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رحمة حسن تستغيث من مُتحرش وتفضح بالصور تصرفاته منذ عامين! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رحمة حسن تستغيث من مُتحرش وتفضح بالصور تصرفاته منذ عامين! (شاهد) watanserb.com
رحمة حسن
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وطن– قررت الفنانة المصرية رحمة حسن، اتباع خطى رانيا يوسف في فضح المتحرشين، ووجهت استغاثة من أحدهم عبر السوشيال ميديا.

متحرش إلكتروني

ونشرت رحمة حسن صورة عبر “انستجرام”، لحساب شخص قالت إنه متحرش يتبعها في كل مكان ويبعث رسائل لأصدقائها باسمها وينتحل شخصيتها على مدار عامين.

وجاء في تعليق رحمة حسن على الصورة: ” متحرش إلكتروني.. متحرش سوشيال ميديا.. متعدي خصوصية مكان”.

رحمة حسن

وتابعت رحمة حسن سرد التفاصيل: “الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات.. لو نزلت صورة أو حاجه معاهم وحتى الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور على الأكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة”.

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رحمة حسن

وأكدت رحمة أن المتحرش لم يكتف المتحرش. معقبة: ” كل أصحابي مش واحد بس، عمل كده مع أكتر من حد، متتبع الأماكن اللي بروح فيها، ومش عارفة بيعرف منين أنا بقالي سنتين على الحال ده، آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحه بكرة علشان شغل”.

رحمة حسن

رانيا يوسف والمتحرشين

وسبق أن شاركت رانيا يوسف، منشوراً يتضمن صور متحرشين، ضمن حملة لفضح المتحرشين في مصر، مع ازدياد حالات التحرش في البلاد خلال الفترة الماضية.

كما تقدمت الفنانة رانيا ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المتحرشين بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت إنها تلقت رسائل كثيرة تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء قدمتها إلى الأجهزة الأمنية.

رانيا-يوسف

وأكدت حينها أنها ستواصل مطاردة وفضح كل المتحرشين بها بنشر أسمائهم وصورهم الشخصية.

وقالت رانيا يوسف خلال تصحريات متلفزة: “أنا هفضح كل المتحرشين وهنزل كل يوم صور 5 متحرشين على السوشيال ميديا وهكشف عن أسمائهم عشان الكل يعرف الجرائم اللي بيرتكبوها”.

عقوبة التحرش

وينص قانون العقوبات في مصر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات. وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو تلميحات أو إيحاءات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة. بما في ذلك الوسائل السلكية واللاسلكية والإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.  أو بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تقل عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حال تكرار الجريمة تتضاعف العقوبة سواء الحبس أو الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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