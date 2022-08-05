الرئيسيةالهدهدفيديو يفطر القلب من غزة .. مسن يخرج حياً من تحت ركام...
الهدهد

فيديو يفطر القلب من غزة .. مسن يخرج حياً من تحت ركام منزله بعد تدميره على رأسه

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مسن تحت الركام جراء قصف في غزة watanserb.com
مسن تحت الركام جراء قصف في غزة
- Advertisement -

وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظة انقاذ مسن فلسطيني من تحت ركام منزله بعد تعرّضه لقصف من طائرات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة .

مسن يخرج حياً من تحت ركام منزله في غزة

ويُظهر المقطع، شباناً يقومون بإزالة الرّكام عن المسن الذي حوصر تحته، جراء قصف منزله بصواريخ الطائرات الإسرائيلية، فيما أكد نشطاء أنّ المسن خرج حياً من تحت الركام، لكنّه مصاباً بجروح مختلفة .

وطِوال الليل وحتى ساعات الصباح، اليوم السبت، تواصلت الغارات الإسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

في المقابل، واصلت المقاومة الفلسطينية، ردّها على عدوان الاحتلال، بقصف المستوطنات الاسرائيلية، بعشرات الصواريخ .

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ نحو 130 قذيفة عبرت الحدود أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي. في حين اعترضت القبة الحديدية 60 منها.

وقال الجيش إنّه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

وصباح السبت، استشهد فلسطيني، وأصيب عدد آخر، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأرض زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ عصر أمس الجمعة إلى 11 شهيدًا من بينهم طفلة 5 أعوام، وسيدة 23 عامًا. إضافةً إلى 79 مصابًا، من بينهم 23 طفلًا، و13 سيدة.

وبدأ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، باغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تيسير الجعبري، بقصف شقة سكنية بمدينة غزة .

وأعلن الاحتلال الاسرائيلي عن إطلاقه اسم “الفجر الصادق“، على عدوانه المتواصل في قطاع غزة .

بينما أكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لقناة “الجزيرة”، صباح السبت، أنّه لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى الآن والوضع يتجه للتصعيد.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه يستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية لنحو أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو مؤثر للمعلق العُماني خليل البلوشي تضامناً مع غزة في افتتاح الدوري الإنجليزي

تقارير

بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

الهدهد

هروب المستوطنين إلى الملاجئ في عسقلان خوفا من الصواريخ والاحتلال يرد بقصف غزة(شاهد)

الهدهد

رفع صورة مفتي سلطنة عمان في أكبر ميادين غزة تقديراً لمواقفه المشرفة (شاهد)

تقارير

قصّة “مرصد الفاتح” .. نقطة مراقبة لـ”القسام” ترعب الإسرائيليين (صور)

تقارير

صاروخ على عسقلان .. وغارات على غزة (شاهد)

الهدهد

“أخاف من غزة”.. شاهد..بكاء وعويل مجندات الاحتلال بعد فرزهن للعمل ضمن “فرقة غزة”

تقارير

الاحتلال يعلن استمرار الاستنفار العسكري على حدود غزة.. ما السيناريوهات المتوقعة؟

تقارير

لماذا لم تقصف المقاومة في غزة المستوطنات ردا على ما جرى في القدس؟

تقارير

يحيى السنوار رداً على تهديدات إسرائيل باغتياله: “مش عاملين حساب لحد” (فيديو)

تقارير

خبير في الصراع لـِ”وطن”: المقاومة ستطلق مئات الصواريخ في بداية أي عدوان قادم

تقارير

قيادي في “حماس” يكشف سر الرقم “1111” الذي أعلنه “السنوار” قبل أكثر من عام (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الزمالك يُعاقب إمام عاشور بسبب احتفاله المتهور مع جماهير الفارس الأبيض (فيديو)

خدعة من اليوتيوبر يمان النجار تجبر أيمن رضا على فضح دريد لحام ونورمان أسعد وأحمد رافع (شاهد)

حورية فرغلي تثير الجدل بما قالته عن قاتل نيرة أشرف و “خبرته في النساء”!

فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. المتهمة بتصويره وتسريبه تكشف السبب وعلاقة مجوهرات الضحية!

تركي آل الشيخ في ورطة كبيرة بسبب التعذيب والتحرش الجنسي بالنساء المعتقلات

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 6 أغسطس 2022

 أرسنال يحقق الفوز النظيف على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (شاهد)

بينما أدانت قطر العدوان.. الإمارات والبحرين تحذران مواطنيها في إسرائيل وردود غاضبة

فيديو مؤثر للمعلق العُماني خليل البلوشي تضامناً مع غزة في افتتاح الدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت في مستهل مشواره بالدوري الألماني (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا