطلة؟.”

وقال آخر :”الحسن والحسين اجدادنا وانتم أعاجم .. سادة فينا محبتهم فلا تحتاج دلائل”.

وأضاف :” نحن نتقرب بحبهم إلى الله بدون لطم وزحف للقبور وشرك بالله”.

يفكرنا سذج يقول ماهي اعمال دينية الحسن ويا الحسين اجدادنا وانتم اعاجم

سادة فينا محبتهم فلا تبغى دلائل مايدري المغرر فيه نحن نتقرب بحبهم الي الله بدون لطم وزحف للقبور وشرك بالله يكذبون عليه يقلون لهم بان السنه يبغضون اهل البيت للفتنه وشحنهم على السنه

#ياحسين #عاشوراء — جبرتي (@3M3M3M3MA) August 9, 2022

وحول إدعاء الشيعة بأن أهل السنة يحقدون على آل البيت علقت “شيخة”: “كلنا نحب الرسول صلاة الله وسلامه عليه واله وصحبه وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين. ونعرف ابن من وحفيد من لكن إلى متى صياح ونياح كل عاشوراء؟!”

واستطردت: “ماذا تستفيدون من جلد أنفسكم على ذنب لم تفعلوه !؟ الحسين في الجنة ان شاء الله والذين يحييون ذكراه ماذا يجنون من هذا؟”.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون.

ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم.