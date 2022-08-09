بيكيه يرد على طلب برشلونة بالموافقة

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وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة ينوي في الاستغناء عن خدمات الإسباني جيرارد بيكيه 35 عاماً، بسبب تراجع مستواه مع النادي الكتالوني وراتبه المرتفع.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، قرر التفاوض مع المدافع الإسباني المخضرم بيكيه، من أجل تخفيض راتبه الكبير والتوقيع على عقد جديد حتى صيف 2024.

بيكيه لا يمانع

وأردفت الصحيفة، ” بيكيه لا يمانع في تخفيض راتبه، بل إنه يرحب بتعديل عقده. من أجل مساعدة نادي برشلونة على أزمته المالية والاقتصادية”.

✅ Piqué, a un paso de rebajarse su salario 👉 A diferencia de las renovaciones de Ter Stegen, De Jong y Lenglet, hechas también en octubre de 2020, la del capitán no se presentaría ante fiscalía porque Gerard sí accede a bajarse la ficha ✍️@RogerTorellohttps://t.co/OTvD0ZwXr7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 8, 2022

وانتقل جيرارد بيكيه إلى صفوف نادي برشلونة في صيف 2008، قادماً من فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) مقابل 5 ملايين يورو. بعد انتهاء فترة إعارته مع ريال سرقطة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

كما وشارك المدافع بيكيه مع الفريق الكتالوني، في 603 مباراة. منذ قدومه في كافة المسابقات المحلية والقارية المختلفة. مسجلاً 53 هدفاً.

وحقق الإسباني بيكيه 28 لقباً مع نادي برشلونة طوال مشواره الكروي حتى الآن، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني 7 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات. وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات وغيرها.

أزمة برشلونة المالية

وما زال نادي برشلونة يعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي، أدت به إلى تخفيض رواتب اللاعبين إلى نسبة 50%، إلى جانب الاستغناء عن أبرز نجومه وهم ليونيل ميسي وأنطونيو غريزمان.

فيران كورياس (SPORT): بيكيه وافق على تعديل عقده مع تخفيض راتبه، العقد حتى 2024 ✅✅✅✅ — FCB World (@forcabarca_ar) August 8, 2022

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد تحدث في وقت سابق. عن قيمة الديون المتراكمة على النادي، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار.

صفقات برشلونة

لكن رئيس النادي لابورتا، ساهم في جلب العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي، بمساعدة المدرب تشافي، كان من أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا دياز وغيرهم، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

وجاءت تلك الخطوة من رئيس برشلونة لابورتا بشأن الصفقات الجديدة، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات لتحسين إيرادات النادي، والتي تمثلت في بيع نسبة من حقوق بث المباريات الخاصة به. واتفاقية الراعية مع شركة سيمفوني.

SPORT بيكيه سيجد صعوبة في أن يلعب اساسيا هذا الموسم، سيكون وضعه مختلفا عن السنوات الـ 14 الماضية التي قضاها في البارسا. وهناك من يشك في انه سوف يستمر هذا الموسم في الفريق الاول للبارسا، وخاصة ان وضعه معقد على الصعيد البدني، وايضا في حياته الشخصية، بعد الانفصال عن شاكيرا. pic.twitter.com/ukpJYumkAf — InCampNou (@InCampNou) August 8, 2022

يذكر بأن فريق برشلونة سيخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد، أمام نظيره رايو فاليكانو مطلع الأسبوع المقبل.