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فيديو وصف بـ”الفضيحة” .. سائحتان تخلعان ملابسهما وتقضيان حاجتهما أمام المارة في تركيا!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سائحتان تقضيان حاجتهما أمام المارة في أنطاليا بتركيا watanserb.com
سائحتان تقضيان حاجتهما أمام المارة في أنطاليا بتركيا
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وطن – تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو وصف بـ”الفضيحة”، ويكشف عن قيام سائحتين بقضاء الحاجة في الشارع العام في مدينة ألانيا التابعة لانطاليا الى الجنوب من تركيا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن السائحتين اللتين من الجنسية البريطانية.وفق موقع “تركيا عاجل

وذكر بعض الشهود ان السائحتين كانتا في حالة سكر، الأمر الذي يفسر هذا التصرف المقرف.

وأثار الفيديو ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا.

وقال أحد المغردين معلقاً: “فضيحة من العيار الثقيل سائحتان أجنبيتان تقومان بقضاء حاجتهم أمام أعين المارة بمنتصف أحد شوارع مدينة أنطاليا وصحف تركية تعلق: ماذا كنتم فاعلين لو أن هؤلاء النساء كانوا سوريات؟ لخربتم العالم بتصريحاتكم وتنديداتكم”.

المصدرتركيا عاجل - تويتر - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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