فيديو لطالب كويتي يحتفل بتخرجه يثير غضب الأردنيين بعد قيامه بهذا التصرف المهين!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة لاحتفال طالب كويتي بتخرجه من الجامعة في الأردن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطالب الكويتي في سيارته المكشوفة الفاخرة وقام بإلقاء الأموال على المارة في أحد شوارع مدينة إربد شمال الأردن.

وبحسب الفيديو، فقد تجمهر العشرات من المارة حول السيارة في حين قام الطالب بإلقاء الأموال عليهم، مسببا أزمة سير خانقة في الشارع.

طالب كويتي في الأردن يحتفل بتخرجه برمي النقود في الشارع pic.twitter.com/8t66I1mTBk — ترند (@Trendnews) August 7, 2022

غضب الأردنين من تصرف الطالب الكويتي

الفيديو المتداول أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث اعتبر المغردون الأردنيون أن هذا الفعل يمثل إهانة للشعب الأردني مطالبين جهات الاختصاص بمعاقبته.

وفي هذا السياق، قال المعارض الأردني كميل الزعبي:”كويتي يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام في مدينة إربد بالقرب من مدينة الحسن .. أول شي هاي سياسة حكومات التعيين حكومات الديوان الملكي لإفقار وإذلال الشعب الأردني عامدآ متعمد. ثاني شي هذا الكويتي يجب محاسبته وزجه بالسجن ومعاقبته.”

كويتي يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام في مدينة إربد بالقرب من مدينة الحسن ..#أول شي هاي سياسة حكومات التعيين حكومات الديوان الملكي لإفقار وإذلال الشعب الأردني عامدآ متعمد.#ثاني شي هذا الكويتي يجب محاسبته وزجه بالسجن ومعاقبته.#الاردن_مش_بخير pic.twitter.com/fC3dTKYmow — المعارض الأردني كميل الزعبي (@Kameelalzoubi2) August 6, 2022

وقال الناشط الأردني أسامة دمور تعليقا على الفيديو بالقول:” كويتي في الاردن يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام يا عيب الشوم بس”.

كويتي في الاردن يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام يا عيب الشوم بس pic.twitter.com/oY8OrQnN7m — Osama Dmour (@OsamaDmour5) August 6, 2022

وقالت المغردة “قباء”:” ياعيب الشوم مو عليه هو متخرج فرحان وتصرف عفوي منه من الفرحه يمكن اسلوب تعبير عن الفرحه والله اعلم بالنوايا.لكن العتب عالرخاص الي بمثلو نفسهم وقليلين العزه والكرامه والقيمه والتربايه والاخلاق الي بلمو بالفلوس ويشوهو سمعة الاردني الأصيل عزيز النفس.. وهذول محسوبين علينا المشكله”.

عفوا منك فاهمه عزة النفس بالمقلوب وما فكرتي ولاد بلدك ليش لموا الفلوس بهالطريقه .. وما بتعرفي ظروفهم وحاجتهم .. وما عندك فكره ان اغلبهم خريجين جامعات عاطلين عن العمل اما الكويتي هو عديم الأخلاق اللي عبر عن فرحته بالطريقه الهزليه واللي بتدل ع استهتار والحق ع الحكومه اللي سمحتله — Manal (@manalatoom2) August 7, 2022

من جانبه، قال محمد زواهرة:” اعتقد ان هذة جريمة يعاقب عليها حسب القانون واترك الرأي لاصحاب القانون السادة المحامين إذا في رد قانوني”.

اعتقد ان هذة جريمة يعاقب عليها حسب القانون واترك الرأي لاصحاب القانون السادة المحامين إذا في رد قانوني — Mohammed Zawahreh (@MohammedZawahr6) August 7, 2022

وهاجم المغرد “دواس” سلوك الطالب بالقول:” لو اي شخص قام بنفس التصرف في الكويت لوجدت نفس هذه الفئة من البشر تهافتت في جمع النقود حتى في اي مكان ….هذه طبائع مبنية في سلوكها على الحاجة وليس الكرامة…المشكلة بمن قام ينثر النقود فهو لو حصل على أعلى الشهادات فهو لا يزال جاهل وأمي وذو سلوكيات رخيصة متخلفة”.