ثمار رؤية محمد بن سلمان.. أول فندق 5 نجوم للقطط في السعودية (شاهد)

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وطن – بات بإمكان مربي القطط الاطمئنان عليها في حال قرروا السفر أو الغياب عن منازلهم، من خلال إيداعها في أول فندق من نوعه لهذه الحيوانات الأليفة تم افتتاحه مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

وسلط مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك ” الضوء على تجربة الفندق والخدمات التي يقدمها، وأظهر الفديو لقطة خارجية للفندق، وقد كتب على واجهته “فندق القطط للحيوانات الأليفة” ويلاحظ لوحة مكتوب عليها ” روق المياو نائمة”.

اول فندق للقطط فالسعودية 😂pic.twitter.com/DFRypKcl5D — بندر القحطاني (@iBandarH) June 29, 2022

ولدى الدخول إلى قاعة الإستقبال تقوم الموظفة بتعقيم الزائر ويرتدي في قدميه حذاءا خاصاً كي لا يوسخ المكان كما قال المعلق على الفيديو، وتقوم الموظفة بفتح باب مكتوب عليه ممنوع دخول البشر.

“فندق بيتويا”

وقالت إذاعة “مونتي كارلو” الدولية في تقرير لها إن الفندق الذي أطلق عليه اسم “بيتويا” في الرياض، يخصص للعملاء مكانا لترك قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني.

فندق خمس نجوم

وأشارت مالكة الفندق “هدى العتيبي” أن فندقها هو أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة للحيوانات الأليفة. وهو أول فرع للقطط آملة أن يكون هناك فروع أخرى.

وتابعت للمصدر ذاته أن الفندق متنفس للقطط ولأصحاب القطط في أن يكونوا “مرتاحين ومتطمنين”.

متابعة من وزارة البيئة

وأولعت العتيبي الحاصلة على شهادة إدارة الأعمال؛ بالقطط منذ طفولتها ومنذ عشرين عامًا مضت وهي تتعلم كل شيء عنهم، كما روت لموقع “سبق” السعودي.

مضيفة أن فكرة الفندق الخاص بالقطط راودتها منذ زمن وقرأت عن محاولات أو تجارب مماثلة في المملكة، ولكنها فردية.

ولم تحصل على التراخيص، وذهبت لوزارة الزراعة والبيئة وأخذ الأمر عامين كاملين حتى الحصول على أول رخصة في المملكة لإنشاء “الفندق” بمواصفات خاصة وبمتابعة كاملة من وزارة البيئة.

وأكدت “العتيبي” أن الفندق مخصص جزء منه للرعاية الكاملة لمن يربي قططًا ويريد السفر، أو حدوث ظروف طارئة، أو لعدم التفرغ، أو لطلب التبني، أو غير ذلك، كما أن هناك قسمًا لرعاية القطط بيطريًا ونفسيًا وصحيًا.

وسائل العناية والراحة

وعن الفندق أوضحت أن هناك حجوزات متعددة وحسب الوقت المطلوب من صاحب القطط، مضيفة أنها خصصت “لاونج” في الفندق يضم 25 قطًا مختلف الأنواع لتعريف أصحاب القطط بما نقدمه لقططهم، ويوجد لدينا أجنحة مخصصة لجميع أنواع القطط، لافتة إلى أن الفندق يوفر كل وسائل العناية والراحة والترفيه بمنتهى الفخامة للقطط.

وأشارت “العتيبي” إلى أن الفندق لديه ملفات صحية للقطط الموجودة والتطعيمات المسجلة لكل قط والنوع وكل المعلومات عنه، وشددت على أن الفندق “لا يُسمح فيه بالبيع أو بالشراء”؛ فهي أرواح مثل البشر تمامًا.

نظام المراقبة بالكاميرات

وكشفت صاحبة المشروع أن لديها الآن عندنا أكثر من 20 قطة أليفة بأعمار وأحجام مختلفة وفصائل مختلفة، ويستطيع أصحابها المجيء إلى الفندق والإستمتاع مع قططهم تحت إشراف متخصصين.

مشيرة إلى أنها طبقت نظام المراقبة بالكاميرات مع أصحاب القطط؛ ليطمئنّ أصحاب القطط على أنها تتلقى الرعاية اللازمة، وتعمل تلك الكاميرات طوال اليوم.

وهي مزودة بخاصية الرؤية الليلية حين تطفئ الأنوار ليلًا، ويمكن متابعتها في أي مكان داخل أو خارج المملكة، ويمكن الحديث مع القط، وصاحبه عبر الكاميرا والاطمئنان على حيوانه الأليف.

قطط الشوارع

ونبّهت “العتيبي” على ضرورة الانتباه إلى الأمراض التي قد تصيب القطط، ولفتت إلى أنها مثل الإنسان تمامًا، وأبرزها الأمراض الجلدية والرشح، ويجب الاعتناء بها وإعطاء الدواء المناسب والاهتمام بالنظافة.

وبالنسبة لقطط الشوارع حذرت من الإطعام بإلقاء الطعام في الشارع؛ بسبب أن هذا الطعام الملقى يصبح كارثة على القط أو الطير؛ لأنه يجمع الفيروسات والبكتيريا، ثم يأكله الحيوان فيصاب بالمرض، ويمكن إصابة الإنسان نفسه، وهكذا دائرة تكون خطرة على الجميع، فيجب الانتباه لكيفية إطعام الحيوانات الأليفة.