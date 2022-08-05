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مرتضى منصور يهاجم “الداعي للتقشف” عمرو أديب: “لابس ساعة بـ7 ملايين جنيه”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مرتضى منصور watanserb.com
الإعلامي عمرو أديب - رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والبرلماني السابق مرتضى منصور
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وطن – جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والبرلماني السابق، هجومه على الإعلامي عـمرو أديـب وزوجته لميس الحديدي.

مرتضى منصور قال خلال المؤتمر الصحفي عقده في مقر النادي: “عـمرو أديـب غلاوي ومتزملك، وما يشرفناش إنه يكون زملكاوي أصلا”.

وأضاف: “لما الزمالك يكسب يتغنى بفيريرا واللاعبين دون ذكر الدور الكبير لمجلس إدارة النادي، وعند الخسارة يطالب برصد مخالفاتي ويهاجمني”.

وتابع: “طالما عمـرو أديب يحب الزمالك لماذا لم يجمع 10 ملايين جنيه للنادي ويساهم في الصفقات وفي تطوير الكيان؟”.

واستطرد: “عمرو أديب لابس ساعة بـ 6 و7 ملايين جنيه وفي الآخر بيطالب الشعب بالتقشف والصبر على الفقر”.

وأكمل: “لميس الحديدي زوجة عمـرو أديب تتزين يدها بالألماس وتسير على نهج زوجها”.

وعمرو أديب دائما ما يطالب المصريين بالتقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الوقت الحالي، وكثيرا ما يحثهم على تقليل النفقات بشكل كبير في ظل الأزمة الراهنة.

وعمرو أديب أغلى إعلامي في الوطن العربي حيث قائمة الإعلاميين الأعلى أجرًا منذ تعاقد مجموعة قنوات “إم بي سي”، معه لتقديم أحد البرامج الحوارية في منتصف العام 2018.

وتبلغ قيمة العقد الذي يتقاضاه عمـرو أديـب حاليا، 3 ملايين دولار سنويًا، بجانب 500 ألف دولار مزايا أخرى، تتعلق بالإعلانات والمكافآت، وغيرها.

راتب عمـرو أديـب الضخم للغاية مقارنة بالوضع الاقتصادي للمصريين، يتنافى كلية مع الرسائل التي يُقدمها عمرو أديب للمواطنين المصريين، التي تحض دائما على ضرورة التقشف وعزوف المواطنين عن شراء السلع إلا ما يبقيهم على قيد الحياة.

كما يواظب أديب على الثناء بالدولة على ما يزعم أنها جهود ناجحة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي دائما ما يحرص على التأكيد على أنها مستوردة من الخارج.

وكان مرتضى منصور قد تحدث مؤخرا عن مرتب عمـرو أديـب قائلا إنه يتقاضى 3 ملايين دولار شهريا، بما يفوق راتب النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتجاهل عمـرو أديـب ما قاله مؤخرا، لكنه رد عليه ساخرا: “ليا (أشعر) الفخر إني باخد (أتقاضى) أكتر من ميسي ورونالدو وإمبابي ومحمد حتى صلاح في عقده الجديد (مع ليفربول)”.

راتب عمـرو أديـب دائما ما يكون محل اهتمام الكثير من المتابعين، لكن الأمر لا يقتصر عليه شخصيا وحسب، فزوجته الإعلامية لميس الحديدي العاملة حاليا في محطة تلفزيونية خاضعة لسيطرة المخابرات، تتقاضى سنويا أكثر من 9 ملايين جنيه مصري (بما يعادل 500 ألف دولار).

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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