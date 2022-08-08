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فضيحة ملك البحرين حمد بن عيسى وهذا ما جاء بصحيفة تابعة لمستشاره

باسل النجار
كتب باسل النجار
حمد بن عيسى watanserb.com
ملك البحرين حمد بن عيسى
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وطن – شن ناشطون بحرينيون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على صحف بحرينية تابعة لمسؤولين كبار مقربين من الملك حمد بن عيسى، بسبب نشرها مقالات اعتبروها داعمة للاحتلال وضد الفلسطينيين.

صحيفة تابعة لمستشار ملك البحرين تدعم إسرائيل

إحدى هذه الصحف هي صحيفة “الأيام” التابعة لنبيل الحمر مستشار ملك البحرين.

ونشرت الصحيفة البحرينية في عددها الإخباري الصادر أمس، خبرا منقولا عن وكالات أنباء بعنوان “إسرائيل: حان الوقت لتوجيه ضربة قاتلة لحركة الجهاد بغزة.”

وينقل الخبر تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن التصعيد الأخير في قطاع غزة، وتوعدهم بتوجيه ضربة قوية لحركة الجهاد.

ونقلت الصحيفة البحرينية الخبر وكأنها وسيلة إعلام عبرية تماما تدعم إسرائيل، حيث لم تذكر إسرائيل بدولة الاحتلال كما اعتمدت كتابة “الجيش الإسرائيلي” وليس “جيش الاحتلال”.

وعلى نفس النهج التطبيعي تماما تبعتها صحيفة “الوطن” البحرينية، التابعة لوزير المتابعة في الديوان الملكي عطية الله آل خليفة.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على الصحف المطبعة المحسوبة على النظام البحريني والملك.

وفي هذا السياق كتب أحمد حرب:”هذه “الماخـــ.ور”، في آخر المقال لكاتبه الصهيوني، تبرر للكيان ضربته الإستباقية منعا لـــ (حُط الرواية الصهيونية)”

فيما دون ناشط آخر: “الصحف الصفراء لا تنقل إلا أخبار الصهاينة المحتلين.”

واضاف متسنكرا: “أما ما يفعله ويقوله الشعب الفلسطيني لا مكان له في صحفهم! ما هذه القذارة!؟”

تطبيع البحرين وإسرائيل

وطبعت البحرين علاقتها رسميا مع إسرائيل ضمن موجة التطبيع التي قادتها الإمارات في المنطقة مع الاحتلال، بأواخر حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأسفرت ما عرفت بـ”اتفاقات أبراهام” برعاية ترامب ومحمد بن زايد وقتها، عن تطبيع الامارات والبحرين والسودان مع إسرائيل.

تطبيع البحرين مع اسرائيل

وفي سبتمبر عام 2021 ووسط معارضة شديدة للتطبيع في البحرين، حل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في المنامة وافتتح سفارة إسرائيل هناك.

وتتواصل منذ ذلك التوقيت زيارات المسؤولين الإسرائيليين للبحرين، وعقد الاتفاقات المشتركة بين الجانبين.

ففي فبراير 2022 وصل رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت إلى البحرين، في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي منذ طبع البلدان العلاقات.

اتفاق الهدنة بين الجهاد وإسرائيل

وأمس، الأحد، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة مصرية، بعد 3 أيام من العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي أسفر عن استشهاد 41 فلسطينيا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان: «قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين بسام السعدي و(خليل) عواودة».

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان مصدر مصري مطلع أن «جهات مصرية تتواصل مع مسؤولي حركة (الجهاد)، وبالتنسيق مع حركة (حماس)، بهدف إتمام وقف التصعيد.

وجاء في بيان حركة الجهاد: “نعلن بدء وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 يوم الأحد ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية”.

كما أكدت الحركة على حقها في الرد على أي عدوان صهيوني.

وأضاف البيان: ”نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالجرحى والمصابين وندعو بالرحمة لشهدائنا العظام”.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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