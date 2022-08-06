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حياتنا

روبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وسبب مقاطعة عائلتها لها! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
روبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وسبب مقاطعة عائلتها لها! (فيديو) watanserb.com
روبي
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وطن– كشفت الفنانة المصرية روبي لأول مرة أسراراً عن حياتها الخاصة، وعمرها الحقيقي، والأزمات التي تعرضت لها من عائلتها بسبب الفن.

تجديد خلايا البشرة

وتصدرت روبي مؤشرات محرك البحث “جوجل” بعد أن كشفت عن سنها قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عاماً.

وبينت روبي خلال استضافتها وشقيقتها كوكي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أن السر وراء كونها تبدو صغيرة في السن هو شرب المياه الكثير؛ إذ إنها تجدد خلايا البشرة على حد تعبيرها.

كما كشفت روبي إنّ اسمها الحقيقي رانيا حسين، واسم أختها ميرهان مجدي، وليس كوكي، وهما ليست شقيقتين.

كليبات الجريئة

وتحدثت روبي لأول مرة عن قطيعة خالاتها لها في بداياتها بسبب كليباتها الجريئة. وقالت: “إثارة الجدل الذي حصل وقت ما عملت الأغاني التي من المفترض جريئة، لأنّ وقتها كنت عاملة الأغنيتين وأنا مبسوطة وبرقص أكنى برقص في بيتنا، وفى يوم وليلة حياتي اتقلبت”.

وتابعت: “ردود فعل المصريين خضتني ووقفت واتكلمت مع نفسي. لأنّ مثلاً كنت بحب ولد وسيبنا بعض عشان الأغاني بتاعتي ومكنش مستحمل ردود فعل الناس، وحتى خالاتي قاطعوني وقاطعوا والدتي”.

وأردفت الفنانة المصرية: “قعدت مع نفسي لأني مكنتش مدركة، ووقفت وقفة مع نفسي وقلت هاعيد صياغة الموضوع. وأنا مش ملخصة في غنوة ولا رقصة وأنا كيان وقعدت مع نفسي، ولما جالي سجن النسا أول ما كاملة أبو ذكرى كلمتني قلت لها خلاص أنا جسمي قشعر. وقفشت في الدور ده”.

جدي صعيدي

وتحدثت روبي عن طموحها وحياتها قبل التمثيل. وعقبت: “طموحي كان في الأول إني اشتغل موظفة واتجوز. وأسرتنا كلها موظفين ودكاترة ومهندسين”.

روبي

وتابعت: “جدي كان صعيدي وموظف في وزارة الري. وكان ليه ثأر المفروض يروح ياخده من الصعيد. فكان نفسه يخلف ولد وربنا إداله سبع بنات سبحان الله. والسبع بنات كانوا بـ100 راجل. واتعلمت منهم إنى أكون مسئولة، وأنا بشوف خالاتي ووالدتي كلمة مسئولية قليلة عليهم.  وماقدرش أعتمد على حد أنا اتربيت على كدة، ولا أقول لحد عايزة حاجة”.

روبي

وكانت روبي قد طرحت الأيام الماضية كليب أحدث أغنياتها بعنوان “نمت ننة”. وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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