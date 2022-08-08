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حملة اعتقالات واسعة في السعودية.. والتهمة: كتابة تغريدات

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اعتقالات في السعودية watanserb.com
اعتقالات في السعودية
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وطن- أفادت مصادر حقوقية سعودية، بأن قوات الأمن شنَّت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المغردين المشاركين في وسم “متضرري الوظائف التعليمية”.

وقال حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، إن السلطات اتهمت المعتقلين بتأليب الكوادر التعليمية ضد وزارة التعليم واستراتيجيتها وقرارتها.

وانتشر وسم بعنوان “متضرري الوظائف التعليمية”، ضد القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية، وحقق هذا الوسم انتشارا كبيرا على موقع “تويتر”.

وقال حساب باسم “aaammm”: “كيف الوزير ساكت على تدريس المعلمات غير تخصصهم والوزارة بكبرها ساكته!؟؟؟هل يستلمون رواتب زياده بعد على كل ماده!؟؟؟مصيبه اذا يستلمون رواتب العاطلين !؟؟وماننسى المعلمات الي وظفتًوهم العصر بمدارس محو الأميه وسلمتوهم رواتب غير راتب الصبح !؟والعاطلين بلوك!؟؟ “.

وذكرت “أمـل”: “لما الواحد يتعب ويدرس ويتخرج مع مرتبة الشرف ويجتاز كل العقبات اللي حاطينها من إختبارات وشروط ويجلس سنين ينتظر التعيين وفي النهاية مايلقى تخصصه من ضمن التخصصات المطلوبه مع إن فيه إحتياج في المدارس ماندري من يسده ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!”.

وكتبت “Amal”: “له اسبوع هالتاق مشالله والله يرزقنا ويرزقكم الوظايف عاجلا غير آجلا باذن الله ثم بوقفه من ولي العهد محمد بن سلمان لنا ولكل التخصصات الادبيه التربويه والغير تربوية المجتاز وغير المتجاز بإذن الله وظايف بدون شروط وتعجيز وتعقيد لان الوظيفه حق من حقوقنا”.

وذكرت “قطرة مطر”: “أقسم بالله أحب وطني وأفديه.. أتمنى نصبح من مصاف الدول.. أتمنى تتحقق رؤيه 2030 .. أتمنى نبني مدن حالمه.. وطبيعة خيالية وطرق مبتكره ومواصلات أسرع من الصوت بس وظفوني الان.. ابي الان عمري راح.. ابي الان يكون لي دخل مستقل.. ابي الان اكون جزء من فعال بهالوطن الي بتطورونه”.

وتفاعل “احمد الرويلي”: “اللي حصل اعتبره مذبحه وغبن لنا ي #التخصصات_الادبيه حتى اللي تخصصاتهم طلع لهم وظائف ظنكم بترتاحون!؟ انت فيزياء بكرا بتدرس دين ولغه عربيه مع تخصصك وانتي رياضيات بكرا بتدرسين اجتماعيات مع تخصصك.. الاحتياج موجوود كلنا لنا عيال واخوان يدرسون ترا ليش هالمسخره!؟”.

وانفعلت “𝒩𝒪𝒪ℛ”: “متضرري الوظايف التعليميه يكفي استبدادواستفزاز وتراخي واستهتار بلعاطلين ..ووضع العراقل والمسميات ولف ودوران انتهي وولى زمانه ..الله ثم محمد بن سلمان سينصر كل من وقع عليه الظلم ..لن يدوم هذا الظلم”.

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت طرح 11547 وظيفة تعليمية في وزارة التعليم بنظام التعاقد الرسمي.

والتخصصات المطلوبة هي الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

وتم وضع عدة شروط، تشمل أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية تابعة للمجال التعليمي، ويجب الحصول على معادلة شهادة جامعية داخل المملكة من خلال وزارة التعليم إذا كان قد حصل على الشهادة التعليمية له من خارج المملكة.

ومن بين الشروط أيضا أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية، يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية، وألا يكون يشغل أي وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص.

والاشتراطات التي وضعتها وزارة التعليم السعودية قوبلت بانتقادات حادة من قبل السعوديين، فقابلتها السلطات بعمليات قمع.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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