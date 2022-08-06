فيديو وصف بـ”الفضيحة” .. سائحتان تخلعان ملابسهما وتقضيان حاجتهما أمام المارة في تركيا!

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وطن – تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو وصف بـ”الفضيحة”، ويكشف عن قيام سائحتين بقضاء الحاجة في الشارع العام في مدينة ألانيا التابعة لانطاليا الى الجنوب من تركيا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن السائحتين اللتين من الجنسية البريطانية.وفق موقع “تركيا عاجل”

وذكر بعض الشهود ان السائحتين كانتا في حالة سكر، الأمر الذي يفسر هذا التصرف المقرف.

وأثار الفيديو ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا.

وقال أحد المغردين معلقاً: “فضيحة من العيار الثقيل سائحتان أجنبيتان تقومان بقضاء حاجتهم أمام أعين المارة بمنتصف أحد شوارع مدينة أنطاليا وصحف تركية تعلق: ماذا كنتم فاعلين لو أن هؤلاء النساء كانوا سوريات؟ لخربتم العالم بتصريحاتكم وتنديداتكم”.