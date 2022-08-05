فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

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وطن- انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يظهر حريقاً هائلاً في أحد أبراج تل أبيب.

وأظهر حريقا ضخما يتوهّج في سماء المدينة ليلاً. وجاء في التعليق المرافق له “حريق غاشم يلتهم تل أبيب إسرائيل ويتسبب في تفحم جثث سكان برج بن غورين وحانوكا”.

يلا بالشفا 😁🔥

حريق غاشم يلتهم تل أبيب إسرائيل ويتسبب

في تفحم جثث سكان برج بن غورين و حانوكا .

"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"#صباح_الخير ✌ pic.twitter.com/lJPhBIRNck — Nermine Adel (@Nermine_Adel1) August 5, 2022

وحظي الفيديو بمئات المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل لاجتماعي إلا أنّ أيّ حرائق ضخمة لم تسجّل في الأيام الماضية في تل أبيب.

حريق كبير يلتهم برج بن غورين و حانوكا في تل أبيب ب #إسرائيل ويتسبب في تفحم جثث سكان البرج ✌️ pic.twitter.com/pV9MddUvgZ — ﮼جماهير‌نادي‌الزمالك‌🏹 🇦🇹 (@ZamalekFanss) August 5, 2022

حقيقة الفيديو

من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق في وكالة “فرانس برس” أن الفيديو يعود لحريق مستودع للمواد الكيميائيّة في الصين عام 2015، ولم تسجّل أي حرائق ضخمة في إسرائيل أخيراً.

ولقي آنذاك سبعة عشر شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات هائلة وقعت آنذاك في مخزن يحوي شحنة متفجرات في مدينة تيانجين الساحلية في شمال الصين.

صورة رجل الإطفاء في حريق بالكويت!

أما صورة رجل الإطفاء الذي يظهر وهو يخرج من جحيم النيران المشتعلة خلفه التقطها المصور لوكالة الصين الرسمية “شينخوا”، في 31 مارس الماضي، لرجال الإطفاء يكافحون حريقًا في سوق المباركية التراثي في مدينة الكويت، والذي نتج عنه إصابة 14 في السوق التاريخي السياحي نتيجة احتراق عشرات المحال التجارية، والدفع ب 8 فرق إطفاء لاخماد الحريق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).