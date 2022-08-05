توقيف حكم الVAR.. أبرز قرارات الأهلي الصارمة بعد التعادل أمام فاركو

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وطن – طالب نادي الأهلي المصري بتوقف حكم تقنية الفيديو (VAR)، في مباراة الأهلي الأخيرة أمام نظيره فاركو في منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال الأهلي في بيان الرسمي الذي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” يطالب مجلس إدارة النادي بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها”.

قرارات الأهلي المصري

وأدرف البيان، ” المطالبة بإيقاف حكم الفيديو (VAR)، في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه. كما وقرر النادي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس السوبر المصري وكأس مصر، إلى حين تنفيذ مطالب النادي”.

🚨🚨تعرّف على قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم🦅 pic.twitter.com/VrePJhihEr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2022

كما وأضاف الأهلي، ” استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، كما وسيقوم رئيس النادي محمود الخطيب بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات المقبلة”.

مباراة الأهلي وفاركو

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة الأهلي أمام فاركو، في منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز. ليبعده بذلك عن منافسة الصراع مع غريمه الزمالك على صدارة جدول الترتيب لهذا الموسم.

هفضل واقف في صفه .. لآخر الزمان 🦅💪 pic.twitter.com/YYbXHrR6vN — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2022

كما وشهدت المباراة الجدل الواسع حول إلغاء هدف الأهلي الذي سجله اللاعب الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، بقرار من حكم تقنية (VAR)، بداعي التسلل.

ويستعد فريق الأهلي ( المارد الأحمر) لمواجهة قوية، الأحد، أمام نظيره الاتحاد السكندري في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

🚨🚨 تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم 🦅 pic.twitter.com/Az8JX6lvZT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 2, 2022

ويتربع فريق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف بيراميدز برصيد 59 نقطة، كما وآتى الأهلي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 56 نقطة.