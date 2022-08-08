مصر.. معلمة فلسفة تشرح درساً لطلاب الثانوية بالرقص والإيحاءات اللفظية والجسدية (فيديو)

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وطن– أثارت معلمة مادة فلسفة في مصر، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شرحها درساً عن العولمة بطريقة جريئة.

حافية القدمين

وظهرت المعلمة بفيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن العولمة بكلمات غير لائقة، وهي تقف فوق منصة أمام لوحة كبيرة حافية القدمين.

وتقول معلمة الفلسفة: “فاكر لما قولتلك إن العولمة زحلقة مصبوبة بخزوقة، أبلة أنا اتزحلقت هو زمن العولمة، مين زحلقك يا بت جوه زمن الخزوقة؟.

واستطردت المعلمة شرحها بطريقة أثارت الغضب: ” الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة، والاحتكاك الثقافي”.

وجاء في تعليقات الناشطين على الفيديو: ” لا يوجد ما يدل على إن دي معلمة.. لا لبس يليق بمهنة التدريس ولا أسلوب الشرح ولا الكلام اللي هي بتقوله لله الأمر من قبل ومن بعد”.

انهيار تربوي

وعبرت ناشطة عن صدمتها بالقول: ” معقولة دي مدرسة والله عليه العوض ومنه العوض يا رب.”

وسخر آخر قائلاً: “أنا هروح أبيع الموبايل.. فين أيام المعادي الثانوية العسكرية والمدرسين العظام.”

وكتبت ناشطة أخرى: “هما بيحاولوا يواكبوا اللغة بتاعة جيل دلوقتي بنفس مفرداتهم.. ويعلي الفلوس مش عشان تعليم ولا حاجة”.

وعلق آخر يدعى درديري: “‏‎انهيار تربوي وقيمي مرعب”، فيما اتفق آخرين مع أسلوب المعلمة.

المعلمة سماح صبحي

وكشف آخر في تعليقه أن المعلمة من الاسكندرية، وتدعى سماح صبحي. وكتب: “‏‎رغم اعتراضي على طريقتها في بعض الأوقات للشرح إلا أن د/ سماح من أفضل وأمهر المدرسين. وليها طلاب من سنين ودرجاتها ماشاء الله وليها أكثر من سنتر معروف جدا فى اسكندرية وطلابها بالآلاف”.

ورد آخر عليه: “‏‎‎ومعاها دكتوراه كمان .. يا حِزن أسود”.

وفي مقطع آخر، أقامت معلمة الفلسفة ذاتها ما يشبه الأفراح الشعبية، وتبارك الطلبة في الصعود إلى المسرح للرقص معها.

وفي مقطع ثالث تشرح المعلمة سماح صبحي للطلبة عبر بث مباشر على الانترنت، مستخدمة ألفاظ وعبارات غزل لا تليق بين معلمة وطلابها.