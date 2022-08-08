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رياضة

الأهلي ينهي أزمة كهربا مع غريمه الزمالك .. وهذا ما حصل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حل أزمة محمود كهربا مع نادي الزمالك watanserb.com
الأهلي ينهي أزمة كهربا مع الزمالك
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وطن – أنهى نادي الأهلي المصري أزمة اللاعب محمود كهربا (عبد المنعم) 28 عاماً، مع الزمالك، بسبب الغرامة المالية التي وصلت إلى عقوبة الإيقاف عن اللعب بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن المسؤولين في شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور، توصل إلى حل أزمة محمود عبد المنعم الشهير بلقب (كهربا). بسبب الغرامة المالية التي فرضت عليه لصالح الزمالك المصري.

الأهلي وحل أزمة كهربا

وبينت تلك التقارير، بأن شركة الأهلي المصري لكرة القدم، قررت تسديد عقوبة اللاعب إلى غريمه الزمالك، من خلال المحامي الخاص بنجم الأهلي محمود كهربا (أشرف عبد العزيز)، الذي يتواصل مع إدارة الفارس الأبيض لحل الأزمة بشكل نهائي.

كما وأردفت، ” اللاعب كهربا نجم الأهلي المصري، سيتحمل جزء من الغرامة المالية، إلى جانب حصوله على جزء آخر من النادي. يتحملها من راتبه السنوي طيلة مدة العقد”.

رفض إعارة كهربا

وأضافت، ” الأهلي يسعى إلى الإبقاء على محمود عبد المنعم في الموسم الجديد، رافضين فكرة إعارة اللاعب أو حتى رحيله عن صفوفه. في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص النادي. والتواجد ضمن تشكيلة المارد الأحمر في المسابقات المختلفة القادمة”.

كما ونالت قضية محمود كهربا، الدعم والمساندة من قبل شركة الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب، مع ناديه السابق الزمالك. إلى جانب إنهائها.

الزمالك وعقوبة محمود كهربا

وفي سياق متصل، فرضت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عقوبة على محمود عبد المنعم (كهربا)، وفرض غرامة مالية عليه بمبلغ يقدر ب2 مليون دولار. عقب قراره فسخ التعاقد مع الزمالك من طرف واحد، بعد الانتقال إلى نادي ديبورتيفو ألفيس البرتغالي.

كما وعلق نجم الأهلي المصري كهربا، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماي (الانستغرام)، قائلاً: ” شكراً عالنية الصافية ولناس بوعودها وافية”.

وكان المصري محمود كهربا قد رحل عن صفوف نادي الزمالك عام 2019، بعد فسخ التعاقد معه من طرف واحد مع الفارس الأبيض، والانتقال إلى نادي ديبورتيفو ألفيس البرتغالي. ثم التعاقد بعدها مع الأهلي في صيف 2020، قبل أن يلعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق هاتاي سبور التركي.

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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