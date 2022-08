مفاجآت الدوري الإنجليزي: ليفربول وأستون فيلا يتعثرون أمام فولهام وبورنموث (فيديو)

وطن – شهدت الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، العديد من المفاجآت بعد تعثر ليفربول وأستون فيلا أمام فولهام وبورنموث، وفوز نيوكاسل يونايتد وتشيلسي على نوتينغهام فورست وإيفرتون.

وخيم التعادل الإيجابي بين ليفربول وفولهام بهدفين لكليهما، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول (الريدز) داروين نونيز في الدقيقة ال64، ومحمد صلاح في الدقيقة ال80، كما وأحرز هدفي فولهام ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال32 وال72 من ركلة جزاء.

وتلقى فريق أستون فيلا الخسارة أمام بورنموث بهدفين نظيفين دون رد، في افتتاح منافسات دوري ( البريميرليج) الممتاز 2022-2023.

وأحرز هدفي بورنموث داخل شباك أستون فيلا، اللاعب جيفرسن ليرما في الدقيقة الثانية على بداية المباراة، كما وسجل كيفر مور في الدقيقة ال80.

ونجح فريق تشيلسي (البلوز) بتحقيق الفوز الصعب والشاق على نظيره إيفرتون، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز بهدف نظيف دون رد.

كما وسجل تشيلسي هدف الفوز الوحيد في المباراة عن طريق الإيطالي جورجينهو مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وحقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز النظيف على نوتينغهام فورست بهدفين دون مقابل، وجاء الهدف الأول من توقيع فابيان شار في الدقيقة ال58. كما وآتى الهدف الثاني عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة ال78.

