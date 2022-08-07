إبنة ويل سميث تتحدث عن صفعة الأوسكار الشهيرة..ماذا قالت؟

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وطن- في مقابة أجرتها مؤخرََا مع مجلة “بيلبورد”، تحدثت ويلو، ابنة ويل سميث وجادا بينكيت سميث، عن حادثة الأوسكار وكشفت عن رأيها.

وأوضحت الفنانة الشابة، البالغة من العمر 21 عامََا، أن حادثة والدها على مسرح الأوسكار لم تؤثر فيها أو تثير اهتمامها.

وتابعت عن انتقاد والدها: “انظر إلى أفراد عائلتي على أنهم بشر، وأنا أحبهم وأتقبلهم كما هم وبإنسانيتهم”.

وأضافت: “بسبب المواقف التي نقع فيها، لا تقبل إنسانيتنا أحياناً! يتوقع الناس منا التصرف بطريقة غير انسانية أو منطقية أو غير صادقة”.

حادثة الأوسكار

وفقا لمجلة بيوبل، بدأت حكاية ويل سميث بحفل الأوسكار عندما سخر مقدم الحفل كريس روك من زوجة سميث فيما يتعلق بتساقط شعرها، كونه لم يكن يعرف معاناتها من مرض الثعلبة الذي تواجهه.

حيث قال مازحََا “جادا بينكيت سميث، أنا أحبك، لا أطيق الانتظار لرؤيتك في الجزء الثاني من فيلم جي آي جين.”

وذهل مشاهدو احتفال توزيع جوائز “الأوسكار” بعدما صعد ويل إلى خشبة المسرح وبادر إلى صفع كريس.

وأصيب روك بالدهشة بعد الصفعة، وقال: “ويل سميث قام بضربي”. بعد ذلك عاد سميث إلى مقعده وقال بصوت مرتفع “ابعد اسم زوجتي عن فمك اللعين”، وعاد إلى جانب زوجته.

وقد اعتذر ويل منذ ذلك الحين لروك واستقال من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي منعته من حضور حفل توزيع الجوائز لمدة 10 سنوات. لا يزال من الممكن ترشيحه والفوز بإحدى الجوائز.

ويل سميث يعتذر مجددا

ومنذ آيام قليلة، نشر ويل فيديو على الإنستغرام واعتذر مجدداً لروك وقال “حاولت الاتصال بروك، لكن الرسالة التي عادت لي كان مفادها أنه ليس مستعدًا للتحدث. ”

وأضاف “أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، أنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث.”