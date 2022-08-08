بسبب الظلم .. حارس تونس يُهاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية

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وطن – أثارت حادثة هجرة حارس منتخب تونس للشباب ونادي الصفاقسي علي شلبي، إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت، الجدل الواسع في الشارع الرياضي التونسي.

وكشفت إذاعة (ديوان أف أم) التونسية، بأن الحارس علي شلبي هاجر إلى إيطاليا في رحلة غير شرعية، عبر متن أحد القوارب متجهاً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

هجرة الحارس علي شلبي

ونالت حادثة حارس تونس ونادي الصفاقسي شلبي، التفاعل الواسع من قبل النشطاء في بلاده على منصات التواصل الاجتماعي، بعد هجرته إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية سراً.

كتب "الحمد لله" بعد هجرته إلى إيطاليا عبر قوارب الموت..

حارس مرمى في الصفاقسي التونسي علي شلبي يُثير الجدل، بعد نشره صورة لسفره على متن قارب غير نظامي، مبرراً السبب "بتعرضه للظلم في الفريق الوطني إضافة إلى تلقيه عرضاً للعب من نادٍ إيطالي، لكن تأشيرته رٌفضت في تونس". pic.twitter.com/22jb9rfRcs — AJ+ عربي (@ajplusarabi) August 8, 2022

وقال الحارس شلبي في مقابلة صحفية مع إذاعة (موزاييك إف أم) التونسية، عن سبب هجرته الغير شرعية إلى إيطاليا، ” لقد تعرضت للظلم في منتخب تونس للشباب، وهو ما جعلني أفكر في الهجرة. على الرغم من علاقتي الطيبة مع نادي الصفاقسي التونسي”.

العروض الإيطالية

وأضاف الحارس التونسي شلبي، ” لقد تلقيت العديد من العروض في إيطاليا، ولذلك قررت الهجرة إليها من أجل اللعب هناك. بالإضافة إلى إتمام دراستي العليا بعد انهاء البكالوريا في تونس”.

كما وأشار، ” تقدمت بطلب إلى السفارة الإيطالية في دولة تونس من أجل الحصول على التأشيرة، إلا أنه تم رفض ذلك مرتين. ولم يكن الخيار بالذهاب إلى إيطاليا إلا من خلال أحد قوارب الهجرة الغير النظامية (الغير الشرعية).

وتابع حارس الصفاقسي التونسي شلبي، ” لقد كنت مضطراً للقيام بتلك الخطوة، والآن أنا في مركز لامبيدوزا في إيطاليا. وحين أغادره سأتصرف في الخطوات القادمة من أجل تحقيق حلمي”.

حارس المنتخب التونسي للشباب والنادي الصفاقسي "علي شلبي"، بعد حصوله على شهادة الباكالوريا قبل أسابيع قليلة، يغادر تونس نحـو إيطاليا عبر قارب هجرة غير شرعية 💔😓 pic.twitter.com/Ab4jkA1tgC — زياد عطية (@ziedatia123) August 6, 2022

تعليق نادي الصفاقسي

وفي سياق متصل، قال المدير الفني لفريق الشباب داخل نادي الصفاقسي معز التريكي، ” تفاجئت مثل كل المسؤولين والإدارة في النادي، بما أقدم عليه الحارس الصاعد علي شلبي”.

وأردف، ” كان من اللاعبين المنتظمين في الفريق، ولم يكن هناك أي مؤشر يدلل على أنه يريد الهجرة، وبالنسبة للعروض الإيطالية الذي تلقاها. ليس لدينا أي علم بها، وكان عليه علم النادي من أجل إيجاد الحل الأنسب له”.

والد الحارس شلبي

بينما علق والد الحارس علي شلبي بشأن هجرة نجله إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، قائلاً: ” لم أكن أعلم بسفره، وقلقنا عليه كثيراً. حينما لم نجده في غرفته. كما أنني لم أستطع التواصل معه هاتفياً. كما أنني لم أنم للقلق عليه”.

اللاعب علي شلبي أثار الجدل مؤخراً، بعد نشره صوره على فيسبوك إثر هجرته على متن قارب غير نظامي لإيطاليا. علي قال إن سبب هجرته هو "تعرضه للظلم في الفريق الوطني، إضافة إلى تلقيه عرضاً للعب من نادٍ إيطالي لكن تأشيرته رٌفضت في تونس". pic.twitter.com/sMBCGZBJYq — Tunisian live (@tunisialivee1) August 8, 2022

كما وواصل والده الحديث، ” وصلتني مكالمة منه، حيث أخبرني أنه متواجد في إيطاليا، في إطار هجرة غير شرعية. وأعتبر نفسي بأن نجلي هاجر إلى إيطاليا بسبب الظلم الذي وجده في منتخب تونس للشباب“.

والجدير بالذكر، بأن حال الحارس التونسي علي شلبي، كحال الشباب في كافة الدول العربية الذين يهاجرون إلى أوروبا بطرق غير شرعية، من أجل توفير فرصة العمل بسبب البطالة والفقر وغيرها.