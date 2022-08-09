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رياضة

بيكيه يرد على طلب برشلونة بالموافقة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بيكيه يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة watanserb.com
بيكيه يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة
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وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة ينوي في الاستغناء عن خدمات الإسباني جيرارد بيكيه 35 عاماً، بسبب تراجع مستواه مع النادي الكتالوني وراتبه المرتفع.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، قرر التفاوض مع المدافع الإسباني المخضرم بيكيه، من أجل تخفيض راتبه الكبير والتوقيع على عقد جديد حتى صيف 2024.

بيكيه لا يمانع

وأردفت الصحيفة، ” بيكيه لا يمانع في تخفيض راتبه، بل إنه يرحب بتعديل عقده. من أجل مساعدة نادي برشلونة على أزمته المالية والاقتصادية”.

وانتقل جيرارد بيكيه إلى صفوف نادي برشلونة في صيف 2008، قادماً من فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) مقابل 5 ملايين يورو. بعد انتهاء فترة إعارته مع ريال سرقطة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

كما وشارك المدافع بيكيه مع الفريق الكتالوني، في 603 مباراة. منذ قدومه في كافة المسابقات المحلية والقارية المختلفة. مسجلاً 53 هدفاً.

وحقق الإسباني بيكيه 28 لقباً مع نادي برشلونة طوال مشواره الكروي حتى الآن، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني 7 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات. وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات وغيرها.

أزمة برشلونة المالية

وما زال نادي برشلونة يعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي، أدت به إلى تخفيض رواتب اللاعبين إلى نسبة 50%، إلى جانب الاستغناء عن أبرز نجومه وهم ليونيل ميسي وأنطونيو غريزمان.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد تحدث في وقت سابق. عن قيمة الديون المتراكمة على النادي، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار.

صفقات برشلونة 

لكن رئيس النادي لابورتا، ساهم في جلب العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي، بمساعدة المدرب تشافي، كان من أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا دياز وغيرهم، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

وجاءت تلك الخطوة من رئيس برشلونة لابورتا بشأن الصفقات الجديدة، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات لتحسين إيرادات النادي، والتي تمثلت في بيع نسبة من حقوق بث المباريات الخاصة به. واتفاقية الراعية مع شركة سيمفوني.

يذكر بأن فريق برشلونة سيخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد، أمام نظيره رايو فاليكانو مطلع الأسبوع المقبل.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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