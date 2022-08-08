فيديو صادم لما فعله رجل “مخمور” في البحرين على طريق عام

- Advertisement -

وطن – ألقت الشرطة البحرينية القبض على إفريقي مخمور تسبب في إعاقة حركة السير في منطقة “القضيبية” شرق العاصمة المنامة.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته (وطن) المخمور وهو مستلق وسط أحد الشوارع. فيما تبدو بعض السيارات وهي تحاول أن تتجنبه.

البحرين | الشرطة تلقي القبض على افريقي سكران تسبب في اعاقة حركة السير في منطقة القضيبية بالعاصمة المنامة pic.twitter.com/ZM7JkqtNgf — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) August 7, 2022

وكان يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يشير إلى أن جنسيته نيجيرية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في ” تويتر” أنها ألقت القبض على الشخص المخمور وهو من جنسية أفريقية (30 عاما).

وأوضحت أن ذلك جاء إثر استلقائه على الطريق بمنطقة القضيبية معرضا نفسه للخطر. ومتسببا في إعاقة حركة المرور بالطريق العام.

حيث تبين بأنه في حالة غير طبيعية وقد تم إحالته إلى النيابة العامة.

تعقيبا على مقطع مصور ومتداول ببعض وسائل التواصل الاجتماعي..شرطة العاصمة:القبض على شخص من جنسية أفريقية (30 عاما) إثر استلقائه على الطريق بمنطقة القضيبية معرضا نفسه للخطر ومتسببا في إعاقة حركة المرور بالطريق العام، حيث تبين بأنه في حالة غير طبيعية وقد تم إحالته إلى النيابة العامة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 7, 2022

وبرر الرجل “السكران” في تحقيقات الشرطة أن استلقائه بالشارع واعتراضه للسيارات كان لطلب توصيله للمنزل. حيث كانت السيارات تتجاهله وترفض الوقوف له.

الخمور في البحرين ومي آل خليفة

ويشار إلى أنه في العام 2014، أصدرت وزيرة الثقافة البحرينية السابقة مي آل خليفة، والتي أقالها ملك البحرين قبل أيام لرفضها مصافحة سفير الاحتلال، قرارا يقضي بمنع تقديم الخمور، وإستقدام الفنانات، والعمل في البارات والمراقص بالفنادق ذات الثلاث نجوم.

ووقتها كان هذا القرار هو الأول من نوعه في البحرين، بعد أن كان المنع يشمل الفنادق ذات النجمة الواحدة والنجمتين فقط.

وكان القرار الموجه إلى جميع فنادق البحرين وقتها، أكد بأنه تم منع وبيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، ووقف العمل برخص مرافق الدسكو والمناهل ” البارات “، وصالات تقديم العروض الفنية العربية والاجنبية، في الفنادق فئة الثلاث نجوم .

كما نوه القرار المشار إليه آنذاك بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية، وعدم ممارسة النشاط السياحي المخالف للقرار المذكور، محذرا من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.