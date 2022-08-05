الرئيسيةرياضةتوقيف حكم الVAR.. أبرز قرارات الأهلي الصارمة بعد التعادل أمام فاركو
رياضة

توقيف حكم الVAR.. أبرز قرارات الأهلي الصارمة بعد التعادل أمام فاركو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري watanserb.com
محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري
- Advertisement -

وطن – طالب نادي الأهلي المصري بتوقف حكم تقنية الفيديو (VAR)، في مباراة الأهلي الأخيرة أمام نظيره فاركو في منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال الأهلي في بيان الرسمي الذي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” يطالب مجلس إدارة النادي بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها”.

قرارات الأهلي المصري

وأدرف البيان، ” المطالبة بإيقاف حكم الفيديو (VAR)، في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه. كما وقرر النادي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس السوبر المصري وكأس مصر، إلى حين تنفيذ مطالب النادي”.

كما وأضاف الأهلي، ” استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، كما وسيقوم رئيس النادي محمود الخطيب بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات المقبلة”.

مباراة الأهلي وفاركو

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة الأهلي أمام فاركو، في منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز. ليبعده بذلك عن منافسة الصراع مع غريمه الزمالك على صدارة جدول الترتيب لهذا الموسم.

كما وشهدت المباراة الجدل الواسع حول إلغاء هدف الأهلي الذي سجله اللاعب الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، بقرار من حكم تقنية (VAR)، بداعي التسلل.

ويستعد فريق الأهلي ( المارد الأحمر) لمواجهة قوية، الأحد، أمام نظيره الاتحاد السكندري في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

ويتربع فريق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف بيراميدز برصيد 59 نقطة، كما وآتى الأهلي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 56 نقطة.

المصدروطن + نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جماهير الأهلي تُهاجم المعلق هشام معمر بسبب الزمالك

رياضة

“استحالة أقول الكلام ده” .. حقيقة تصريحات مدحت شلبي عن الخطيب (فيديو)

رياضة

هدف عالمي من شيكابالا في الدوري المصري (شاهد)

رياضة

الأهلي يحسم مصير الشناوي بعد تراجع مستواه

رياضة

انتكاسة الأهلي تتواصل بعد خروج أبرز لاعبيه عن الخدمة

رياضة

مقتل نجم الزمالك إبراهيم الدسوقي على يد نجله .. وهذه تفاصيل الجريمة

رياضة

بدر بانون يتنازل عن حقوقه من أجل عيون الأهلي المصري

رياضة

تصريحات سيد عبد الحفيظ تُشعل أزمة بين الأهلي والزمالك (فيديو)

رياضة

أشرف بن شرقي سيوقع مع اتحاد جدة السعودي بعد مشواره مع الزمالك

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف زيزو (فيديو)

رياضة

النصر السعودي يُعطل صفقة التعاقد مع نجم الأهلي المصري

رياضة

أولهم بدر بانون .. 3 لاعبين سيرحلون عن الأهلي المصري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا