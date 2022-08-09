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الهدهد

إيراني في الكويت هدد بقتل أهل السنة وجز رؤوسهم.. هذا مصيره (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيراني في الكويت watanserb.com
إيراني في الكويت
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وطن- أكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاءها القبض على مقيم إيراني بعد تداول فيديو له يحرض فيه على قتل “أهل السنة”.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع لتدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” أن ”الجهات الأمنية وبعد رصد الفيديو المثير للجدل، والمتداول عبر مواقع التواصل، قامت بضبط المتهم“.

وأكدت أنه ”جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم المعني“، فيما لم تكشف عن هوية المقيم المعني.

وكان ناشطون كويتيون قد عبروا عن غضبهم واستيائهم من الفيديو الذي ظهر في الشاب وهو يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية.

قتل السني أجمل شيء

وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر شاب مُلتَح يتكلم في بث مباشر مع متابعيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وهو يتحدث بتفاخر وسرور عن قتل السنّة.

وقال الشاب في المقطع المجتزأ إن ”قتل السني هو أجمل شيء“، ليزيد على كلامه بأنه ”ليس القتل فقط هو الشيء الجميل إنما قطع الرأس أيضا“.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية المكسّرة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.

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كشف اسم صاحب الفيديو

وأعاد نشطاء كويتيون تداول المقطع المجتزأ من البث، إذ أفاد البعض بأن هذا الشاب يدعى ”محمد هاشمي وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي“.

وخاطب هؤلاء النشطاء وزارة الداخلية للتأكد من حقيقة إقامة هذا الشاب في الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وإبعاده عن البلاد في حال ثبت أنه مقيم في البلد الخليجي.

وشدد كثير من المدونين على ضرورة التحرك ضد هذا الشاب، واصفين حديثه بأنه ”طائفي ومثير للفتن“.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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