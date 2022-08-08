بذخ محمد السادس.. صحفي في “بي بي سي” يكشف راتبه ومصاريف قصره اليومية!

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” جورجي ديرانغو تفاصيل صادمة عن 5 من القادة الأفارقة الأعلى أجرا سنويا.

وقال “ديرانغو” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، أن الرئيس الكاميروني بول بيا تصدر قائمة الزعماء الافارقة الأعلى أجرا براتب سنوي بلغ976 620 دولاراً، في حين جاء الملك المغربي محمد السادس في المرتبة الثانية.

وأوضح الصحفي “ديرانغو” بأن الملك المغربي محمد السادس يتلقى راتبا سنويا قدره 488604 ، إلا أنه فجر مفاجأة عن الميزانية التشغيلية اليومية للقصر والتي بلغت 960 ألف دولار.

5 highest-paid African leaders. Annual pay: 1. Paul Biya (Cameroon) – $620,976

2. King Mohammed (Morocco) – $488,604. Palace's DAILY operating budget = $960,000

3. Cyril Ramaphosa (S.A.) – $223,500

4. Uhuru Kenyatta (Kenya) – $192,200

5. Yoweri Museveni (Uganda) – $183,216 pic.twitter.com/j8nVvVSDfi — Georgie (@georgiendirangu) August 7, 2022

محمد السادس أغنى زعيم إفريقي

يشار إلى انه وفقا لمجلة “فوربس”، فقد تصدر الملك المغربي محمد السادس القائمة في المرتبة الأولى كأغنى زعيم في القارة السمراء.

وبحسب تقرير للمجلة فإن ثروة الملك المغربي بلغت 5 مليارات و800 مليون دولار أمريكي، وهي الثورة الأكبر في القارة بفارق كبير عن باقي الزعماء في القائمة، ومنهم علي بونغو رئيس الغابون الذي يحتل المرتبة الثانية في القائمة بثروة تُقدر بـ1 مليار دولار.

ترتيب الزعماء الإفريقيين الأكثر مالا

وأضاف التقرير، أن المرتبة الثالثة في القائمة تعود لرئيس غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانغ، الذي تبلغ ثروته بـ600 مليون دولار أمريكي، متبوعا في المرتبة الرابعة برئيس كينيا، أوهورو كينياتا، الذي تُقدر ثروته بـ500 مليون دولار، وبنفس الثورة يحتل رئيس رواندا، بول كاغامي، المرتبة الخامسة بـ 500 دولار.

وبثروة تصل إلى 450 مليون دولار، يحتل رئيس جنوب إفريقيا الحالي، سيريل رامافوسا، المرتبة السادسة، وفي المرتبة السابعة ملك مملكة إسواتيني المجاورة لجنوب إفريقيا، مسواتي الثالث، بثروة تصل إلى 200 مليون دولار، وبنفس الثروة يحتل رئيس الكاميرون، بول بييا، المرتبة الثامنة.

وفي المرتبة التاسعة يحل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بثروة تصل إلى 185 مليون دولار، متبوعا في المرتبة العاشرة برئيس إيريتيريا، إساياس إفواركي، بثورة تُقدر بـ100 مليون دولار، وبـ80 مليون دولار يحتل رئيس نيجيريا محمد بوخاري المرتبة 11، يليه في المرتبة 12 رئيس مالاوي بيتر موتاريكا بثروة تصل إلى 55 مليون دولار.

وحل في المراتب الثلاث الأخيرة في القائمة، كلا من رئيس التشاد ادريس ديبي بثورة تصل إلى 50 مليون دولار في المرتبة 13، وبنفس مقدار الثروة يحل رئيس أوغندا يوري موسيفيني في المرتبة 14، بينما يحل في المرتبة 15 والأخيرة في القائمة رئيس بوروندي، بيير نكورونزينزا بـ45 مليون دولار.

مصادر ثروات الزعماء الإفريقيين الأغنى

وأشار التقرير إلى أن ثروات الملوك والرؤساء الأفارقة، يرجع مصدرها إلى الاستثمارات التي يقوم بها الزعماء الأفارقة في عدد من القطاعات، كالاتصالات والطاقة والتجارة والسياحة والمعادن، إضافة إلى الاستثمار الخارجي.