حملة اعتقالات واسعة في السعودية.. والتهمة: كتابة تغريدات

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وطن- أفادت مصادر حقوقية سعودية، بأن قوات الأمن شنَّت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المغردين المشاركين في وسم “متضرري الوظائف التعليمية”.

وقال حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، إن السلطات اتهمت المعتقلين بتأليب الكوادر التعليمية ضد وزارة التعليم واستراتيجيتها وقرارتها.

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قوات الأمن تشن حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المغردين المشاركين في وسم #متضرري_الوظائف_التعليميه، بعد اتهامهم بتأليب الكوادر التعليمية ضد #وزارة_التعليم واستراتيجيتها وقرارتها. pic.twitter.com/3oPbEY0OeC — معتقلي الرأي (@m3takl) August 8, 2022

وانتشر وسم بعنوان “متضرري الوظائف التعليمية”، ضد القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية، وحقق هذا الوسم انتشارا كبيرا على موقع “تويتر”.

وقال حساب باسم “aaammm”: “كيف الوزير ساكت على تدريس المعلمات غير تخصصهم والوزارة بكبرها ساكته!؟؟؟هل يستلمون رواتب زياده بعد على كل ماده!؟؟؟مصيبه اذا يستلمون رواتب العاطلين !؟؟وماننسى المعلمات الي وظفتًوهم العصر بمدارس محو الأميه وسلمتوهم رواتب غير راتب الصبح !؟والعاطلين بلوك!؟؟ “.

كيف الوزير ساكت على تدريس المعلمات غير تخصصهم والوزارة بكبرها ساكته!؟؟؟هل يستلمون رواتب زياده بعد على كل ماده!؟؟؟مصيبه اذا يستلمون رواتب العاطلين !؟؟وماننسى المعلمات الي وظفتًوهم العصر بمدارس محو الأميه وسلمتوهم رواتب غير راتب الصبح !؟والعاطلين بلوك!؟؟ #متضرري_الوظايف_التعليميه — aaammm (@aaammm85889427) August 7, 2022

وذكرت “أمـل”: “لما الواحد يتعب ويدرس ويتخرج مع مرتبة الشرف ويجتاز كل العقبات اللي حاطينها من إختبارات وشروط ويجلس سنين ينتظر التعيين وفي النهاية مايلقى تخصصه من ضمن التخصصات المطلوبه مع إن فيه إحتياج في المدارس ماندري من يسده ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!”.

#متضرري_الوظايف_التعليميه لما الواحد يتعب ويدرس ويتخرج مع مرتبة الشرف ويجتاز كل العقبات اللي حاطينها من إختبارات وشروط ويجلس سنين ينتظر التعيين وفي النهاية مايلقى تخصصه من ضمن التخصصات المطلوبه مع إن فيه إحتياج في المدارس ماندري من يسده ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/LghVN8vql8 — أمـل 🇸🇦 (@am_a017) August 3, 2022

وكتبت “Amal”: “له اسبوع هالتاق مشالله والله يرزقنا ويرزقكم الوظايف عاجلا غير آجلا باذن الله ثم بوقفه من ولي العهد محمد بن سلمان لنا ولكل التخصصات الادبيه التربويه والغير تربوية المجتاز وغير المتجاز بإذن الله وظايف بدون شروط وتعجيز وتعقيد لان الوظيفه حق من حقوقنا”.

له اسبوع هالتاق مشالله والله يرزقنا ويرزقكم الوظايف عاجلا غير آجلا باذن الله ثم بوقفه من ولي العهد محمد بن سلمان لنا ولكل التخصصات الادبيه التربويه والغير تربوية المجتاز وغير المتجاز بإذن الله وظايف بدون شروط وتعجيز وتعقيد لان الوظيفه حق من حقوقنا #متضرري_الوظايف_التعليميه — Amal (@Amal44559254) August 7, 2022

وذكرت “قطرة مطر”: “أقسم بالله أحب وطني وأفديه.. أتمنى نصبح من مصاف الدول.. أتمنى تتحقق رؤيه 2030 .. أتمنى نبني مدن حالمه.. وطبيعة خيالية وطرق مبتكره ومواصلات أسرع من الصوت بس وظفوني الان.. ابي الان عمري راح.. ابي الان يكون لي دخل مستقل.. ابي الان اكون جزء من فعال بهالوطن الي بتطورونه”.

اقسم بالله احب وطني وافديه

اتمنى نصبح من مصاف الدول

اتمنى تتحقق رؤيه 2030

اتمنى نبني مدن حالمه

وطبيعه خياليه وطرق مبتكره ومواصلات اسرع من الصوت بس وظفوني الان

ابي الان عمري راح

ابي الان يكون لي دخل مستقل

ابي الان اكون جزء من فعال بهالوطن الي بتطورونه

#متضرري_الوظايف_التعليميه — قطرة مطر (@NRF221430) August 7, 2022

وتفاعل “احمد الرويلي”: “اللي حصل اعتبره مذبحه وغبن لنا ي #التخصصات_الادبيه حتى اللي تخصصاتهم طلع لهم وظائف ظنكم بترتاحون!؟ انت فيزياء بكرا بتدرس دين ولغه عربيه مع تخصصك وانتي رياضيات بكرا بتدرسين اجتماعيات مع تخصصك.. الاحتياج موجوود كلنا لنا عيال واخوان يدرسون ترا ليش هالمسخره!؟”.

#متضرري_الوظايف_التعليميه

اللي حصل اعتبره مذبحه وغبن لنا ي #التخصصات_الادبيه حتى اللي تخصصاتهم طلع لهم وظائف ظنكم بترتاحون!؟ انت فيزياء بكرا بتدرس دين ولغه عربيه مع تخصصك وانتي رياضيات بكرا بتدرسين اجتماعيات مع تخصصك

الاحتياج موجوود كلنا لنا عيال واخوان يدرسون ترا ليش هالمصخره!؟ pic.twitter.com/LOcxtOSUJV — احمد الرويلي (@ahmdaln15631310) August 7, 2022

وانفعلت “𝒩𝒪𝒪ℛ”: “متضرري الوظايف التعليميه يكفي استبدادواستفزاز وتراخي واستهتار بلعاطلين ..ووضع العراقل والمسميات ولف ودوران انتهي وولى زمانه ..الله ثم محمد بن سلمان سينصر كل من وقع عليه الظلم ..لن يدوم هذا الظلم”.

#متضرري_الوظايف_التعليميه يكفي استبدادواستفزاز وتراخي واستهتار بلعاطلين ..ووضع العراقل والمسميات ولف ودوران انتهي وولى زمانه ..الله ثم محمد بن سلمان سينصر كل من وقع عليه الظلم ..لن يدوم هذا الظلم — 𝒩𝒪𝒪ℛ🦩 (@no1o2o3o4r500) August 7, 2022

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت طرح 11547 وظيفة تعليمية في وزارة التعليم بنظام التعاقد الرسمي.

والتخصصات المطلوبة هي الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

وتم وضع عدة شروط، تشمل أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية تابعة للمجال التعليمي، ويجب الحصول على معادلة شهادة جامعية داخل المملكة من خلال وزارة التعليم إذا كان قد حصل على الشهادة التعليمية له من خارج المملكة.

ومن بين الشروط أيضا أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية، يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية، وألا يكون يشغل أي وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص.

والاشتراطات التي وضعتها وزارة التعليم السعودية قوبلت بانتقادات حادة من قبل السعوديين، فقابلتها السلطات بعمليات قمع.