الأحد, أغسطس 7, 2022
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رياضة

مفاجآت الدوري الإنجليزي: ليفربول وأستون فيلا يتعثرون أمام فولهام وبورنموث (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم watanserb.com
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
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وطن – شهدت الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، العديد من المفاجآت بعد تعثر ليفربول وأستون فيلا أمام فولهام وبورنموث، وفوز نيوكاسل يونايتد وتشيلسي على نوتينغهام فورست وإيفرتون.

مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

وخيم التعادل الإيجابي بين ليفربول وفولهام بهدفين لكليهما، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول (الريدز) داروين نونيز في الدقيقة ال64، ومحمد صلاح في الدقيقة ال80، كما وأحرز هدفي فولهام ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال32 وال72 من ركلة جزاء.

مباراة أستون فيلا وبورنموث

وتلقى فريق أستون فيلا الخسارة أمام بورنموث بهدفين نظيفين دون رد، في افتتاح منافسات دوري ( البريميرليج) الممتاز 2022-2023.

وأحرز هدفي بورنموث داخل شباك أستون فيلا، اللاعب جيفرسن ليرما في الدقيقة الثانية على بداية المباراة، كما وسجل كيفر مور في الدقيقة ال80.

مباراة تشيلسي وإيفرتون

ونجح فريق تشيلسي (البلوز) بتحقيق الفوز الصعب والشاق على نظيره إيفرتون، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز بهدف نظيف دون رد.

كما وسجل تشيلسي هدف الفوز الوحيد في المباراة عن طريق الإيطالي جورجينهو مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

مباراة نيوكاسل ونوتينغهام فورست

وحقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز النظيف على نوتينغهام فورست بهدفين دون مقابل، وجاء الهدف الأول من توقيع فابيان شار في الدقيقة ال58. كما وآتى الهدف الثاني عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة ال78.

كما ويتصدر فريق توتنهام بشكل مؤقت صدارة ترتيب  الدوري الإنجليزي للموسم الجديد برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع بورنموث وأرسنال ونيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد وتشيلسي حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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