السبت, أغسطس 6, 2022
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حياتنا

خبير سفر: إليك ما يجب فعله إذا فقدت أمتعتك في المطار

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تكدس الحقائب في المطارات watanserb.com
تكدس الحقائب في المطارات
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وطن – أدت المشكلات في المطارات خلال الآونة الأخيرة، إلى فقدان آلاف الأشخاص لأمتعتهم هذا الصيف، وتركت أكوام الحقائب في المطارات، بسبب نقص الموظفين والإضرابات .

حقائب السفر في المطارات
حقائب السفر في المطارات

لهذا السبب؛ كشف خبراء السفر في موقع Air Advisor عن الخطوات الأربع التي يجب عليك اتخاذها إذا فقدت حقائبك، وقدموا أيضًا نصائح حول كيفية تجنب ضياع أمتعتك .وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية

أولاً، إذا كنت لا ترى أمتعتك على عربة الأمتعة في المطار، فاسأل مكتب المساعدة أو ابحث عن مندوب شركة طيران.

قد يتمكنون من تحديد موقع أمتعتك وإخبارك بمكانها وإرسالها إلى الموقع المناسب.

ثانيًا، يجب أن تعلم ما ستغطيه شركة الطيران.

ثالثًا، يجب أن تتأكد من أن شركة الطيران لديها العنوان الصحيح للمكان الذي سترسل فيه أمتعتك، ومتى يتم نقلها.

أخيرًا، بمجرد تقديم مطالبتك والحصول على بعض المعدات البديلة، تأكد من الاحتفاظ بإيصالاتك.

سوف تحتاجهم شركة الطيران حتى يتمكنوا من تعويضك عن أغراضك الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطوات يجب اتخاذها لمنع فقدان أمتعتك.

ابدأ بتجنب فحص الحقيبة في المقام الأول لأن التمسك بالأمتعة المحمولة لا يوفر لك المال فحسب، بل يعني أنك لست مضطرًا لتضييع الوقت في مكان الأمتعة.

هناك أيضًا العديد من الأجهزة المتاحة التي قد تساعدك على تتبع أمتعتك، مثل Airtags. بحسب يمكنك تجهيز أمتعتك بعلامة أو جهاز تعقب سيساعدك في حالة فقدها.

وستتمكن من استخدام هاتفك لمعرفة مكانه بالضبط.

المصدرذا صن - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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