فريق في دوري أبطال أوروبا يجمع التبرعات لتمويل صفقة رونالدو

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وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن جماهير نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أطلق بالفعل حملة ضخمة لتمويل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب في الرحيل عنه هذا الصيف.

ووفق موقع (sport 1) الأوروبي، بأن جماهير ومشجعي نادي بوروسيا دورتموند الألماني، كما وأطلقوا حملة تمويل من أجل جمع الملايين. من أجل مساعدة النادي في التعاقد مع صاروخ ماديرا رونالدو.

جماهير بوروسيا دورتموند وصفقة رونالدو

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة البرتغالي رونالدو، في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد، من أجل المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. بعد فشله في تحقيق ذلك مع الشياطين الحمر الموسم الماضي.

كما وبين الموقع، ” حملة النادي تهدف إلى جمع 40 مليون يورو، من أجل تمكين إدارة نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد مع الدون رونالدو”.

لو كنت مكان رونالدو، هل كنت ستنضم لدورتموند؟ 🧐 pic.twitter.com/uzlljdzien — Kooora (@kooora) August 6, 2022

بديل سيباستيان هالير

وأردف، ” نادي بوروسيا دورتموند سيبحث عن مهاجم هذا الصيف، بعد رحيل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند. قبيل بدء الميركاتو الصيفي إلى مانشستر سيتي، إلى جانب تلقيه الصدمة بإصابة نجمه الإيفواري سيباستيان هالير من ورم خبيث في منطقة الخصيتين”.

أطلقت جماهير بوروسيا دورتموند حملة تبرعات عبر الإنترنت تستهدف جمع 40 مليون يورو، لمساعدة النادي على ضم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، ويأتي ذلك دون وجود تحرك رسمي من النادي لضم اللاعب الذي لا يرغب في الاستمرار مع #مانشستر_يونايتد، بحسب قناة "سبورت1" الألمانية #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/AkvwE1xmAy — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) August 7, 2022

وفي ذات السياق، دون أحد مشجعي فريق بوروسيا دورتموند. وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، الداعم لتلك الحملة، ” أعزائي مشجعي البوندسيلغا ودورتموند، التشخيص السيئ. للاعب لسيباستيان هالير يجبر دورتموند لرفع مستوى العاصفة”.

جلب كريستيانو رونالدو

كما واستكمل، ” بناء على الوضع في مانشستر (اليونايتد)، هناك فرصة فريدة. لجلب اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات إلى النادي”.

وكان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في القارة العجوز، قد رفضوا التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. من أبرزها باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد. إلى جانب عدم اهتمام ريال مدريد بفكرة عودة اللاعب إلى صفوف الملكي مجدداً.

اطلق أحد مشجعي دورتموند حملة تمويل جماعي "Fans for CR7"، والتي تهدف إلى جمع 40 مليون يورو بحلول 30 أغسطس لجلب كريستيانو رونالدو إلى بوروسيا دورتموند. – الرور pic.twitter.com/LwDYBQckVR — تياقو بفب (@tbvb09) August 5, 2022

كما ويشار إلى أن عقد البرتغالي رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ينتهي في صيف 2023. مع خيار التمديد لموسم آخر.