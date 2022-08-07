الأحد, أغسطس 7, 2022
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رياضة

فريق في دوري أبطال أوروبا يجمع التبرعات لتمويل صفقة رونالدو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جماهير بوروسيا دورتموند يطلق حملة لجمع تبرعات صفقة رونالدو watanserb.com
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وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن جماهير نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أطلق بالفعل حملة ضخمة لتمويل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب في الرحيل عنه هذا الصيف.

ووفق موقع (sport 1) الأوروبي، بأن جماهير ومشجعي نادي بوروسيا دورتموند الألماني، كما وأطلقوا حملة تمويل من أجل جمع الملايين. من أجل مساعدة النادي في التعاقد مع صاروخ ماديرا رونالدو.

جماهير بوروسيا دورتموند وصفقة رونالدو

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة البرتغالي رونالدو، في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد، من أجل المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. بعد فشله في تحقيق ذلك مع الشياطين الحمر الموسم الماضي.

كما وبين الموقع، ” حملة النادي تهدف إلى جمع 40 مليون يورو، من أجل تمكين إدارة نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع الدون رونالدو”.

بديل سيباستيان هالير

وأردف، ” نادي بوروسيا دورتموند سيبحث عن مهاجم هذا الصيف، بعد رحيل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند. قبيل بدء الميركاتو الصيفي إلى مانشستر سيتي، إلى جانب تلقيه الصدمة بإصابة نجمه الإيفواري سيباستيان هالير من ورم خبيث في منطقة الخصيتين”.

وفي ذات السياق، دون أحد مشجعي فريق بوروسيا دورتموند. وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، الداعم لتلك الحملة، ” أعزائي مشجعي البوندسيلغا ودورتموند، التشخيص السيئ. للاعب لسيباستيان هالير يجبر دورتموند لرفع مستوى العاصفة”.

جلب كريستيانو رونالدو

كما واستكمل، ” بناء على الوضع في مانشستر (اليونايتد)، هناك فرصة فريدة. لجلب اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات إلى النادي”.

وكان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في القارة العجوز، قد رفضوا التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. من أبرزها باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد. إلى جانب عدم اهتمام ريال مدريد بفكرة عودة اللاعب إلى صفوف الملكي مجدداً.

كما ويشار إلى أن عقد البرتغالي رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ينتهي في صيف 2023. مع خيار التمديد لموسم آخر.

المصدروطن + sport 1 + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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