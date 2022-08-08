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فيديو لطالب كويتي يحتفل بتخرجه يثير غضب الأردنيين بعد قيامه بهذا التصرف المهين!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طالب كويتي يحتفل بتخرجه watanserb.com
طالب كويتي يحتفل بتخرجه
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة لاحتفال طالب كويتي بتخرجه من الجامعة في الأردن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطالب الكويتي في سيارته المكشوفة الفاخرة وقام بإلقاء الأموال على المارة في أحد شوارع مدينة إربد شمال الأردن.

وبحسب الفيديو، فقد تجمهر العشرات من المارة حول السيارة في حين قام الطالب بإلقاء الأموال عليهم، مسببا أزمة سير خانقة في الشارع.

غضب الأردنين من تصرف الطالب الكويتي

الفيديو المتداول أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث اعتبر المغردون الأردنيون أن هذا الفعل يمثل إهانة للشعب الأردني مطالبين جهات الاختصاص بمعاقبته.

وفي هذا السياق، قال المعارض الأردني كميل الزعبي:”كويتي يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام في مدينة إربد بالقرب من مدينة الحسن .. أول شي هاي سياسة حكومات التعيين حكومات الديوان الملكي لإفقار وإذلال الشعب الأردني عامدآ متعمد. ثاني شي هذا الكويتي يجب محاسبته وزجه بالسجن ومعاقبته.”

وقال الناشط الأردني أسامة دمور تعليقا على الفيديو بالقول:” كويتي في الاردن يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام يا عيب الشوم بس”.

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وقالت المغردة “قباء”:” ياعيب الشوم مو عليه هو متخرج فرحان وتصرف عفوي منه من الفرحه يمكن اسلوب تعبير عن الفرحه والله اعلم بالنوايا.لكن العتب عالرخاص الي بمثلو نفسهم وقليلين العزه والكرامه والقيمه والتربايه والاخلاق الي بلمو بالفلوس ويشوهو سمعة الاردني الأصيل عزيز النفس.. وهذول محسوبين علينا المشكله”.

من جانبه، قال محمد زواهرة:” اعتقد ان هذة جريمة يعاقب عليها حسب القانون واترك الرأي لاصحاب القانون السادة المحامين إذا في رد قانوني”.

وهاجم المغرد “دواس” سلوك الطالب بالقول:” لو اي شخص قام بنفس التصرف في الكويت لوجدت نفس هذه الفئة من البشر تهافتت في جمع النقود حتى في اي مكان ….هذه طبائع مبنية في سلوكها على الحاجة وليس الكرامة…المشكلة بمن قام ينثر النقود فهو لو حصل على أعلى الشهادات فهو لا يزال جاهل وأمي وذو سلوكيات رخيصة متخلفة”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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