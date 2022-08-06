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حورية فرغلي تثير الجدل بما قالته عن قاتل نيرة أشرف و “خبرته في النساء”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
حورية فرغلي تثير الجدل بما قالته عن قاتل نيرة أشرف و
حورية فرغلي ومحمد عادل
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وطن– أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

“ليس لديه خبرة”

وكانت حورية فرغلي قد تحدثت عن رأيها في الجرائم الأخيرة التي انتشرت، ومن ضمنها جريمة نيرة أشرف. إلى جانب رأيها في اتهام البعض للفن بالتسبب في انتشار الجريمة.

وقالت حورية فرغلي: “تعاطفت مع قاتل نيرة، زي ما تعاطفت معاها. وصِعِب عليا الولد؛ لأنه صغير جدًا وما عندوش خبرة، وبيصدق كل حاجة. وحبَّها جدا، وغار عليها غيرة عمياء”.

نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

وتابعت في تصريحات لصحيفة “القاهرة 24”: “في رجالة لما بتغير؛ بتقتل، وتكون البنت ما عملتش حاجة، يعني من نوعية أنا ما حدش يضحك عليا، وأنا ما يحصلش فيا كده”.

حورية فرغلي

أحبها لشخصها

وأردفت حورية فرغلي: “هما كانوا صحاب، وساعدها في المذاكرة، وبدأ يحبها قبل ما تكون موديل؛ لأنه حبها لشخصها. فبدأت تغيَّر طريقتها معاه. وسمعت ماسدج من الماسدجات اللي انتشرت وهي بتقول له: أنا لقيت واحد أحسن منك، وفي رجالة لما تسمع الكلام ده؛ يوصل بيهم الموضوع للقتل”.

وواصلت الفنانة المصرية: “الولد قال الكلام ده في المحكمة، وما حاولش حتى يكذب أو يجمل اللي عمله. وفي رجالة كتير بتكون مريضة بمرض الغيرة، بس برضو ما يوصلش للقتل بالمنظر ده”.

الفن يمثل الواقع

وحول اتهام البعض للفن بالتسبب في انتشار الجريمة؛ عقبت حورية: “الفن عمره ما يتسبب في كده. اللي بيقول كده؛ ينشر الأفلام دي، ويوريها لينا”.

وكشفت حورية سبب عدم تقديمها جزء ثالث من مسلسل “ساحرة الجنوب“. وقالت: ” أنا شخصيًا رفضوا يخلوني أقدم الجزء الثالث من مسلسل ساحرة الجنوب؛ بسبب مشاهد الرعب اللي فيه، لكن الفن بيمثل الواقع”.

وتعرضت حورية لهجوم من بعض الناشطين الذين انتقدوا تعاطفها مع محمد عادل، قاتل نيرة أشرف ذبحاً.

وبعد انتشار فيديو نيرة أشرف في المشرحة، هاجمت شقيقتها جميع المتعاطفين مع القاتل.

وقالت شروق أشرف الغريب شقيقة نيرة، عبر “فيسبوك”: «اتخذنا إجراءات قانونية واصعب مشهد. نشوف اختنا في المشرحة. وحسبنا الله ونعم الوكيل في متعاطفين مع القاتل الذي مثل بجثتها وأطاح بحياتها غدرا».

وأوضحت الأسرة أن نشر فيديو ابنتهم أصاب أفراد الأسرة بحالة صدمة جراء مشاهدتهم لمشاهد الطعنات على جسدها وكشف عورتها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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