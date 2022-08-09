إيراني في الكويت هدد بقتل أهل السنة وجز رؤوسهم.. هذا مصيره (شاهد)

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وطن- أكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاءها القبض على مقيم إيراني بعد تداول فيديو له يحرض فيه على قتل “أهل السنة”.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع لتدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” أن ”الجهات الأمنية وبعد رصد الفيديو المثير للجدل، والمتداول عبر مواقع التواصل، قامت بضبط المتهم“.

وأكدت أنه ”جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم المعني“، فيما لم تكشف عن هوية المقيم المعني.

وكان ناشطون كويتيون قد عبروا عن غضبهم واستيائهم من الفيديو الذي ظهر في الشاب وهو يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية.

قتل السني أجمل شيء

وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر شاب مُلتَح يتكلم في بث مباشر مع متابعيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وهو يتحدث بتفاخر وسرور عن قتل السنّة.

وقال الشاب في المقطع المجتزأ إن ”قتل السني هو أجمل شيء“، ليزيد على كلامه بأنه ”ليس القتل فقط هو الشيء الجميل إنما قطع الرأس أيضا“.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية المكسّرة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.

كشف اسم صاحب الفيديو

وأعاد نشطاء كويتيون تداول المقطع المجتزأ من البث، إذ أفاد البعض بأن هذا الشاب يدعى ”محمد هاشمي وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي“.

@dressa65 تفضل يادكتور عيسى شوف الوقاحه نرع ثاني 👇👇👇🦓🦓👇 *وافد إيراني رافضي بالكويت*

*يهدد بقطع رؤوس أهل* *السنة ويدرس الطب على* *نفقة الدولة الشهرهه على الحكومة*

*إللي قاعدة إدرسه على نفقة الدولة* pic.twitter.com/omFhGITLqT — kuwait (@kuwaitcty) August 9, 2022

وخاطب هؤلاء النشطاء وزارة الداخلية للتأكد من حقيقة إقامة هذا الشاب في الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وإبعاده عن البلاد في حال ثبت أنه مقيم في البلد الخليجي.

وشدد كثير من المدونين على ضرورة التحرك ضد هذا الشاب، واصفين حديثه بأنه ”طائفي ومثير للفتن“.

إيراني يعمل في الكويت يحرض على قتل السنه ويفتخر بذلك وزارة الداخلية الكويتية تعلن القبض على هذا المجوسي القذر👏👏#عاشوراء pic.twitter.com/v32qDcvolR — سعد آل بريك (@saadbrake) August 9, 2022

إيراني يعمل في الكويت – ويقول افتخر بقتل السني وأحلى شي قتله وقطع رأسه على وزير الداخلية والجهات المعنية التدخل لضبط هذا المعفن والوصخ – الكويت pic.twitter.com/F2wOFKlAT0 — السنافي (@DAlfreej) August 9, 2022