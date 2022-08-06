الزمالك يُعاقب إمام عاشور بسبب احتفاله المتهور مع جماهير الفارس الأبيض (فيديو)

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وطن – عاقب نادي الزمالك المصري نجمه إمام عاشور، بسبب احتفاله المتهور مع جماهير القلعة البيضاء عقب تسجيله الهدف في شباك مرمى الجونة في منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت قناة الزمالك، بأن إدارة الفارس الأبيض فرضت عقوبة على لاعب الفريق إمام عاشور 24 عاماً، عقب احتفاله المتهور مع جماهير النادي بعد تسجيله الهدف الرابع وتعرضه للطرد بالورقة الحمراء من قبل حكم المباراة إثر هذا التصرف.

احتفال إمام عاشور المتهور

وبينت القناة، بأنه النادي سيقوم بتغريم اللاعب عاشور بمبلغ يقدر 50 ألف جنيه مصري، إلى جانب حرمانه من المكافأة المالية من تحقيق الفوز مع فريقه على الجونة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

احتفال قوي من إمام عاشور يتسبب في طرده.. وانفعال شيكابالا على حكم المباراة 🟥 pic.twitter.com/p7OmPGw9l1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه نجم الزمالك عاشور، بعد ثواني من تسجيله الهدف الرابع للفارس الأبيض. عقب احتفاله المتهور مع الجماهير داخل ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

ايه ال عمله امام عاشور ده

لا بقا يستاهل الطرد انا شوفتها من تانى pic.twitter.com/cbCpvlA69j — Khaled Sedki (@kh_D94) August 5, 2022

وتوجه اللاعب عاشور للاحتفال مع جماهير الزمالك المتواجدة داخل المدرجات، حيث قام بالقفز من على السور الحديدي الفاصل بين الجمهور وأرضية الملعب. مما تسبب ذلك في سقوط السور على بعض مشجعي الفارس الأبيض في تصرف متهور من اللاعب.

مباراة الزمالك والجونة

وتمكن فريق الزمالك ( الفارس الأبيض)، من تحقيق الفوز العريض على منافسه الجونة، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال29.

وسجل أهداف الزمالك كلاً من اللاعبين، أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال7 من ركلة جزاء وال38، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة ال57 وإمام عاشور في الدقيقة ال81.

"إمام عاشور بأربعة" 🗣️ إمام عاشور يسجل الهدف الرابع للزمالك.. ويحصل على الإنذار الثاني ويترك المباراة بسبب الطرد ⚽️🟥 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/yJSPPbUi8s 📺 pic.twitter.com/exQ4OUlWWV — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

ترتيب الدوري المصري

كما واكتفى الفريق المنافس الجونة من إحراز الهدف الوحيد للفريق في اللقاء عن طريق شيميليس بيكيلي في الدقيقة ال83.

ويستعد فريق الزمالك، الثلاثاء، للمباراة المقبلة أمام نظيره مصر المقاصة في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

جهاد جريشة الخبير التحكيمي: الزمالك استحق ركلة الجزاء أمام الجونة.. ولهذا السبب تفصيلًا تمت معاقبة إمام عاشور بعد احتفاله 📹 🧐 pic.twitter.com/UQ0kBXIxVX — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 5, 2022

ويتربع الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 69 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة. بينما جاء فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب بعيداً برصيد 56 نقطة.