حمزة نمرة يعود لمصر بعد سنوات.. هل أخذ الأمان من نظام السيسي؟

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وطن – ظهر الفنان المصري حمزة نمرة في مصر بشكل مفاجئ، ليتضح عودته إلى بلاده بعد غياب سنوات طويلة في الخارج حيث كان محسوبا على المعارضة المصرية للنظام.

حمزة نمرة يعود لمصر

ونشر حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة له من الإسكندرية كشف بها عن عودته لمصر.

أيووه على موج وميّة

وقلوب صافية ووفية

عاشق لاسكندرية

دي عروسة البحر بلدي♥️♥️🌊 pic.twitter.com/2uw65tQZsK — Hamza Namira (@HamzaNamira) August 8, 2022

وعلق “نمرة” الذي غادر مصر قبل سنوات وأعلن معارضته لنظام السيسي على الصورة بقوله: “أيووه على موج وميّة وقلوب صافية ووفية.. عاشق لاسكندرية.. دي عروسة البحر بلدي.”

وأثار إعلان حمزة نمرة عن عودته لمصر جدلا واسعا، وتابينت ردود الأفعال على صورته بين مؤيد ومنتقد له.

وانتقد ناشطون تبدل موقف حمزة نمرة من معارضة النظام لسنوات، إلى محاباته الآن حتى أن معظم أغانيه في الفترة الماضية كانت تنتقد النظام والظلم في مصر، متسائلين عن سبب التحول المفاجئ في موقفه.

وهاجمه أحد النشطاء في تعليق: “مش هتفرق معاه اغنيه عملها اتشهر بيها وخلاص المظلوم ليه رب اسمه العدل.”

فيما أحرجه ناشط بجزء من أغنية شهيرة له عن الظلم في مصر: “ولا شكوى غير لله، ما تخافشي وأنت معاه.. صبرك ده رب كبير عليم وبصير ولا بينسى.”

وهاجمه محمد عبدالحليم: “النفاق حلو مفيش كلام.”

فيما رحب آخرون بعودته لمصر، وطلبوا منه تنظيم حفلة له في البلاد قريبا.

هجوم على حمزة نمرة بسبب حفله في الرياض

وكانت بدايات إشارة حمزة نمرة إلى تخليه عن مبادئه ومعارضته للنظام، هي موافقته على إحياء حفل في الرياض، في يونيو الماضي تحت رعاية تركي آل الشيخ.

ووقتها شن الكاتب والإعلامي المصري، محمد عزام، هجوما عنيفا على الفنان المصري.

وقال “عزام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. رصدتها “وطن” آنذاك تعليقا على مداخلة “نمرة” مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “MBC” ويقدمه الإعلامي عمرو أديب:” حمزة نمرة طالع مع عمرو أديب وبيقول لتركي الشيخ وزمايله والله ما قصرتم.”

وتابع: “موقف رخيص متوقع من واحد من اللي استفادوا من الربيع العربي في تنجيم نفسهم والحصول على أموال من أغاني والعمل في قنوات بادعاء إنه حد عنده قضية ما”.

وأضاف قائلا: ”بس قارنه بقبل فترة. أكثر من فنان أميركي أو أوروبي وصناع مهمين في عالم الترفيه رفضوا الذهاب للرياض أو المشاركة في فعاليتها بسبب سجلها في حقوق الإنسان. وتحديدا ملف قتل المرحوم جمال خاشقجي والاعتقالات والتعذيب للإصلاحيين والإصلاحيات وغياب أي فرصة لمحاكمة عادلة”.

واعتبر أن ما فعله الفنانون الغربيون هو “موقف أخلاقي محترم وواجب طبيعي على أي مؤثر وفنان لديه متابعين”.

وفيما يتعلق بـ حمزة نمرة، قال “عزام”:” نمرة بكسر النون وفتح الراء زي ما بيقول المصريين خلص نمرته ولم نقطته من جانب الثورة وحاليا رمى بياضه على الثورة المضادة .”

واشتهر حمزة نمرة خلال السنوات الماضية، بعدة أغان تنتقد النظام المصري وسياساته والظلم الذي يتعرض له المعارضون في مصر.

وبات لحمزة بسبب هذه الأغاني شعبية كبيرة في مصر وخارجها، لكن انقلابه المفاجئ عرضه لانتقادات حادة.