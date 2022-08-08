موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت والتعليق في كأس السوبر الأوروبي

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وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، على ملعب (هلسنكي الأولمبي) في العاصمة فنلندا.

موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت كالعادة، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية.

كما وستنقل على قناة (beIN SPORTS1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

معلق مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الناقل الحصري للمباراة، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي. أو الجزائري حفيظ دراجي.

🏟 ملعب هلسنكي الأولمبي

🔥 هنا سنقاتل من أجل أول لقب لنا لهذا الموسم! #SuperCup pic.twitter.com/okGCepUDUJ — ريال مدريد (@realmadridarab) August 7, 2022

تشكيلة ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة النهائية بتشكيلة أساسية قوية، أمام نظيره فرانكفورت الألماني، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع التشكيلة: داني كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو رودريجر(فيرلاند ميندي).

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس (أوريلين تشواميني)، كاسيمرو (كامافينجا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو).

كما ووفق رؤية المدرب الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي الأبيض، سيعتمد في نهائي البطولة على التشكيلة الأساسية التي ساهمت في تتويج الفريق بلقب دوري الأبطال على حساب اللاعبين الجدد. وفق ما ذكرته التقارير الإسبانية.

Match officials for #RMASGE: 👮 Michael Oliver

🚩 Stuart Burt

🚩 Simon Bennett

4⃣ Rumšas Donatas

📺 Tomasz Kwiatkowski#SGE pic.twitter.com/Gk2pHU6Djn — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 8, 2022

وكان ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، قد توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، كما وتوج منافسه آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم المنصرم.