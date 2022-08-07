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فيديو.. صواريخ المقاومة تصل سماء القدس ردا على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
صواريخ المقاومة على القدس watanserb.com
صواريخ المقاومة على القدس
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وطن- أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق دفعة صاروخية باتجاه القدس المحتلة، بالتزامن مع استفزازات يمارسها المستوطنون عبر اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها ناشطون على موقع “تويتر“، صواريخ المقاومة، في سماء مدينة القدس المحتلة.

كما وثّق مقطع فيديو، لحظة وصول صواريخ المقاومة إلى منطقة أبو غوش في القدس المحتلة، مع تفعيل صفارات الإنذار التي دوت في مناطق عديدة.

وسادت حالة من التوتر في المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، خلال اقتحام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين من النساء وكبار السن بالضرب والدفع بالتزامن مع بدء اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى، فيما وجهت مجموعة المستوطنين الشتائم، وفق مصادر إعلامية فلسطينية.

وعند باب السلسلة من الجهة الخارجية، نظم المستوطنون حلقات رقص وغناء، وأجروا كذلك جولات وصلوات على أبواب الأقصى كافة من الجهة الخارجية في مسعى لاستفزاز الفلسطينيين.

ونفذ مئات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء “ذكرى ما يسمى خراب الهيكل”، وسط منع دخول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ونفذت مجموعات متتالية اقتحامات للمسجد الأقصى منذ الساعة السابعة صباحا، بتواجد مكثف لقوات الاحتلال الخاصة والضباط والمخابرات، ومن بينهم كبار الحاخامات.

وأدى المستوطنون صلواتهم العلنية خلال اقتحام الأقصى، فيما ردد المصلون تكبيرات أمام حشود المستوطنين.

وسمعت انفجارات في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع دخول مجموعة من المستوطنين واخذ المصلون بترديد التكبيرات.

بدأ مئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح يوم الأحد، فيما يسمى بذكرى “خراب الهيكل”.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة قد حذرت من تداعيات هذا الاقتحامات مع دخول العدوان الصهيوني على القطاع يومه الثالث على التوالي.

وسبق أن منعت شرطة الاحتلال، المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشوهدت قوات الاحتلال وهي تنتشر على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وطرقاته، ونصبت السواتر الحديدية وحجزت البطاقات الشخصية للوافدين إليه ومنعت الشبان من دخوله، كما منعت النساء من الدخول.

ومساء السبت، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال برئاسة يائير لابيد، سمحت لأعضاء كنيست ومستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وفي الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة مستمر منذ الجمعة.

في حين رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وحملت حماس في بيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على قطاع غزّة.

وأكدت أنَّ الشعب الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّداً في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والمرابطين في القدس، وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شدّ الرّحال والرّباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، تصدّياً لهذه الاقتحامات، وإفشالاً لأهدافها الخطيرة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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