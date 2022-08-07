الرئيسيةالهدهدما هو شرط إيلون ماسك للاستمرار في شراء تويتر؟
الهدهد

ما هو شرط إيلون ماسك للاستمرار في شراء تويتر؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك
- Advertisement -

وطن- حدد الملياردير الشهير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”، شرطا للاستمرار في صفقة شراء شركة تويتر.

وقال ماسك إن استحواذه، الذي كان مخططا، على “تويتر” قد يمضي قدما إذا ما كان بإمكان الشركة تأكيد بعض التفاصيل بشأن كيفية قياسها لماهية الحسابات وتحديد ما إذا كانت لأشخاص حقيقيين أم وهمية.

وكان الملياردير، يحاول التراجع عن اتفاق عقده في أبريل الماضي لشراء شركة منصة التواصل الاجتماعي، ما دفع “تويتر” إلى مقاضاته الشهر الماضي لإتمام صفقة الاستحواذ.

ورد ماسك باتهام “تويتر” بتضليل فريقه بشأن الحجم الحقيقي لقاعدة مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ومشكلات أخرى قال إنها ترقى إلى حد الاحتيال وخرق العقد.

ويتجه الجانبان إلى محاكمة في أكتوبر المقبل بمحكمة في ولاية ديلاوير الأميركية.

وقال ماسك: “إذا قدمت (شركة) تويتر ببساطة طريقة أخذ عينات من 100 حساب وكيف يتم التأكد من أنها حقيقية، فيجب أن تستمر الصفقة بالشروط الأصلية”.

وأضاف أنه إذا اتضح أن بيانات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خاطئة فلا ينبغي أن يتم ذلك.

وكانت شركة تويتر قد كشفت مرارا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن أقل من 5 بالمئة من حسابات المستخدمين لديها مزيفة أو مجرد بريد عشوائي، مع إخلاء المسؤولية بأنها قد تكون أعلى.

وتنازل ماسك عن حقه في مزيد من العناية الواجبة عندما وقع اتفاق الاندماج في أبريل الماضي.

وجادلت “تويتر” في المحكمة بأن ماسك يحاول عمدا إفساد الصفقة لأن أوضاع السوق تدهورت ولم يعد الاستحواذ يخدم مصالحه.

وفي دعوى قضائية رفعت يوم الخميس، وصفت الشركة مطالبات ماسك المضادة بأنها قصة متخيلة “تتناقض مع الأدلة والفطرة السليمة”.

وتصريحات ماسك هذه هي أحدث فصول ما قد تكون مواجهة قانونية كبرى بين أغنى شخص في العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى شركة “تويتر” التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها جاهدة لإزالة الغموض الذي يكتنف مصيرها منذ أشهر بينما يحاول ماسك التراجع عن الصفقة بسبب ما يقوله عن حجب تويتر معلومات عن حجم الحسابات المزيفة أو الوهمية على منصتها.

وكان ماسك، قد وافق على شراء “تويتر” في 25 أبريل، لكنه سعى للتراجع في الثامن من يوليو دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار، مشيرا إلى فشل “تويتر” في تقديم تفاصيل عن انتشار حسابات زائفة وبريد عشوائي.

ورفعت “تويتر” دعوى ضد ماسك بعد أربعة أيام، متهمة إياه بتخريب الصفقة لأنها لم تعد تخدم مصالحه، وطالبته بإتمامها، ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية يوم 17 أكتوبر.

والد إيلون ماسك يُصرّ على فضح ابنه الملياردير .. وهذا ما كشفه عنه

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“FBI” تكشف ارتباط بدر العساكر بحساب على “تويتر” هدد كندا بهجوم عبر طائرات مدنية

الهدهد

الكشف عن وثيقة سرية لحسابات “تويتر” طلب بدر العساكر مراقبتها من “أبو عمو”

حياتنا

والد إيلون ماسك في تصريح صادم عن ابنه الملياردير! (صور)

حياتنا

ردّ الخيانة بالخيانة؟! .. سيرجي برين مع امرأة شقراء بعد خيانة زوجته له مع إيلون ماسك

حياتنا

إيلون ماسك وزوجة صديقه.. محامي “الزوجة الخائنة” يخرج عن صمته

الهدهد

“إنه مثل طباعة النقود” .. إيلون ماسك يشجع على الإستثمار في قطاع جديد

حياتنا

من هي نيكول شاناهان التي ينفي إيلون ماسك علاقته بها؟ (صور)

حياتنا

إيلون ماسك: “لم أمارس الجنس منذ زمن طويل” .. ويرد بصورة على “فضيحته” الأخيرة

حياتنا

أول رد لـ إيلون ماسك على فضيحة علاقته بزوجة صديقه سيرجي برين

حياتنا

فضيحة .. إيلون ماسك أقام علاقة مع زوجة صديقه المؤسس المُشارك بـِ”جوجل” (صور)

اقتصاد

ارتفاع إيرادات “تسلا” بنحو 41% رغم تضرر الإنتاج في الصين

حياتنا

معلومات صادمة لا يعلمها الكثيرون عن مكان ميلاد إيلون ماسك وجنسيته!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا