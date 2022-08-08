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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت والتعليق في كأس السوبر الأوروبي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي watanserb.com
موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي
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وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، على ملعب (هلسنكي الأولمبي) في العاصمة فنلندا.

موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة  

وستبث مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت كالعادة، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية.

كما وستنقل على قناة (beIN SPORTS1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

معلق مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الناقل الحصري للمباراة، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي. أو الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة النهائية بتشكيلة أساسية قوية، أمام نظيره فرانكفورت الألماني، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع التشكيلة: داني كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو رودريجر(فيرلاند ميندي).

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس (أوريلين تشواميني)، كاسيمرو (كامافينجا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو).

كما ووفق رؤية المدرب الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي الأبيض، سيعتمد في نهائي البطولة على التشكيلة الأساسية التي ساهمت في تتويج الفريق بلقب دوري الأبطال على حساب اللاعبين الجدد. وفق ما ذكرته التقارير الإسبانية.

وكان ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، قد توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، كما وتوج منافسه آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم المنصرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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