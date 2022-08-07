ما هو شرط إيلون ماسك للاستمرار في شراء تويتر؟

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وطن- حدد الملياردير الشهير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”، شرطا للاستمرار في صفقة شراء شركة تويتر.

وقال ماسك إن استحواذه، الذي كان مخططا، على “تويتر” قد يمضي قدما إذا ما كان بإمكان الشركة تأكيد بعض التفاصيل بشأن كيفية قياسها لماهية الحسابات وتحديد ما إذا كانت لأشخاص حقيقيين أم وهمية.

وكان الملياردير، يحاول التراجع عن اتفاق عقده في أبريل الماضي لشراء شركة منصة التواصل الاجتماعي، ما دفع “تويتر” إلى مقاضاته الشهر الماضي لإتمام صفقة الاستحواذ.

ورد ماسك باتهام “تويتر” بتضليل فريقه بشأن الحجم الحقيقي لقاعدة مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ومشكلات أخرى قال إنها ترقى إلى حد الاحتيال وخرق العقد.

#ايلون_ماسك " يجب أن نتخلص من هذه التفاهة التي تقول أننا نعاني من كثرة السكان في العالم " . pic.twitter.com/ceAWznzEmZ — Rahmouni Abdelghaniرحموني عبد الغني (@RahmouniAbdelg1) August 6, 2022

ويتجه الجانبان إلى محاكمة في أكتوبر المقبل بمحكمة في ولاية ديلاوير الأميركية.

وقال ماسك: “إذا قدمت (شركة) تويتر ببساطة طريقة أخذ عينات من 100 حساب وكيف يتم التأكد من أنها حقيقية، فيجب أن تستمر الصفقة بالشروط الأصلية”.

وأضاف أنه إذا اتضح أن بيانات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خاطئة فلا ينبغي أن يتم ذلك.

وكانت شركة تويتر قد كشفت مرارا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن أقل من 5 بالمئة من حسابات المستخدمين لديها مزيفة أو مجرد بريد عشوائي، مع إخلاء المسؤولية بأنها قد تكون أعلى.

أيهم أذكى البشر أم الروبوتات ؟ مناظرة قوية بين جاك ما و إيلون ماسك في رأيك أيهم على حق ؟ pic.twitter.com/eh7rSErE0a — علي الشيخ (@arab_coding) August 4, 2022

وتنازل ماسك عن حقه في مزيد من العناية الواجبة عندما وقع اتفاق الاندماج في أبريل الماضي.

وجادلت “تويتر” في المحكمة بأن ماسك يحاول عمدا إفساد الصفقة لأن أوضاع السوق تدهورت ولم يعد الاستحواذ يخدم مصالحه.

وفي دعوى قضائية رفعت يوم الخميس، وصفت الشركة مطالبات ماسك المضادة بأنها قصة متخيلة “تتناقض مع الأدلة والفطرة السليمة”.

وتصريحات ماسك هذه هي أحدث فصول ما قد تكون مواجهة قانونية كبرى بين أغنى شخص في العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى شركة “تويتر” التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها جاهدة لإزالة الغموض الذي يكتنف مصيرها منذ أشهر بينما يحاول ماسك التراجع عن الصفقة بسبب ما يقوله عن حجب تويتر معلومات عن حجم الحسابات المزيفة أو الوهمية على منصتها.

عادت حليمة لعادتها القديمة: ايلون ماسك يؤكد بأنه سوف يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر في حال اكدت له صحة ارقام المستخدمين الحقيقين في الموقع يذكر ان سهم الشركة ارتفع الى 42.5$ بعد دخول العديد من صناديق التحوط التي تراهن على اتمام الصفقة من ايلون pic.twitter.com/BeBLMHmx9v — عبدالله مشاط (@AbdullahMashat) August 6, 2022

وكان ماسك، قد وافق على شراء “تويتر” في 25 أبريل، لكنه سعى للتراجع في الثامن من يوليو دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار، مشيرا إلى فشل “تويتر” في تقديم تفاصيل عن انتشار حسابات زائفة وبريد عشوائي.

ورفعت “تويتر” دعوى ضد ماسك بعد أربعة أيام، متهمة إياه بتخريب الصفقة لأنها لم تعد تخدم مصالحه، وطالبته بإتمامها، ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية يوم 17 أكتوبر.