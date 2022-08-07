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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022.. ارتفاعات كبيرة تطال جميع العملات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن- سجل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022، ارتفاعا ملحوظا في تعاملات البنوك وذلك وفقا لنشرة بنك الخرطوم لأسعار الصرف الصباحية.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 569 جنيها للشراء، و573.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين في السودان 579.18 جنيه للشراء و583.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الإثنين 687.01 جنيه للشراء و692.16 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.77 جنيه للشراء و150.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 155.04 جنيه للشراء و156.20 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.54 جنيه للشراء و156.71 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الإثنين 1478.30 جنيه للشراء و1489.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الإثنين 1509.68 جنيه للشراء، و1521.006 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1832.48 جنيه للشراء و1851.48 جنيها للبيع.

رفع سعر الدولار الجمركي

وشهدت الأسواق السودانية ارتباكاً كبيراً بسبب زيادات فورية في أسعار الكثير من السلع، بعد أن أعلنت شعبة المستوردين، قبل أيام، عن رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيها إلى 564 جنيهاً، بزيادة تبلغ نسبتها 26.7%.
واعتبرت هيئة الجمارك في بيان لها أنها ليست مسؤولة عن زيادة سعر الدولار الجمركي، وإنما “جاءت في إطار تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية ووفقا لمؤشر أسعار بنك السودان المركزي للعملات الأجنبية بغرض تحصيل الرسوم الجمركية”.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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