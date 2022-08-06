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خدعة من اليوتيوبر يمان النجار تجبر أيمن رضا على فضح دريد لحام ونورمان أسعد وأحمد رافع (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
يمان النجار و أيمن رضا watanserb.com
يمان النجار و أيمن رضا
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وطن- تسبب مقلب أجراه اليوتيوبر السوري يمان النجار مع الفنان أيمن رضا بفضح خفايا وفساد الوسط الفني السوري، خاصة فساد الفنان الشهير دريد لحام وقيامه بالتوسط للممثلين مقابل الحصول على زجاجات من المشروبات الروحية.

ونشر اليوتيوبر السوري يمان النجار تفاصيل مكالمة له مع الفنان أيمن رضا بعد أن زعم له أنه ضابط في المخابرات الجوية التابعة لنظام “الأسد” يريد إبلاغه بتقديم شكوى ضده من قبل الفنان أحمد رافع.

وبحسب الفيديوهات المنشورة، فقد أبدى “رضا” استغرابه من رفع خصمه أحمد رافع دعوى ضده وهو من أقر بمحاولة قتله وإلقائه من الطابق العاشر.

محاولة قتل أحمد رافع لأيمن رضا

وتطرّق رضا إلى أصل الخلاف بيه وبين رافع الذي حاول قتله، مشيراً إلى أن رافع تحرش لفظياً بنورمان اسعد خلال تصوير أحد المسلسلات وعرض عليها سيارة فارهة مقابل القبول به، وهو ما دفع أيمن رضا الذي كان حاضراً حينها للردّ بسخرية من عرض رافع والاستهزاء بملابسه، ما أثار غضب رافع الذي توجّه للسيارة وأحضر قطعة سلاح من نوع “بومبكشن” لمهاجمة رضا وضرب طلقة من ذلك السلاح في الهواء.

واعتبر رضا أن رافع تفاخر مؤخراً خلال مقابلة مع إحدى المحطات الأردنية بمحاولة قتله، مضيفاً أنه لم يشَأ الردّ على رافع لأن الناس تعتبره “واحد عرصة” حسب تعبيره.

وأضاف أن رافع ثارت ثائرته مؤخراً بعد رفض رضا استدعاءه للمشاركة في مسلسل “الكندوش” الذي أنتجه رضا برفقة ماهر برغلي رغم مشاركة ابن رافع به.

أحمد رافع من مخلفات جيش التحرير الفلسطيني

ووصف الفنان أيمن رضا زميله أحمد رافع بأنه “لقلوق” و”من مخلّفات جيش التحرير الفلسطيني”، مضيفاً أنه يستغلّ نفوذه من أجل الحصول على أدوار فنية حيث يتولى عادة مهمة تأمين الأسلحة للمسلسلات من خلال صلاته الأمنية.

ويسكي دريد لحام

ووفقا للفيديوهات، فقد واصل “رضا” هجومه وتعريته للوسط الفني المؤيد لنظام الأسد، مؤكدا أنه يرفض تقديم الويسكي لدريد لحام أو تقديم إطارات لسيارة المخرج باسل الخطيب ولا يرضى أن يستجدي المخرجين للحصول على دور.

وتفاخر بصلاته الأمنية قائلاً إنه “من المعلم وانت نازل بيعرفني”، في إشارة إلى بشار الأسد على ما يبدو، قبل أن يؤكد أنه زار اللواء كفاح (ملحم)، مضيفاً أن المنتج ماهر برغلي رفض وجود رافع في المسلسل.

يشار إلى أن رافع هاجم مؤخراً في لقاء تلفزيوني مع قناة “عمّان” الأردنية، الممثل الموالي أيمن رضا، واصفاً إياه بالمهرّج والولد الصغير، لافتاً إلى أنه أراد إطلاق النار عليه في إحدى المرات بسبب “مزاحه المزعج”.

أيمن رضا مُطالب بدفع 13 مليون ليرة سورية بسبب دراجة نارية!

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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