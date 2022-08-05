سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

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وطن- في اول بيان لها عن مجريات العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت بعض قيادتها العسكرية، أصدرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيانا أكدت فيه قصفها لدولة الاحتلال بأكثر من 100 صاروخ.

وقالت “سرايا القدس” في بيانها “إنه في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير “تيسير الجعبري” وإخوانه الشهداء… سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ”.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عدة صواريخ صوب مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، ردا على العدوان الذي أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين بينهم قيادي عسكري بارز في سرايا القدس.

عشرات الصواريخ تستهدف مستوطنات الاحتلال

وانطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال، فيما حاولت منظومة القبة الحديدية التصدي لها.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وفي مناطق تل أبيب وبيت يام وريشون لتسيون وحولون.

وفي أول ظهور له أول منذ التوقيع على عملية الفجر الصادق في غزة في وقت سابق اليوم ، قال رئيس الوزراء يائير لابيد إن المعركة “ستستغرق وقتًا طويلاً” ، وأن “هذه الحكومة لديها سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي محاولة للهجمات – من أي نوع – من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية “.

وقال متحدثا بعد ثوان من بدء الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ على إسرائيل ، أوضح أن إسرائيل ليست معنية بحملة عسكرية واسعة النطاق لكنها لا تخشى الانخراط فيها إذا لزم الأمر، على حد قوله.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنها في حالة انعقاد منذ لحظة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأوضحت في بيان: “بدأ عدونا الجبان عدوانا يستهدف فلسطين، كل فلسطين، انطلاقا من باحات المسجد الأقصى، مرورا بجنين، واليوم يغتال قائداً وطنياً كبيراً وثلة من المجاهدين والمدنيين في عدوانٍ على شعبنا”.

وتابعت: “وإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إذ ننعى الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس/ تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء، فإننا نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية كاملة عن هذا العدوان، فهو بفعله هذا يخطئ التقدير، ونؤكد على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادم، وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة”.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان مشترك، إن “جريمة اغتيال الجعبري لن تمر دون عقاب”.

وتابعت: “ستبقى المقاومة الموحدة هي من تشكل رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية”.

وأكدت أن “الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على شعبنا، لذلك فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة،

وفصائل المقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات الصهيونية، وفرض قواعد الاشتباك”.