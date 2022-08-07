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الهدهد

عضو بالكنيست مستلقيا على بطنه خوفا من صواريخ المقاومة (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
صواريخ المقاومة watanserb.com
صواريخ المقاومة تدك الأراضي المحتلة ردا على العدوان الاسرائيلي على غزة
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وطن – تستمر حركة “الجهاد الإسلامي” في إمطار الأراضي المحتلة بالصورايخ، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واستشهاد عددا من الفلسطينيين.

صواريخ المقاومة تمطر إسرائيل

وصباح، الأحد، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق دفعة صاروخية باتجاه القدس المحتلة، بالتزامن مع استفزازات يمارسها المستوطنون عبر اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى.

وأظهر مقطع فيديو متداول جانبا من رعب المستوطنين في الأراضي المحتلة، بسبب صواريخ المقاومة القادمة من غزة.

وبحسب صورة متداولة فقد ظهر الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس وعضو الكنيست المعروف “نير بركات“، مستلقيا على بطنه إلى الأرض خلال انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة.

وراجت هذه الصور بين نشطاء مواقع التواصل، وسط إشادة بقوة المقاومة الفلسطينية وبسالة عناصرها وقدرتها على الرد ضد اعتداءات الاحتلال.

صواريخ المقاومة في سماء القدس

وكانت مقاطع فيديو، بثها ناشطون على موقع “تويتر“ صباح اليوم، أظهرت صواريخ المقاومة، في سماء مدينة القدس المحتلة.

كما وثّق مقطع فيديو، لحظة وصول صواريخ المقاومة إلى منطقة أبو غوش في القدس المحتلة، مع تفعيل صفارات الإنذار التي دوت في مناطق عديدة.

وسادت حالة من التوتر في المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، خلال اقتحام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين من النساء وكبار السن بالضرب والدفع بالتزامن مع بدء اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى، فيما وجهت مجموعة المستوطنين الشتائم، وفق مصادر إعلامية فلسطينية.

وعند باب السلسلة من الجهة الخارجية، نظم المستوطنون حلقات رقص وغناء، وأجروا كذلك جولات وصلوات على أبواب الأقصى كافة من الجهة الخارجية في مسعى لاستفزاز الفلسطينيين.

ونفذ مئات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء “ذكرى ما يسمى خراب الهيكل”، وسط منع دخول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

اعتداءات في المسجد الأقصى

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة قد حذرت من تداعيات هذا الاقتحامات مع دخول العدوان الصهيوني على القطاع يومه الثالث على التوالي.

وسبق أن منعت شرطة الاحتلال، المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشوهدت قوات الاحتلال وهي تنتشر على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وطرقاته، ونصبت السواتر الحديدية وحجزت البطاقات الشخصية للوافدين إليه ومنعت الشبان من دخوله، كما منعت النساء من الدخول.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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