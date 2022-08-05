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الهدهد

فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أبراج تل أبيب watanserb.com
أبراج تل أبيب
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وطن- انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يظهر حريقاً هائلاً في أحد أبراج تل أبيب.

وأظهر حريقا ضخما يتوهّج في سماء المدينة ليلاً. وجاء في التعليق المرافق له “حريق غاشم يلتهم تل أبيب إسرائيل ويتسبب في تفحم جثث سكان برج بن غورين وحانوكا”.

وحظي الفيديو بمئات المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل لاجتماعي إلا أنّ أيّ حرائق ضخمة لم تسجّل في الأيام الماضية في تل أبيب.

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حقيقة الفيديو

من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق في وكالة “فرانس برس” أن الفيديو يعود لحريق مستودع للمواد الكيميائيّة في الصين عام 2015، ولم تسجّل أي حرائق ضخمة في إسرائيل أخيراً.

ولقي آنذاك سبعة عشر شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات هائلة وقعت آنذاك في مخزن يحوي شحنة متفجرات في مدينة تيانجين الساحلية في شمال الصين.

صورة رجل الإطفاء في حريق بالكويت!

أما صورة رجل الإطفاء الذي يظهر وهو يخرج من جحيم النيران المشتعلة خلفه التقطها المصور لوكالة الصين الرسمية “شينخوا”، في 31 مارس الماضي، لرجال الإطفاء يكافحون حريقًا في سوق المباركية التراثي في مدينة الكويت، والذي نتج عنه إصابة 14 في السوق التاريخي السياحي نتيجة احتراق عشرات المحال التجارية، والدفع ب 8 فرق إطفاء لاخماد الحريق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

السيطرة على حريق مروع بسوق الخيام في الكويت

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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