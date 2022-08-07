منى فاروق تتصدر التريند بالكاش مايوه الجريء (شاهد)

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وطن- شاركت الفنانة المصرية منى فاروق، جمهورها بصور جديدة وإطلالة جريئة، خلال قضائها عطلتها الصيفية في دهب بمدينة شرم الشيخ بمصر.

أوقفوا كل شيء سام

ونشرت منى فاروق الصور عبر حسابها على “انستجرام”، التي ظهرت فيها وهي ترتدي كاش مايوه مكشوف باللون الأحمر، مع نظارة شمسية.

وعقبت منى فاروق على الصور قائلة: “أوقفوا كل شيء سام”.

وسبق أن تصدرت الفنانة التريند قبل أيام حين ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية “حتة تقيلة فى البلد” للمطرب الشعبي “مسلم”، ما أثار انتقادات الجمهور.

كما نشرت منى فاروق، فيديو، تبدو فيه مستمتعةً مع صديقتها.

View this post on Instagram A post shared by Mona Farouk (@mona_farouk_official)

الإقامة الذهبية

ومؤخراً، ظهرت منى فاروق بمايوه مع المنتج محمد السبكي، ولفت خصرها بشال، فيما لفّ “السبكي” ذراعه حول وسطها.

وفي سياق آخر، أعلنت منى فاروق من دبي قبل أيام، عن حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ووجهت “فاروق” الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وكتبت: “كل الشكر لحكومة الإمارات وحكومة دبي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين.”

وتابعت منى:”بجد أنا مبسوطة أوي أوي إني خدت الإقامة الذهبية النهاردة حالا من المكان الحلو ده.. وبقى معايا على باسبوري الجولدن الاقامة الذهبية.”

وأضافت الفنانة المصرية التي باتت تتصدر التريند من آن لآخر بشكل دائم:”وفخورة جدا جدا بالإقامة دي ناس كتير جدا بتتمناها وبيسعوا لأخذها.”

وأضافت:”كل الشكر للإمارات كل الشكر لسمو الشيخ. والشكر لكل مواطن إماراتي ساعد إني اخد الاقامة.”

وتابعت موضحة:”لأن كل الأماكن اللي انا روحتها عملت فيها فحص طبي عملت بصمة. عملت حجات كتير طبعا كل الموجودين والقائمين عل هذا الإماراتتين الناس المحترمة اللي احتضتني.”

واختتمت الفنانة المصرية:”كل الشكر لدولتي مصر أم الدنيا. وأنا فخورة طبعا إني انا مصرية وفخورة بدولتي وإني مصرية بمثل مصر في الإمارات وأخذت الإقامة الذهبية.”