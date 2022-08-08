الرئيسيةاقتصادأرقام صادمة.. كم تبلغ ثروات العائلات الحاكمة في دول الخليج؟
اقتصاد

أرقام صادمة.. كم تبلغ ثروات العائلات الحاكمة في دول الخليج؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
العائلات الحاكمة watanserb.com
العائلات الحاكمة
- Advertisement -

وطن- نشرت بوابة الاقتصاد التابعة لمجلس التعاون الخليجي، إنفوغرافيك يُظهر حجم ثروات العائلة الحاكمة في دول المجلس، وكذا النصيب اليومي من عائدات النفط.

وبلغت ثروة العائلة الحاكمة في السعودية، 1.4 تريليون دولار، بنصيب يومي من النفط 18%، وفي الإمارات بلغت ثروة العائلة 150 بليون دولار، ونسبة عائدات النفط يوميا 14%.

أما الكويت، فقد بلغت ثروة العائلة الحاكمة فيها 360 بليون دولار مع عائد يومي من النفط تصل إلى 35%، فيما بلغت في البحرين 5 بلايين دولار، ونسبة عائد يومي من النفط 15%.

ثروة العائلة الحاكمة في قطر تصل إلى 335 بليون دولار، ونسبة عائدات النفط يوميا 21%، وفي عمان تبلغ ثروة الأسرة 1.2 بليون دولار، ونسبة عائدات نفط تبلغ 12% يوميا.

وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أعلنت عن قائمة الأثرياء العرب لعام 2022، حيث ضم قائمة فوربس السنوية للمليارديرات 21 من الأثرياء العرب بثروة مجتمعة قدرها 52.9 مليار دولار، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق.

أوراق باندورا تكشف عن دور العائلات المالكة الإماراتية في التدفقات المالية السرية

علما بأنه لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

وحافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.

فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

وضمّت مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).

بينما يبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار، ومن بينهم الشقيقان نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

الإمارات لديها ثلاثة مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة.

ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته.

ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

آل سعود بالمقدمة يليهم آل صباح ثم آل ثاني.. “شاهد” أغنى العائلات المالكة بالعالم وأرقام فلكية

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سوريا: ارتفاع قاس جدا في سعر البنزين ينذر بزيادة الأعباء

تقارير

لماذا يُقبل المهاجرون في دول الخليج على المسيحية الإنجيلية!؟

الهدهد

رسالة لإسرائيل .. حزب الله ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة

اقتصاد

بعد زيارة بايدن.. توقعات أمريكية بزيادة إنتاج النفط من تحالف أوبك+

تقارير

تحليل: هل فشل “بايدن” في الحصول على التزامات نفطية من قادة الخليج!

اقتصاد

سعر البرميل تخطى 101 دولار.. سببان وراء ارتفاع أسعار النفط

الهدهد

أول فيديو لانفجار حقل برهان النفطي بسلطنة عمان وعدد الضحايا (شاهد)

اقتصاد

شركة “شل” تستعد لتوقيع صفقة مع قطر لمشروع غاز عملاق (تفاصيل)

الهدهد

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن تحالف دفاع جوي إقليمي مع دول خليجية برعاية أمريكية

الهدهد

إعلام السيسي يبتز دول الخليج اقتصاديا: إما دفع 25 مليار جنيه أو أبواب جهنم

اقتصاد

سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستعزز الإنتاج

تقارير

حمد بن جاسم محذراً: الصراع في أوكرانيا قد يخرج عن السيطرة بين دول تمتلك آلاف الرؤوس النووية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

هدف روعة على طريقة ميسي في الدوري المصري (فيديو)

أول رد أردني رسمي على أنباء اعتقال ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022.. ارتفاعات كبيرة تطال جميع العملات

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022.. انخفاض محدود

أمير سعودي منشق يفاجىء متابعيه باعتذار للملك سلمان وولي العهد وتوقعات باختطافه..ماذا قال؟!

برشلونة وجماهيره يكرمون داني ألفيس على طريقتهم الخاصة (شاهد)

سعر الليرة التركية أمام الدولار.. خبير يفجر مفاجأة غير متوقعة وموعدها نهاية العام (فيديو)

قناة عبرية تستشهد بمحمد العيسى ضد خطبة صالح بن حميد وصدمة للمذيعة (فيديو)

السديس عن أحداث غزة: “الإسلام يحث على عدم الاعتداء على غير المسلمين”

“الخزرجي” يكشف سبب إصرار صدام حسين على غزو الكويت وإعلانها محافظة عراقية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا