مرتضى منصور يهاجم “الداعي للتقشف” عمرو أديب: “لابس ساعة بـ7 ملايين جنيه”

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وطن – جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والبرلماني السابق، هجومه على الإعلامي عـمرو أديـب وزوجته لميس الحديدي.

مرتضى منصور قال خلال المؤتمر الصحفي عقده في مقر النادي: “عـمرو أديـب غلاوي ومتزملك، وما يشرفناش إنه يكون زملكاوي أصلا”.

وأضاف: “لما الزمالك يكسب يتغنى بفيريرا واللاعبين دون ذكر الدور الكبير لمجلس إدارة النادي، وعند الخسارة يطالب برصد مخالفاتي ويهاجمني”.

وتابع: “طالما عمـرو أديب يحب الزمالك لماذا لم يجمع 10 ملايين جنيه للنادي ويساهم في الصفقات وفي تطوير الكيان؟”.

"لابس ساعة بـ6 مليون وبيقول للناس كلوا بسطرمة".. #مرتضى_منصور يهاجم الإعلامي عمرو أديب ساخرًا من حديثه عن الغلاء pic.twitter.com/pr0caR5NdA — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 4, 2022

واستطرد: “عمرو أديب لابس ساعة بـ 6 و7 ملايين جنيه وفي الآخر بيطالب الشعب بالتقشف والصبر على الفقر”.

وأكمل: “لميس الحديدي زوجة عمـرو أديب تتزين يدها بالألماس وتسير على نهج زوجها”.

الساعة دي اسمها patek philippe 5711 Tiffany Blue Nautilus ب 6.5 مليون دولار

ساعة ب 6 مليون في سوق الساعات السوسري او 350 الف دورلار رقم سهل يتلاقي لإن اغلب الشركات انتجها محدود وده بيخلي اغلب الساعات دي تمنها يزيد مع الوقت وفي اللي اسعرهم بيتضاعف فليها سوق ضخم pic.twitter.com/V0V0O12Rtb — Mo.Farag (@mo7mdfarag) August 5, 2022

وعمرو أديب دائما ما يطالب المصريين بالتقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الوقت الحالي، وكثيرا ما يحثهم على تقليل النفقات بشكل كبير في ظل الأزمة الراهنة.

وعمرو أديب أغلى إعلامي في الوطن العربي حيث قائمة الإعلاميين الأعلى أجرًا منذ تعاقد مجموعة قنوات “إم بي سي”، معه لتقديم أحد البرامج الحوارية في منتصف العام 2018.

وتبلغ قيمة العقد الذي يتقاضاه عمـرو أديـب حاليا، 3 ملايين دولار سنويًا، بجانب 500 ألف دولار مزايا أخرى، تتعلق بالإعلانات والمكافآت، وغيرها.

راتب عمـرو أديـب الضخم للغاية مقارنة بالوضع الاقتصادي للمصريين، يتنافى كلية مع الرسائل التي يُقدمها عمرو أديب للمواطنين المصريين، التي تحض دائما على ضرورة التقشف وعزوف المواطنين عن شراء السلع إلا ما يبقيهم على قيد الحياة.

كما يواظب أديب على الثناء بالدولة على ما يزعم أنها جهود ناجحة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي دائما ما يحرص على التأكيد على أنها مستوردة من الخارج.

طول عمره بوشين

فاكرين بعض تنحي الرئيس مبارك طبعا مع احترامي الكبير وحبي واخلاصي للرئيس مبارك عمرو كان لا يستطيع قول ذلك من يومين

الحقيقه ان عمرو اديب ومرتضى منصور اثنين شبه بعض 🐩 pic.twitter.com/78lqf6duPs — سحر التلباني (@QBEahSkzZOym0hM) November 10, 2020

وكان مرتضى منصور قد تحدث مؤخرا عن مرتب عمـرو أديـب قائلا إنه يتقاضى 3 ملايين دولار شهريا، بما يفوق راتب النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتجاهل عمـرو أديـب ما قاله مؤخرا، لكنه رد عليه ساخرا: “ليا (أشعر) الفخر إني باخد (أتقاضى) أكتر من ميسي ورونالدو وإمبابي ومحمد حتى صلاح في عقده الجديد (مع ليفربول)”.

راتب عمـرو أديـب دائما ما يكون محل اهتمام الكثير من المتابعين، لكن الأمر لا يقتصر عليه شخصيا وحسب، فزوجته الإعلامية لميس الحديدي العاملة حاليا في محطة تلفزيونية خاضعة لسيطرة المخابرات، تتقاضى سنويا أكثر من 9 ملايين جنيه مصري (بما يعادل 500 ألف دولار).