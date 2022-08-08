الإثنين, أغسطس 8, 2022
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رياضة

بسبب الظلم .. حارس تونس يُهاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هجرة حارس تونس علي شلبي إلى إيطاليا بسبب الظلم watanserb.com
هجرة حارس تونس علي شلبي إلى إيطاليا بسبب الظلم
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وطن – أثارت حادثة هجرة حارس منتخب تونس للشباب ونادي الصفاقسي علي شلبي، إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت، الجدل الواسع في الشارع الرياضي التونسي.

وكشفت إذاعة (ديوان أف أم) التونسية، بأن الحارس علي شلبي هاجر إلى إيطاليا في رحلة غير شرعية، عبر متن أحد القوارب متجهاً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

هجرة الحارس علي شلبي

ونالت حادثة حارس تونس ونادي الصفاقسي شلبي، التفاعل الواسع من قبل النشطاء في بلاده على منصات التواصل الاجتماعي، بعد هجرته إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية سراً.

وقال الحارس شلبي في مقابلة صحفية مع إذاعة (موزاييك إف أم) التونسية، عن سبب هجرته الغير شرعية إلى إيطاليا، ” لقد تعرضت للظلم في منتخب تونس للشباب، وهو ما جعلني أفكر في الهجرة. على الرغم من علاقتي الطيبة مع نادي الصفاقسي التونسي”.

العروض الإيطالية

وأضاف الحارس التونسي شلبي، ” لقد تلقيت العديد من العروض في إيطاليا، ولذلك قررت الهجرة إليها من أجل اللعب هناك. بالإضافة إلى إتمام دراستي العليا بعد انهاء البكالوريا في تونس”.

كما وأشار، ” تقدمت بطلب إلى السفارة الإيطالية في دولة تونس من أجل الحصول على التأشيرة، إلا أنه تم رفض ذلك مرتين. ولم يكن الخيار بالذهاب إلى إيطاليا إلا من خلال أحد قوارب الهجرة الغير النظامية (الغير الشرعية).

وتابع حارس الصفاقسي التونسي شلبي، ” لقد كنت مضطراً للقيام بتلك الخطوة، والآن أنا في مركز لامبيدوزا في إيطاليا. وحين أغادره سأتصرف في الخطوات القادمة من أجل تحقيق حلمي”.

تعليق نادي الصفاقسي

وفي سياق متصل، قال المدير الفني لفريق الشباب داخل نادي الصفاقسي معز التريكي، ” تفاجئت مثل كل المسؤولين والإدارة في النادي، بما أقدم عليه الحارس الصاعد علي شلبي”.

وأردف، ” كان من اللاعبين المنتظمين في الفريق، ولم يكن هناك أي مؤشر يدلل على أنه يريد الهجرة، وبالنسبة للعروض الإيطالية الذي تلقاها. ليس لدينا أي علم بها، وكان عليه علم النادي من أجل إيجاد الحل الأنسب له”.

والد الحارس شلبي

بينما علق والد الحارس علي شلبي بشأن هجرة نجله إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، قائلاً: ” لم أكن أعلم بسفره، وقلقنا عليه كثيراً. حينما لم نجده في غرفته. كما أنني لم أستطع التواصل معه هاتفياً. كما أنني لم أنم للقلق عليه”.

كما وواصل والده الحديث، ” وصلتني مكالمة منه، حيث أخبرني أنه متواجد في إيطاليا، في إطار هجرة غير شرعية. وأعتبر نفسي بأن نجلي هاجر إلى إيطاليا بسبب الظلم الذي وجده في منتخب تونس للشباب“.

والجدير بالذكر، بأن حال الحارس التونسي علي شلبي، كحال الشباب في كافة الدول العربية الذين يهاجرون إلى أوروبا بطرق غير شرعية، من أجل توفير فرصة العمل بسبب البطالة والفقر وغيرها.

المصدروطن + ديوان أف أم + موزاييك إف أم + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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