فيديو يستفز العمانيين .. شباب ينتهكون حرمة إحدى المقابر ويعبثون بمحتوياتها

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وطن- انتشر مقطع فيديو أثار غضب العمانيين على صعيد واسع، بعدما أظهر دخول عدد من زوار محافظة ظفار لإحدى المقابر والعبث بممتلكاتها.

وبيَّن الفيديو، عددا من الشباب الذين لم يتسنَ معرفة هويتهم، عددا من الشباب وهم يدخلون المقبرة ويمارسون عبثا بمحتوياتها.

مقطع متداول يثير استهجان البعض ، يُظهر دخول عدد من زوار محافظة ظفار لإحدى المقابر والعبث بممتلكاتها pic.twitter.com/0sx8fkMTOp — أخبار عمان (@omaniyanews) August 6, 2022

أثارت هذه الواقعة غضبا عارما بين العمانيين، عبرت عنه تعليقات النشطاء على موقع تويتر.

وقالت “نور” في تغريدة: “ياربي هين وصلوا ف الاستهتار”.

🙄🙄ياربي هين وصلوا ف الاستهتار — نور 💓 (@noor89xx) August 6, 2022

وكتب “محمد البادي”: “صبرو عليهم كمين ساعه وبيوصلن علومهم”.

صبرو عليهم كمين ساعه وبيوصلن علومهم — محمدالبادي🇴🇲 (@eashiqalmatar15) August 6, 2022

وذكر حساب باسم “شـًامـٓخٰ مجهول”: “ناس ما فيها إحترام لا لحرمة الأموات ولا للبلد”.

ناس ما فيها إحترام لا لحرمة الأموات ولا للبلد — شـًامـٓخٰ مجهول (@aCLrEh76sWiwbHK) August 6, 2022

وكتب حساب باسم “m”: “استغفرك يارب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

استغفرك يارب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — M (@alsalami58) August 6, 2022

وقال “المهاجر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. إلى هذي الدرجة ماشي تقدير واحترام للمقابر؟!!”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

إلى هذي الدرجة ماشي تقدير واحترام للمقابر؟!! — المهاجر (@Ny6v07eZU0lTuhe) August 6, 2022

وعبرت “الجوهرة” عن غضبها قائلة: “لا خلوهم لاه لي يقولوا يجيوا سياحه . يخلصني ابحث على ردودهم عشان بس يشوفون هالمقطع. ربي يكسر يديهم. معقوله هالاستهتار لي صاير؟! . ياربت الجهات المختصة تأخذ مجراها.عشان يكونوا عبره لمن لا يعتبر”.

لا خلوهم لاه لي يقولوا يجيوا سياحه يخلصني ابحث على ردودهم عشان بس يشوفون هالمقطع ربي يكسر يديهم معقوله هالاستهتار لي صاير؟!

ياربت الجهات المختصة تأخذ مجراها عشان يكونوا عبره لمن لا يعتبر — الجوهرة (@aljoharah910) August 6, 2022

وهناك الكثير من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تشدد على وجوب احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذائهم، واحترام المقابر.

والرسول ﷺ نهى أن يقعد على القبر أو يتكأ عليه أو يجلس عليه، فـ عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم:(لَأَنْ يَجْلِسَ أحدُكم على جَمْرَةٍ فتَحْرِقَ ثيابَه ، فتَخْلُصَ إلى جِلْدِه ؛ خيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قَبرٍ”.