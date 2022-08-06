خبير سفر: إليك ما يجب فعله إذا فقدت أمتعتك في المطار

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وطن – أدت المشكلات في المطارات خلال الآونة الأخيرة، إلى فقدان آلاف الأشخاص لأمتعتهم هذا الصيف، وتركت أكوام الحقائب في المطارات، بسبب نقص الموظفين والإضرابات .

لهذا السبب؛ كشف خبراء السفر في موقع Air Advisor عن الخطوات الأربع التي يجب عليك اتخاذها إذا فقدت حقائبك، وقدموا أيضًا نصائح حول كيفية تجنب ضياع أمتعتك .وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية

أولاً، إذا كنت لا ترى أمتعتك على عربة الأمتعة في المطار، فاسأل مكتب المساعدة أو ابحث عن مندوب شركة طيران.

قد يتمكنون من تحديد موقع أمتعتك وإخبارك بمكانها وإرسالها إلى الموقع المناسب.

ثانيًا، يجب أن تعلم ما ستغطيه شركة الطيران.

ثالثًا، يجب أن تتأكد من أن شركة الطيران لديها العنوان الصحيح للمكان الذي سترسل فيه أمتعتك، ومتى يتم نقلها.

أخيرًا، بمجرد تقديم مطالبتك والحصول على بعض المعدات البديلة، تأكد من الاحتفاظ بإيصالاتك.

سوف تحتاجهم شركة الطيران حتى يتمكنوا من تعويضك عن أغراضك الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطوات يجب اتخاذها لمنع فقدان أمتعتك.

ابدأ بتجنب فحص الحقيبة في المقام الأول لأن التمسك بالأمتعة المحمولة لا يوفر لك المال فحسب، بل يعني أنك لست مضطرًا لتضييع الوقت في مكان الأمتعة.

هناك أيضًا العديد من الأجهزة المتاحة التي قد تساعدك على تتبع أمتعتك، مثل Airtags. بحسب يمكنك تجهيز أمتعتك بعلامة أو جهاز تعقب سيساعدك في حالة فقدها.

وستتمكن من استخدام هاتفك لمعرفة مكانه بالضبط.