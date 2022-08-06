أحدث سعر للدولار وجميع العملات في السودان بالسوق السوداء

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رصدت (وطن) أحدث سعر للدولار في السودان اليوم، 6 أغسطس 2022، داخل السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وشهدت أسعار العملة الخضراء داخل السوق السوداء بالسودان، استقرارا نسبيا رغم توقعات المحللين بارتفاع السعر مع بداية تعاملات هذا الأسبوع.

وبحسب ما أفاد متعاملون داخل هذه السوق، فقد استقر سعر الدولار عند 567 جنيها.

فيما كان آخر سعر للدولار داخل السوق السوداء يوم، الخميس، الماضي 568 جنيها.

وتوجد فروق في سعر الدولار بالسوق الموازي بالسودان؛ حسب المنطقة ومن تاجر لآخر.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وثبتت أسعار الدولار أيضا داخل البنوك السودانية في أول يوم لتعاملات هذه الأسبوع.

وجاء متوسط سعر الدولار داخل البنوك السودانية عند 567 جنيها للشراء، و 571 جنيها للبيع.

وكان محللون توقعوا أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا في السودان، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي.

وأرجع المحللون هذا بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي وشح العملة الصعبة في البلاد، مع تزايد الطلب عليها.

وهو ما يجعل سعرها يرتفع بشكل جنوني في السوق السوداء حيث يسعى البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، للحصول على الدولار بأي سعر لتسيير أعمالهم الخاصة بالاستيراد.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 151.73 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155.89 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.