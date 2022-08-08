يمنية تقتل زوجها وتدفنه في حظيرة أبقار.. ما القصة؟

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وطن- أقدمت سيدة يمنية على قتل زوجها، في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء؛ إثر خلافات بينهما بعد زواجه من امرأة أخرى.

وعُثر على جثمان المجني عليه، بعدما كان قد اختفى بشكل مفاجئ قبل أسابيع، في قرية صُفارة بمديرية مغرب عنس.

وقُتل الزوج اليمني على يد زوجته، التي حاولت التخلص من الجثة عن طريق دفنها في “حظيرة” للأبقار أسفل المنزل.

ذبحته في عيد الأضحى وأخفت جثمانه بعد زواجه بأخرى.. يمنية تقتل زوجها وتدفنه في حظيرة أبقار في حادثة صادمة؛ تخلصت سيدة يمنية من زوجها بقتله، ثم دفن جثمانه في حظيرة الأبقار أسفل منزلهم، في إحدى البلدات بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/rRobrR57Kz — البحث والتحري NEWS (@albhthwalthry) August 8, 2022

ويعود سبب الجريمة إلى نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، بعد زواجه بأخرى، في الوقت الذي كانت تخشى أن ينجب منها أطفالا، ويذهب إرث الزوج لغير أبناء الزوجة التي أقدمت على ارتكاب الجريمة.

وزادت في الفترة الماضية، جرائم قتل الأقارب بصور مروعة نتيجة انتشار ثقافة العنف وتفشي الجريمة وغياب القضاء والأمن.

ففي يونيو الماضي، قامت سيدة يمنية بقتل زوجها طعناً بالسكين، ثم فصلت جسده عن عنقه قبل أن تقوم بوضع أطرافه في التنور لمحو أثر الجريمة.

وآنذاك، كشفت شرطة مديرية “الحداء” التابعة لمحافظة ذمار، أنها ألقت القبض على الجانية وتدعى مريم ناصر (25 عاما)، بعد ارتكابها للجريمة التي ذهب ضحيتها زوجها بدر محمد صالح عاطف 25 عاما.

الخبر طلع حقيقه أن زوجة في #ذمار

قتلت زوجها و طبخته بالتنور !

واني أقول ليش أكثر أصحاب ذمار هاربين بالجبهات مع الحوثي !🤭 — د/ ريم سالم باوزير (@R_eem_Salem) June 8, 2022

ووجهت القاتلة عدة طعنات إلى زوجها الذي كان نائماً قبل أن تقوم بذبحه بسكين، إلى أن فارق الحياة ثم مثلت بجثته بسبب خلافات زوجية.

وعند إلقاء القبض على الزوجة القاتلة كانت تحاول الانتحار بتناول جرعات كبيرة من “مبيد حشري” سام، ولكن تم إنقاذها ونقلها إلى أحد مستشفيات ذمار والتحفظ عليها إلى حين استكمال التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، أقدمت امرأة بمحافظة المحويت على قتل زوجها ورمية من أعلى قمة جبل شاهق.

والضحية يدعى “صدام حمود ردمان” (29 عاماً) من أهالي عزلة الغربي الأعلى بيت ردمان.

واكتشف الأهالي آثارا غريبة في جسد الزوج أثناء تغسيله، ما دفعهم إلى توقيف الدفن لحين التأكد من أسباب وفاته، ثم ألقي القبض على زوجته التي اعترفت بارتكابها الجريمة .

في حين، نجت امرأة يمنية مقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة تدعى تهاني الذماري، وأولادها الثلاثة من موت محقق إثر قيام زوجها المعين بتعذيبها ومحاولة قتلها بـ”الساطور” في أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وبثت الذماري، مقطع فيديو، قالت فيه إن زوجها المدعو “مدحت صالح جعفر هادي ضربها برأسها بالساطور، وكان يريد ذبحها.

تضامني الكامل مع الضحيه #تهاني الذماري المقيمه في القاهره واللذي قام زوجها بتقطيع اصابعها ومحاولة قتلها ذ بحا ونطالب السلطات المصريه بضبط الجاني واحالته للمحاكمه pic.twitter.com/efIVV8nsUD — عيشه اليمن بديل مروي (@AlymnYshh) July 11, 2022

وأضافت أنها حاولت الدفاع عن نفسها، ما جعلها تتعرض لاعتداء أشد قسوة في وجهها، وأصابع يديها، وقطع أوتار يديّها والأعصاب والشريان أمام أبنائها.

وأشارت إلى أن زوجها حاول اللحاق بابنها ذو 4 أعوام ليذبحه، وحاولت الدفاع عنه، موضحة أن صراخها لفت انتباه ابنتيها الأخريين، وحين شاهداها غارقة في دمائها، صرخت ابنتها الصغيرة، بينما كان زوجها يحاول تهديدهما بالذبح والتقطيع، بينما أصيبت الأخرى بصدمة ولم تنطق بشيء.

وأوضحت الذماري أن سبب اعتداء زوجها عليها، كان بسبب رغبته في الحصول منها على أموال، وأكملت: “كان يريد شراء خروف العيد، وكنت لا أملك مالًا، وأنا أعمل في نقش الحناء بأصابعي هذه المصابة”.

#وكيل_السياحه مدحت صالح جعفر هادي يقوم في صباح يوم العيد بمحاولة ذبح زوجته #تهاني_الذماري وأقدم على تقطيع اصابعها حيث تشتغل هي كمنقشه للحناء في مصر .

تهاني نجت من الموت بأعجوبة والمصيبه الكبرى في هذه الجريمة ان الوكيل أو الزوج المجرم خرج من السجن ثاني يوم بكفاله!! pic.twitter.com/QVF9iftPCj — جوهرة عبدالله (@jogara1990) July 12, 2022

وأكدت الذماري أن زوجها الذي احتجزته السلطات المصرية عقب الحادثة، تم سجنه ليوم واحد فقط، وهو يوم السبت، أي أول أيام عيد الأضحى، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي.

وكشفت أنه اتصل بها عقب خروجه، ليهددها بالقتل وقتل أولادها الثلاثة الذين هم أولاده، في حال تحدثت عما حدث.

وتمكنت تهاني من تجاوز الواقعة بعد إسعافها من صديقتها اليمنية، إذ تركها زوجها داخل المنزل مضرجة بدمائها، داخل حمام شقتها، وسط صدمة أطفالها، الذين تلقوا بدورهم تهديدات من والدهم.