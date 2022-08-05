محمود سعد يثير الجدل بتصريحات صادمة عن والده.. “لا بحبه ولا بحترمه” (فيديو)

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وطن – في تصريح وُصف بأنه صادم، قال الإعلامي المصري محمود سعد، إنه لم يكن يحب والده على الإطلاق.

وظهر سعد في بث مباشر متحدثا عن لحظة وفاة أبيه، ورد فعله السلبي بسبب هجر والده له ولإخوته وترك المسؤولية لوالدته.

وقال سعد: “يوم انتقل والدي إلى جوار الله، كنت بقول إني مش هزعل لأن بيني وبينه هجر وغدر، وجرح في قلب، بيني وبينه طريق وفراق وطريق هو اللي بدأه”.

وأضاف: “والدتي فضلت 27 سنة تربي في 4 عيال، مهتمتش ولا استمتعت بحياتها، أسرتها كانت عادية، لكن ربنا ساعدها”.

وشدد على أنه لولا إصرار والدته على إقامة عزاء لأبيه ما فعل، وتابع: “لما والدي توفي كنت في مكتبي، والدتي بلغتني وطلبت مني أروح له بسرعة، والدي كان موصي أخويا الكبير قبل ما يموت أنه يدّفن مع جدتي من أمي لأن كان بيحبها جدًا”.

واستطرد: “والدتي طلبت مني أنزل نعي في الجرنال، قلت لها الناس متعرفش إن ليا أب أصلا لكن أمي أصرت على إننا نعمل عزاء”.

ومضى سعد يقول: “لما والدي توفي متأثرتش ولا كنت حاسس بحاجة، أنا حتى مش فاكر هو مات امتى، أن أبويا كان خالع نفسه من حياتنا رغم أنه كان غني، ورغم إن تربية أمي نجحت ومطلعتش مجرم ولا صايع”.

وقال الإعلامي الشهير: “لما اسمع حد بيتكلم عن أبوه بتضايق، ولما كبرت بقيت أقول أبويا قالي إيه أو إيه الذكرى اللي سابهالي ملقتش حاجة”.

ووجه رسالة للآباء الذين يتركون أبناءهم بعد الانفصال قائلا: “هتفضل تيجي سيرتك بشكل مش كويس، وإنك تسأل على عيالك دي مش رحمة ولا مودة منك.. دا واجب، إزاي تصب غضبك من مراتك على عيالك؟”.

وقف برنامج محمود سعد

يُشار إلى أن آخر البرامج التي كان يقدمها محمود سعد، كان “باب الخلق”، وتم وقف البرنامج في نهاية العام الماضي.

وآنذاك، أثيرت معلومات عن محمود سعد تم إيقافه من قبل السلطات، فظهر سعد مفسرا هذه الخطوة “إن البرنامج لم يكن يكلف القناة كثيرا، لكنه في نفس الوقت لم يربح كثيرا وعانى من بعض المشكلات في الإعلانات داخل القناة”.

وأضاف منذ 10 سنوات عندما بدأ عمله مع قناة “النهار” والتي أكد أنها من أفضل تجاربه، كان أجره ضعيفا، وفي كل عام وبسبب ظروف القناة كان يخفض أجره، حتى وصل إلى عام 2020 ولم يوقع عقدا جديدا بعدما وجد أن أجره أصبح ضعيفا جدا واستمر في العمل مع القناة دون عقد.

وأكد أنه لم يحدث أي خلاف وخرج مع القناة بشكل ودي مع الاتفاق على تقديم برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن أي شيء يكتب أو يقال عن خلافات بينه وبين إدارة القناة غير صحيحة.