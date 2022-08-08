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رياضة

محمود الخطيب: الأهلي لا يسمح بالمزايدة عليه ولن نحاسب سواريش على قراراتنا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمود الخطيب يخاطب جماهير الأهلي المصري watanserb.com
محمود الخطيب يخاطب جماهير الأهلي المصري
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وطن- خرج رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب 67 عاماً، في كلمة متلفزة عبر قناة النادي الرسمية إلى جماهير المارد الأحمر، على ضوء الانتقادات الواسعة من قبل الأخير بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.

وقال رئيس الأهلي الخطيب، ” الأهلي كانت نشأته وطنية، ولن لأي أحد للمزايدة على الفريق، كما وسيظل النادي داعماً للدولة والقيادة السياسية”.

لن نحاسب ريكاردو سواريش

وأردف الخطيب، ” لقد اتخذنا قرار اللعب بالناشئين والعائدين من الإصابة، من أجل منح الأساسيين الراحة. بدلاً من اللعب للموسم الرابع على التوالي دون حصولهم على أي راحة”.

كما وأضاف، ” المدرب متخوف من سوء النتائج في ظل الدفع بالشباب، لكن لن نحاسبه على ذلك. لأننا هذه الفترة سنتخذها فترة الإعداد للموسم المقبل”.

واستكمل الخطيب، ” بما أن التنافس على بطولة الدوري ابتعدت عن الأهلي، سواء بتعمد أو غير تعمد قررنا استكمال المسابقة بالشباب”.

الأهلي ملك لجماهيره وليس البيع

وتابع، ” الأهلي ليس للبيع، فهو ملك لجماهيره وأعضائه. كما وسيعود لمنصات التتويج من جديد، رغم الأمور الخارجية التي تحاول النيل من النادي ومن أبرزها التحكيم. نحن نطلب العدل، وقد أرسلنا الكثير من الخطابات إلى اتحاد الكرة ولا يرد علينا من أي شخص”.

كما ويضيف الخطيب، ” كنت أتمنى أن يحظى الأهلي خارجياً بالاهتمام الذي يليق به في الداخل (مصر). ولكن على ما يبدو بأن انجازات الفريق تثير البعض”. وفق قوله.

الخطيب يعقب على دوري أبطال أفريقيا

وتحدث الخطيب عن دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ” لقد تولينا المسؤولية وكنا نستعد لاستعادة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 7 سنوات، حيث أن الفريق وصل إلى النهائيات 5 مرات في آخر 6 سنوات. وهذا لم يحدث في أوروبا”.

وأشار رئيس الأهلي في حديثه، ” البطولة الأخيرة مع الأسف فقدت بمساعدة بعض الناس في مصر، الأهلي حقق 12 بطولة محلية وقارية في 4 سنوات فقط”.

كما وحذر الخطيب جماهير الأهلي، ” لا تجعلوا لأحد أن يشكك في فريقكم فهناك من يعمل لهدمه، كما أنني أشعر بحزن وغضب الجمهور. لكننا نحمل المسؤولية أمام الله وأمام ضمائرنا وجمهورنا العظيم”.

يذكر بأن فريق الأهلي بعد الدفع بالشباب قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري، ب3 أهداف دون مقابل في منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

المصدروطن + قناة الأهلي المصري
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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