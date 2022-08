الشرطة الأمريكية تحقق في مقتل 4 مسلمين بدوافع عنصرية.. وبايدن يعلق

وطن- تحقق شرطة نيومكسيكو في علاقة محتملة بين مقتل ثلاثة مسلمين هذا العام ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، وسط مطالب متصاعدة لإدانة هذه الجرائم التي يحتمل أن تكون بدوافع عنصرية.

ونشرت شرطة ألبوكيركي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، صورا للسيارة التي يشتبه في استخدامها كوسيلة نقل في جرائم القتل الأخيرة لأربعة رجال مسلمين.

جاء ذلك في وقت عرض فيه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) – وهو أكبر منظمة حقوق مدنية إسلامية أمريكية – مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال القاتل أو القتلة.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إنها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات وتحديد هوية سيارة “فوكس فاجن- جيتا أو باسات”.

وبحسب الشرطة، فإن أربع جرائم قتل لرجال مسلمين قد تكون مرتبطة، حيث تم العثور على رجل من العشرينيات من عمره ميتاً قبل منتصف ليل 5 أغسطس بقليل، وهو مسلم من جنوب آسيا، ولم تؤكد الشرطة هويته.

وقتل محمد أفضل حسين (27 عاما) في الأول من أغسطس، كما قُتل أيضا أفتاب حسين (41 عاما) في 26 يوليو، وهما من أصول باكستانية، فيما أكدت الشرطة أن هناك صلة بين مقتل محمد أفضل وأفتاب.

وتبحث السلطات الأمريكية فيما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل محمد أحمدي، وهو مسلم من أفغانستان، قُتل في نوفمبر من العام الماضي.

من جانبه، قال عمدة إسبانولا جون رامون فيجيل، إنه يشعر بالحزن العميق، وأكد أنه تم استهداف محمد على ما يبدو في عمل عنف لا معنى له.

وأضاف العمدة متحدثا عن صفات أفضل حسين قائلا: “كان لطيف الكلام ولطيفاً وسريع الضحك، كان محترماً ومحبوباً من قبل زملائه في العمل وأفراد المجتمع”.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن “حزنه وغضبه من هجمات بغيضة” وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة: “أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألبوكيرك. بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أرسل دعواتي لأسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أمريكا”:

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.

These hateful attacks have no place in America.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2022