شائعة زواج “السيسي” من وزيرة الصحة هالة زايد تنهي مستقبلها السياسي

- Advertisement -

وطن- عقب صدور الحكم بسجن طليقها لمدة 10 سنوات، كشفت مصادر برلمانية مصرية عن صدور تعليمات لرئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بعدم السماح بتقديم أي استجوابات أو طلبات إحاطة بخصوص وزيرة الصحة الموقوفة عن العمل هالة زايد.

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت طليق الوزيرة محمد الأشهب بسبب قضية “رشوة وزارة الصحة” التي أدين فيها زوجها السابق محمد الأشهب بالسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامية بـ”رشوة وزارة الصحة”.

وقالت المصادر أن هذه التعليمات جاءت خوفاً من هجوم محتمل من معارضي النظام الحاكم، لا سيما بعد انتشار الشائعات بشأن ارتباطها الوثيق بكبار المسؤولين، في إشارة لما تردد من مزاعم عن زواج “السيسي” من الوزيرة هالة زايد.

بلحة متزوج هالة زايد وزيرة الصحة وانتصار عرفت وخلت أبنها اللي في الرقابة الادارية قفشها بقضيه رشوه

والسيسي تدخل بنفسه وفض المشكله وامر بسفر هالة زايد الى المانيا ثم عادت ليكمل شهر العسل

بعد ان دفع لانتصار مصوغات ومجوهرات ب 120 مليون دولار

لتتركه يعيش فى سلام، — مهندس أحمد (@S8vmz1p0HaoA7A7) May 12, 2022

من جانبه، أكد مسؤول حكومي مصري، أنه “كانت هناك نيّة لإعادة الوزيرة إلى منصبها، حتى أقرب تعديل وزاري مقبل، ثم يتم تغييرها، لعدم الإساءة لسمعة الحكومة الحالية، إلا أن بعض الإشاعات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص يتواجدون خارج مصر، وربطت بين اسم الوزيرة ومسؤولين كبار في الدولة المصرية، أدت للتراجع عن الخطوة”، وذلك وفق لما صرح به لموقع “العربي الجديد“.

وأوضح المسؤول أن “ظهور مقاطع فيديو للوزيرة في مناسبات اجتماعية، وتداول ذلك على نطاق واسع في وسائل الإعلام، كان بداية حملة لإعادة تعويمها مجدداً، قبل أن تتسبّب الشائعات في عرقلة ذلك التصور”.

وظهرت زايد التي كانت اختفت عن الأنظار بعد الإعلان عن نيلها إجازة مرضية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها إضافة لمهامه، في مناسبتين، كانت الأولى خلال مقطع فيديو في لقاء اجتماعي مع أصدقاء وعاملين بالقطاع الصحي.

بينما كانت المناسبة الثانية هي حفل زواج مساعدها والمتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في يونيو/حزيران الماضي.

صدق او لا تصدق حفل زواج اتكلف ملايين الجنيهات وحضره كل النجوم ورجال الاعمال وبعض الساسيين القدامي وظهرت فيه وزيره الصحه كما غني فيه عمر دياب ومحمد رمضان وحضره احمد شفيق وساويرس , والجدير بالذكر ان خالد مجاهد ده كان موظف حكومي في وزاره الصحه واقيل في عمليه الفساد الغامضه والمريبه pic.twitter.com/l5Pb3gEp0y — Mostaneer (@Mostaneer_20) June 12, 2022

وأكد المسؤول أنه “في كل الأحوال، كانت زايد ستغادر منصبها عقب الإعلان عن تفاصيل القضية من جانب جهاز الرقابة الإدارية، الأمر الذي كان سيحدث عبر تعديل حكومي مصغر، ولكن نظراً للظروف والأزمات المتلاحقة بسبب جائحة كورونا، أصبح الموقف صعباً”.

وأضاف أن “الاتفاق كان على مخرج الإجازة المرضية إلى حين تحسن الأوضاع وعودتها إلى منصبها بشكل مؤقت ومن ثم خروجها بعد ذلك بشكل طبيعي”.

وكشف المسؤول أن “تقديرات دوائر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذهبت إلى أن فتح ملف الوزيرة في الوقت الراهن سيكون مادة مثيرة من جانب معارضة الخارج، ستجعلهم ينسجون منها هجوماً، سواء كان القرار بتعيين وزير جديد للصحة أو عودتها إلى منصبها حالياً”.

السيسي ينفي ارتباطه بالوزيرة هالة زايد

ونفى السيسي على هامش افتتاح أحد المشروعات الخدمية، ما أثير بشأن ربط اسمه بالوزيرة زايد، عبر الإشارة للموضوع من دون ذكره بشكل مباشر. وانتقد السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في 21 مايو/أيار الماضي، الخوض في أعراض المسؤولين كذباً وبهتاناً.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات على الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه (نحو 26 ألف دولار)، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق في الوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار)، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص.