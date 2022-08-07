هاني شاكر منع كاظم الساهر من الغناء في مصر 10 سنوات.. تفاصيل ما كشفه إعلامي شهير!

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وطن– اتهم الإعلامي المصري، محمد الباز، الفنان هاني شاكر، بمنع الفنان العراقي كاظم الساهر من الغناء في مصر، طيلة الـ10 سنوات الماضية.

حفلتان في مصر

وقال محمد الباز في حلقة يوم السبت من برنامجه “آخر النهار”، إن كاظم الساهر عاد لجمهوره المصري، بحفل ضخم في الساحل الشمالي، وهناك حفل آخر يوم 9 أغسطس في دار الأوبرا.

وأشار الباز إلى أن دار الأوبرا أعلنت عن ضوابط لحضور الحفل، وشددت على الالتزام بالزي اللائق.

وأضاف الباز: “المصريون يحبون كاظم الساهر، وهم من صنعوا نجوميته. كان موجود في العراق لكن ليس بهذه النجومية، لأنه وقتها معداش على مصر”.

ظروف غير ملائمة

وأردف الباز: “كاظم الساهر قعد 10 سنين ميغنيش في مصر، ثم عاد، ورد على التساؤلات حول غيابه عن مصر. رد كاظم الساهر بدبلوماسية: “لم أكن قط بعيدا، أسعى أكون قريبًا من خلال أعمالي، غبت عن القاهرة والحفلات بسبب ظروفنا في العالم العربي كانت غير ملائمة لكن الآن الأمور عادت إلى الأفضل. وأنا اليوم وسط أهلي وجمهوري في مصر ولدي ذكريات حلوة، المصريين أهلي وإن كنت غبت جسدي لم أغب بروحي”.

واستطرد الإعلامي المصري: “كاظم الساهر رجل دبلوماسي، محبي كاظم اشتكوا من غيابه من الحفلات في مصر”.

ولفت الباز إلى أنه لم يكن هناك قرار من أي جهة بمنعه. لكن كان هناك من لا يريد حفلات كاظم الساهر في مصر.

وأردف: “أصابع الاتهام تشير للفنان هاني شاكر. وإنه وراء منع ظهور كاظم الساهر كنقيب للموسيقيين سابقًا بأكثر من صورة من إقامة حفلات بمصر”.

وانتقد الباز رد كاظم على سبب غيابه، وإلصاقه بالظروف. وعقب: ” ظروف إيه يا عم كاظم، نجوم عرب حضروا في حفلات مهرجان الموسيقى العربي، الذي لم يتوقف. بالإضافة لحفلات في الساحل”.

فيفي عبده ترقص في حفل كاظم

هذا وقد حضر حفل كاظم، الراقصة المصرية فيفي عبده وابنتها، اللتان ظهرتا متفاعلتان بشكل كبير مع أغاني القيصر، خاصة أغنية “قولي أحبك” التي رقصا عليها.

وحضر حفل الساهر عدد كبير من الفنانين والمشاهير المصريين. منهم الإعلامية منى الشاذلي وزوجها المنتج سمير يوسف، والفنانين: داليا البحيري، بشرى، أحمد زاهر وزوجته هدى، وبسنت شوقي.