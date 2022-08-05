فيديو يفطر القلب من غزة .. مسن يخرج حياً من تحت ركام منزله بعد تدميره على رأسه

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وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظة انقاذ مسن فلسطيني من تحت ركام منزله بعد تعرّضه لقصف من طائرات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة .

مسن يخرج حياً من تحت ركام منزله في غزة

ويُظهر المقطع، شباناً يقومون بإزالة الرّكام عن المسن الذي حوصر تحته، جراء قصف منزله بصواريخ الطائرات الإسرائيلية، فيما أكد نشطاء أنّ المسن خرج حياً من تحت الركام، لكنّه مصاباً بجروح مختلفة .

وطِوال الليل وحتى ساعات الصباح، اليوم السبت، تواصلت الغارات الإسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

في المقابل، واصلت المقاومة الفلسطينية، ردّها على عدوان الاحتلال، بقصف المستوطنات الاسرائيلية، بعشرات الصواريخ .

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ نحو 130 قذيفة عبرت الحدود أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي. في حين اعترضت القبة الحديدية 60 منها.

وقال الجيش إنّه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

وصباح السبت، استشهد فلسطيني، وأصيب عدد آخر، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأرض زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ عصر أمس الجمعة إلى 11 شهيدًا من بينهم طفلة 5 أعوام، وسيدة 23 عامًا. إضافةً إلى 79 مصابًا، من بينهم 23 طفلًا، و13 سيدة.

وبدأ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، باغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تيسير الجعبري، بقصف شقة سكنية بمدينة غزة .

وأعلن الاحتلال الاسرائيلي عن إطلاقه اسم “الفجر الصادق“، على عدوانه المتواصل في قطاع غزة .

بينما أكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لقناة “الجزيرة”، صباح السبت، أنّه لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى الآن والوضع يتجه للتصعيد.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه يستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية لنحو أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول.