محمود الخطيب: الأهلي لا يسمح بالمزايدة عليه ولن نحاسب سواريش على قراراتنا

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وطن- خرج رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب 67 عاماً، في كلمة متلفزة عبر قناة النادي الرسمية إلى جماهير المارد الأحمر، على ضوء الانتقادات الواسعة من قبل الأخير بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.

وقال رئيس الأهلي الخطيب، ” الأهلي كانت نشأته وطنية، ولن لأي أحد للمزايدة على الفريق، كما وسيظل النادي داعماً للدولة والقيادة السياسية”.

لن نحاسب ريكاردو سواريش

وأردف الخطيب، ” لقد اتخذنا قرار اللعب بالناشئين والعائدين من الإصابة، من أجل منح الأساسيين الراحة. بدلاً من اللعب للموسم الرابع على التوالي دون حصولهم على أي راحة”.

كما وأضاف، ” المدرب متخوف من سوء النتائج في ظل الدفع بالشباب، لكن لن نحاسبه على ذلك. لأننا هذه الفترة سنتخذها فترة الإعداد للموسم المقبل”.

واستكمل الخطيب، ” بما أن التنافس على بطولة الدوري ابتعدت عن الأهلي، سواء بتعمد أو غير تعمد قررنا استكمال المسابقة بالشباب”.

الأهلي ملك لجماهيره وليس البيع

وتابع، ” الأهلي ليس للبيع، فهو ملك لجماهيره وأعضائه. كما وسيعود لمنصات التتويج من جديد، رغم الأمور الخارجية التي تحاول النيل من النادي ومن أبرزها التحكيم. نحن نطلب العدل، وقد أرسلنا الكثير من الخطابات إلى اتحاد الكرة ولا يرد علينا من أي شخص”.

كما ويضيف الخطيب، ” كنت أتمنى أن يحظى الأهلي خارجياً بالاهتمام الذي يليق به في الداخل (مصر). ولكن على ما يبدو بأن انجازات الفريق تثير البعض”. وفق قوله.

الخطيب يعقب على دوري أبطال أفريقيا

وتحدث الخطيب عن دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ” لقد تولينا المسؤولية وكنا نستعد لاستعادة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 7 سنوات، حيث أن الفريق وصل إلى النهائيات 5 مرات في آخر 6 سنوات. وهذا لم يحدث في أوروبا”.

وأشار رئيس الأهلي في حديثه، ” البطولة الأخيرة مع الأسف فقدت بمساعدة بعض الناس في مصر، الأهلي حقق 12 بطولة محلية وقارية في 4 سنوات فقط”.

🚨 رئيس النادي الأهلي @AlAhly 🇪🇬 محمود الخطيب يعتبر أن فريقه مستهدف تحكيميا منذ الموسم الماضي مشددا على أن الأخطاء التحكيمية هي إحدى العوامل التي حرمت الفريق القاهري من الفوز بالدوري المصري العام الماضي وحالت دون بقائه في منافسة شرسة على اللقب هذا العام أيضا pic.twitter.com/IA41Rxu2RL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 6, 2022

كما وحذر الخطيب جماهير الأهلي، ” لا تجعلوا لأحد أن يشكك في فريقكم فهناك من يعمل لهدمه، كما أنني أشعر بحزن وغضب الجمهور. لكننا نحمل المسؤولية أمام الله وأمام ضمائرنا وجمهورنا العظيم”.

يذكر بأن فريق الأهلي بعد الدفع بالشباب قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري، ب3 أهداف دون مقابل في منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.