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رياضة

الزمالك يُعاقب إمام عاشور بسبب احتفاله المتهور مع جماهير الفارس الأبيض (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الزمالك والجونة في منافسات الدوري المصري watanserb.com
مباراة الزمالك والجونة في منافسات الدوري المصري
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وطن – عاقب نادي الزمالك المصري نجمه إمام عاشور، بسبب احتفاله المتهور مع جماهير القلعة البيضاء عقب تسجيله الهدف في شباك مرمى الجونة في منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت قناة الزمالك، بأن إدارة الفارس الأبيض فرضت عقوبة على لاعب الفريق إمام عاشور 24 عاماً، عقب احتفاله المتهور مع جماهير النادي بعد تسجيله الهدف الرابع وتعرضه للطرد بالورقة الحمراء من قبل حكم المباراة إثر هذا التصرف.

احتفال إمام عاشور المتهور

وبينت القناة، بأنه النادي سيقوم بتغريم اللاعب عاشور بمبلغ يقدر 50 ألف جنيه مصري، إلى جانب حرمانه من المكافأة المالية من تحقيق الفوز مع فريقه على الجونة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه نجم الزمالك عاشور، بعد ثواني من تسجيله الهدف الرابع للفارس الأبيض. عقب احتفاله المتهور مع الجماهير داخل ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

وتوجه اللاعب عاشور للاحتفال مع جماهير الزمالك المتواجدة داخل المدرجات، حيث قام بالقفز من على السور الحديدي الفاصل بين الجمهور وأرضية الملعب. مما تسبب ذلك في سقوط السور على بعض مشجعي الفارس الأبيض في تصرف متهور من اللاعب.

مباراة الزمالك والجونة

وتمكن فريق الزمالك ( الفارس الأبيض)، من تحقيق الفوز العريض على منافسه الجونة، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال29.

وسجل أهداف الزمالك كلاً من اللاعبين، أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال7 من ركلة جزاء وال38، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة ال57 وإمام عاشور في الدقيقة ال81.

ترتيب الدوري المصري

كما واكتفى الفريق المنافس الجونة من إحراز الهدف الوحيد للفريق في اللقاء عن طريق شيميليس بيكيلي في الدقيقة ال83.

ويستعد فريق الزمالك، الثلاثاء، للمباراة المقبلة أمام نظيره مصر المقاصة في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتربع الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 69 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة. بينما جاء فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب بعيداً برصيد 56 نقطة.

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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