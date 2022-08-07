الرئيسيةحياتنانادية الجندي تكشف مفاتنها في سن الـ76 بإطلالة جريئة على البحر (شاهد)
حياتنا

نادية الجندي تكشف مفاتنها في سن الـ76 بإطلالة جريئة على البحر (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نادية الجندي تكشف مفاتنها في سن الـ76 بإطلالة جريئة على البحر (شاهد) watanserb.com
نادية الجندي
- Advertisement -

وطن– تصدرت الفنانة المصرية نادية الجندي، محركات البحث، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وبدت فيها كفتاة عشرينية في سن الـ76.

جلسة تصوير الصيف

ونشرت نادية الجندي الصور عبر حسابها الشخصي على “انستجرام” أثناء قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي. وأرفقتها بتعليق: “صباح الورد والفل والجمال.. جلسة تصوير الصيف الجديدة يا رب تعجبكم”.

وبدت نادية الجندي بإطلالة شبابية مثيرة، حيث ارتدت بنطالاً واسعاً باللون الأزرق المشجر، مع توب كروب نصف بطن.

نادية الجندي نادية الجندي نادية الجندي

وتعمدت نادية الجندي عمل وضعيات رياضية أثناء التصوير، لتعكس روحها الشبابية.

وجاءت الصور بعدسة المصور محمود رؤوف  كما أشارت الفنانة.

نادية الجندي نادية الجندي

ياسمين عبدالعزيز ونادية

وقبل أيام، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها صورة تجمعها بنادية الجندي في الساحل الشمالي.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصوره قائلة: «نجمة الجماهير نادية الجندي بحبك». لترد الجندي قائلة: «ياحبيبة قلبي وأنا كمان بحبك أوي أوي أوي وبتمنالك التوفيق والصحة والسعادة من كل قلبي يا أحلى ياسمين في الدنيا».

نادية الجندي

وكانت نادية ترتدي فستاناً جريئاً بألوان الصيف، مع قبعة صيفية تناسب أجواء الساحل.

نجمة الجماهير

وفي سياق آخر، استعرضت نادية الجندي مشوارها الفني الممتد من العام 1966 وحتى عام 2020 عبر مقطع فيديو لا تزيد مدته عن 96 ثانية.

واستعرض الفيديو مشوارها الفني منذ عام ١٩٦٦ أثناء مشاركتها بطولة فيلم “صغيرة على الحب” مع النجمين رشدي أباظة وسعاد حسني. حتى آخر أعمالها مسلسلها “سكر زيادة” من إنتاج ٢٠٢٠ وبطولة النجمة نبيلة عبيد.

وعلقت نادية الجندي على الفيديو، قائلة: سعيدة بمشواري السينمائي والدرامي الكبير، عشرات الأفلام اللي ناقشت أهم القضايا. حققت أعلى الإيرادات واكتسبت لقب “نجمة الجماهير”، من هذا النجاح الجماهيري لأفلامي. وتربعها على عرش الإيرادات والتوزيع والسوق لسنوات طويلة.

ضافت: “ربنا أكرمني بحب القاعدة العريضة من الجماهير في مصر والعالم العربي والجمهور هو أساس نجاحي واستمراريتي وبقائي على الساحة الفنية بقوة، وطبعاً السادة النقاد الكبار الذين يمتلكون النزاهة والحيادية والموضوعية”.

وواصلت: “بحبكم جداً جداً جداً أنتم السبب الوحيد بعد ربنا في صناعة اسم نادية الجندي. يارب دايماً أكون عند حسن ظنكم ويوفقني في اللي جاي. وبشكركم علي تشجعيكم الدائم ليا وتعليقاتكم الإيجابية الجميلة اللي حقيقي بتسعدني من قلبي وأنا بقرأها بنفسي”.

وأضافت: “مليون شكر ليكم جميعاً أنا عايشة بحبكم. وبعتذر عن عدم الرد على كل التعليقات سواء هنا على الإنستجرام أو الفيس بوك أو تويتر فبشكركم كلكم في هذا البوست على محبتكم وتعليقاتكم وكلامكم الجميل عني”.

نادية الجندي تنفعل على مُتابع ذكرها بتهمة “سرقتها” لأموال زوجها السابق مرة أخرى!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شعر أباط نادية الجندي في هذه الصورة يثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

نادية الجندي تنفعل على مُتابع ذكرها بتهمة “سرقتها” لأموال زوجها السابق مرة أخرى!

حياتنا

نادية الجندي تثير الجدل بحركاتها وملابسها أمام سيارة قديمة!

حياتنا

نادية الجندي بفستان قصير مكشوف الظهر تحت شعار “العمر مجرد رقم”!

حياتنا

نادية الجندي بإطلالة شبابية مثيرة للجدل من لبنان!

حياتنا

نادية الجندي تستعرض أنوثتها بفستان شبابي ووضعيات مثيرة للجدل على الشاطئ!

حياتنا

نادية الجندي تثير الجدل بـ(الشورت) على البحر وسمية الخشاب أول المعلقين

حياتنا

نادية الجندي تثير الجدل ببنطال ممزق في أحدث ظهور رغم تجاوزها 80 عاماً!!

حياتنا

رغم وفاتها.. نادية الجندي جعلت زبيدة ثروت حديث الجميع بما كشفته عنها!

حياتنا

نادية الجندي تروي قصة “المعجب العريان” وهذا شرط زواجها مرة أخرى!

حياتنا

ملكة الإغراء تنكرت بزي “نفرتيتي”.. “شاهد” ما فعلته نادية الجندي وصدمت الجميع!

حياتنا

شاهد| هذه المرة في عيد ميلاد “نادية الجندي”.. “سهير رمزي” بدون حجاب للمرة الثانية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا