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رياضة

تقنية شبه آلية لكشف التسلل حاضرة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تقنية التسلل شبه الآلي حاضرة في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي watanserb.com
تقنية التسلل شبه الآلي حاضرة في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي
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وطن – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، استخدام تقنية شبه آلية لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم المقبل.

وتهدف التقنية الجديدة التي سيعتمد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر. إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر دقة وموثوقية، المقرر إقامتها في آواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

اليويفا وتقنية التسلل الآلي

وقال مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، روبرتو روزيتي، بشأن تقنية التسلل شبه الآلي الجديدة، ” يسمح النظام المبتكر لطاقم العمل داخل غرفة تقنية الVAR، بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة عالية”.

كما وأضاف روزيتي، ” ستساهم التقنية الجديدة إلى تحسين استمرارية اللعب ودقة اتخاذ القرارات. وبفضل الكاميرات المتخصصة المتواجدة داخل أرضية ملعب المباراة”.

وأردف، ” الكاميرات المخصصة ستكون قادرة على تتبع 29 نقطة بيانات كل لاعب، كما وتم اختبار تلك التقنية نحو 188 مرة على مدار عامين من الآن”.

دوري أبطال أوروبا

وشدد المسؤول روزيتي، على أن النظام الجديد سيكون جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية، كما وسيدخل حيز التنفيذ في كافة الملاعب الأوروبية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كأس السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن تستخدم تلك التقنية بعد اعتمادها من قبل اليويفا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في ال10 من شهر أغسطس/ آب الجاري على ملعب (هلسنكي الأولمبي) في العاصمة فنلندا.

كما وستكون مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية). وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً.

المصدروطن + روسيا اليوم + اليويفا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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