الرئيسيةحياتنامنى فاروق تتصدر التريند بالكاش مايوه الجريء (شاهد)
حياتنا

منى فاروق تتصدر التريند بالكاش مايوه الجريء (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
منى فاروق تتصدر التريند بالكاش مايوه الجريء (شاهد) watanserb.com
منى فاروق
- Advertisement -

وطن- شاركت الفنانة المصرية منى فاروق، جمهورها بصور جديدة وإطلالة جريئة، خلال قضائها عطلتها الصيفية في دهب بمدينة شرم الشيخ بمصر.

أوقفوا كل شيء سام

ونشرت منى فاروق الصور عبر حسابها على “انستجرام”، التي ظهرت فيها وهي ترتدي كاش مايوه مكشوف باللون الأحمر، مع نظارة شمسية.

وعقبت منى فاروق على الصور قائلة: “أوقفوا كل شيء سام”.

منى فاروق منى فاروق

وسبق أن تصدرت الفنانة التريند قبل أيام حين ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية “حتة تقيلة فى البلد” للمطرب الشعبي “مسلم”، ما أثار انتقادات الجمهور.

كما نشرت منى فاروق، فيديو، تبدو فيه مستمتعةً مع صديقتها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mona Farouk (@mona_farouk_official)

الإقامة الذهبية

ومؤخراً، ظهرت منى فاروق بمايوه مع المنتج محمد السبكي، ولفت خصرها بشال، فيما لفّ “السبكي” ذراعه حول وسطها.

منى فاروق

وفي سياق آخر، أعلنت منى فاروق من دبي قبل أيام، عن حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ووجهت “فاروق” الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وكتبت: “كل الشكر لحكومة الإمارات وحكومة دبي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين.”

وتابعت منى:”بجد أنا مبسوطة أوي أوي إني خدت الإقامة الذهبية النهاردة حالا من المكان الحلو ده.. وبقى معايا على باسبوري الجولدن الاقامة الذهبية.”

وأضافت الفنانة المصرية التي باتت تتصدر التريند من آن لآخر بشكل دائم:”وفخورة جدا جدا بالإقامة دي ناس كتير جدا بتتمناها وبيسعوا لأخذها.”

وأضافت:”كل الشكر للإمارات كل الشكر لسمو الشيخ. والشكر لكل مواطن إماراتي ساعد إني اخد الاقامة.”

وتابعت موضحة:”لأن كل الأماكن اللي انا روحتها عملت فيها فحص طبي عملت بصمة. عملت حجات كتير طبعا كل الموجودين والقائمين عل هذا الإماراتتين الناس المحترمة اللي احتضتني.”

واختتمت الفنانة المصرية:”كل الشكر لدولتي مصر أم الدنيا. وأنا فخورة طبعا إني انا مصرية وفخورة بدولتي وإني مصرية بمثل مصر في الإمارات وأخذت الإقامة الذهبية.”

منى فاروق تريند مجددا بعد جدل المقطع الإباحي.. ما علاقة محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“بطلة المقاطع الإباحية” منى فاروق تشعل المواقع بفيديو جديد!

حياتنا

منى فاروق بالمايوه مع محمد السبكي .. شاهد الصورة التي حذفتها “بطلة المقاطع الإباحية”!

الهدهد

منى فاروق تريند مجددا بعد جدل المقطع الإباحي.. ما علاقة محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو)

حياتنا

منى فاروق تضع فناناً في موقف محرج بعدما وضع يده على جسدها (فيديو)

حياتنا

منى فاروق بفستان ضيق يُبرز أنوثتها ولم تسلم من التعليقات الجارحة!

حياتنا

خالد يوسف يعتزل السياسة.. تسريب المقاطع غير الاخلاقية كانت “قرصة” من المخابرات

حياتنا

عودة مفاجئة لخالد يوسف إلى مصر بعد فضيحته مع شيما الحاج ومنى فاروق

حياتنا

منى فاروق تثير الجدل بأحدث ظهور لها وخلفها الشيخ زايد بن خليفة

حياتنا

“شاهد” منى فاروق تنفجر غضباً بسبب ما فعله شاب بها: “سيبوني اعيش في سلام”

الهدهد

ماذا دار بين السيسي وخالد يوسف عقب وصوله إلى مصر بعد فضائح المقاطع المخلة؟!

حياتنا

خالد يوسف يعود إلى مصر بعد فضيحة المقاطع الفاضحة لأول مرة وهذا هو السبب

حياتنا

منى فاروق وشيما الحاج حديث المواقع مجددا.. فماذا حدث؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا