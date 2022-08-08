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رياضة

النصر السعودي يفضح الحارس أبو جبل ويهدده باللجوء إلى الفيفا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي والحارس أبو جبل watanserb.com
النصر السعودي يوضح تفاصيل التعاقد مع الحارس أبو جبل بعد التراجع عنه
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وطن – هدد نادي النصر السعودي الحارس المنتخب المصري محمد أبو جبل 33 عاماً، بالتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد مطالبة الأخير باستعادة أمواله عقب التراجع عن إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ورد نادي النصر السعودي في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) على بيان الحارس أبو جبل، جاء فيه: ” لقد دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتباراً من الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، بناء على المعلومات التي أودها اللاعب ووكيله بأن العقد ينتهي مع نادي الزمالك نهاية يوليو/ تموز الماضي”.

النصر السعودي يرد على الحارس أبو جبل

وأضاف نادي النصر، ” ولكن بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي، اللاعب لم يكون حر التوقيع في التاريخ المذكور، كما أنه سيظل مرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري”.

كما وأردف، ” وبناء على هذه المعلومات تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهياً، وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت بأن اللاعب حر التوقيع ولا برتبط بأي عقد في ذلك التاريخ. إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات بهذا الشأن، وأصروا على المعلومات التي قدمومها بأنها صحيحة”.

انتهاء المهلة الكافية

واستكمل النادي، ” بعد إعطاء اللاعب ووكيله المهلة الكافية، من أجل تعديل وضعه القانوني عبر العديد من الإخطارات الرسمية. كما ومخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من تلك المعلومات، قمنا بإخطار اللاعب بشكل رسمي وأن الاتفاق المبرم يعتبر باطلاً وليس له أي أثر قانوني”.

ويضيف، ” نادي النصر لا يريد أن يدخل في أي علاقة تعاقدية يترتب عليها أي مخالفة قانونية جسيمة عليه، وفق المادة ال28 حسب القانون السويسري. الذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي”.

النصر والتعاقد مع الحارس أوسبينا

وتابع بيان نادي النصر، ” بعد إعلان النصر السعودي التوقيع مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، بنحو 12 يوماً. أرسل لنا الحارس محمد أبو جبل إخطار أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع الزمالك، وأنهى عقده مع الزمالك. الذي ينتهي مع نهاية شهر أغسطس / آب الجاري”.

شكوى الفيفا

كما وأوضح، ” يعتبر إخطار الحارس أبو جبل، هو اعتراف ضمنياً على أن المعلومات. التي قدمها هو ووكيله كانت غير صحيحة والذي بنيّ عليه الالتزام التعاقدي”.

وختم نادي النصر بيانه، ” ما قدم في الإعلام عن مدة العقد وقميته هي غير صحيحة، وسنقوم بالتوجه إلى اتحاد الفيفا من أجل استعادة 450 ألف دولار تم دفعها مسبقاً للاعب. وهذا الاختلال لا يلغي احترامنا للحارس أبو جبل، كما أننا نتفهم من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما”.

ومن الجدير بالذكر، بأن الحارس محمد أبو جبل قد نشر بيان في وقت سابق، بشأن عقده مع نادي النصر السعودي، وعن خطوته القادمة برفع شكوى لدى الفيفا، للمطالبة بالتعويض بعد تراجع النادي عن الصفقة.

المصدروطن + نادي النصر السعودي + محمد أبو جبل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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