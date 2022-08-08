أرقام صادمة.. كم تبلغ ثروات العائلات الحاكمة في دول الخليج؟

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وطن- نشرت بوابة الاقتصاد التابعة لمجلس التعاون الخليجي، إنفوغرافيك يُظهر حجم ثروات العائلة الحاكمة في دول المجلس، وكذا النصيب اليومي من عائدات النفط.

وبلغت ثروة العائلة الحاكمة في السعودية، 1.4 تريليون دولار، بنصيب يومي من النفط 18%، وفي الإمارات بلغت ثروة العائلة 150 بليون دولار، ونسبة عائدات النفط يوميا 14%.

أما الكويت، فقد بلغت ثروة العائلة الحاكمة فيها 360 بليون دولار مع عائد يومي من النفط تصل إلى 35%، فيما بلغت في البحرين 5 بلايين دولار، ونسبة عائد يومي من النفط 15%.

ثروة العائلة الحاكمة في قطر تصل إلى 335 بليون دولار، ونسبة عائدات النفط يوميا 21%، وفي عمان تبلغ ثروة الأسرة 1.2 بليون دولار، ونسبة عائدات نفط تبلغ 12% يوميا.

وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أعلنت عن قائمة الأثرياء العرب لعام 2022، حيث ضم قائمة فوربس السنوية للمليارديرات 21 من الأثرياء العرب بثروة مجتمعة قدرها 52.9 مليار دولار، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق.

علما بأنه لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

وحافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

بثروة قدرها 52.9 مليار دولار..

«فوربس» الأميركية تعلن قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 pic.twitter.com/q6YfJ6NKgK — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 8, 2022

وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.

فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

وضمّت مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).

لماذا الأثرياء العرب لا يدعمون القضية الفلسطينية؟ لماذا الأثرياء الفلسطينيين لا يدعمون القضية الفلسطينية؟؟؟ سؤال حيرني ….. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 11, 2020

بينما يبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار، ومن بينهم الشقيقان نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

الإمارات لديها ثلاثة مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة.

ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته.

ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.