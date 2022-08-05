تقنية شبه آلية لكشف التسلل حاضرة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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وطن – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، استخدام تقنية شبه آلية لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم المقبل.

وتهدف التقنية الجديدة التي سيعتمد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر. إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر دقة وموثوقية، المقرر إقامتها في آواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

🚨 رسميًا: سيتم استخدام وتجربة تقنية التسلل الجديدة لأول مرة في مباراة ريال مدريد ضد فرانكفورت في السوبر الأوروبي. • شرح كامل للتقنية ⤵️ pic.twitter.com/QcZRhEkwGk — عز (@MnbrMadrid5) August 3, 2022

اليويفا وتقنية التسلل الآلي

وقال مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، روبرتو روزيتي، بشأن تقنية التسلل شبه الآلي الجديدة، ” يسمح النظام المبتكر لطاقم العمل داخل غرفة تقنية الVAR، بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة عالية”.

🚨رسمياً : سيتم أستخدام تقنية التسلل الآلي في مرحلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم pic.twitter.com/epNs9zsWSa — مشعل (@Dolgador) August 3, 2022

كما وأضاف روزيتي، ” ستساهم التقنية الجديدة إلى تحسين استمرارية اللعب ودقة اتخاذ القرارات. وبفضل الكاميرات المتخصصة المتواجدة داخل أرضية ملعب المباراة”.

في الحلقة الأخيرة من برنامج Living Football، نلقي نظرة فاحصة على تقنية التسلل شبه الآلية التي سيتم استخدامها في بطولة قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦، ثم نسافر إلى 🇸🇸 جنوب السودان وغينيا 🇬🇳 في برامج مهمة أخرى. #FIFAWorldCup l @ssfa_com l @AFD_en l @PlanGlobal pic.twitter.com/1rHY5MpLxJ — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) July 1, 2022

وأردف، ” الكاميرات المخصصة ستكون قادرة على تتبع 29 نقطة بيانات كل لاعب، كما وتم اختبار تلك التقنية نحو 188 مرة على مدار عامين من الآن”.

دوري أبطال أوروبا

وشدد المسؤول روزيتي، على أن النظام الجديد سيكون جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية، كما وسيدخل حيز التنفيذ في كافة الملاعب الأوروبية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

⚽ Yesterday, UEFA announced the introduction of Semi-Automated Offside Technology (SAOT) to the #SuperCup and #UCL group stage. It uses specialised cameras to track 29 body points per player and will allow VAR teams to determine offside situations quickly and accurately. — UEFA (@UEFA) August 4, 2022

كأس السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن تستخدم تلك التقنية بعد اعتمادها من قبل اليويفا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في ال10 من شهر أغسطس/ آب الجاري على ملعب (هلسنكي الأولمبي) في العاصمة فنلندا.

⌛️ There's just 1 week to go until the #SuperCup… Real Madrid 🆚 Frankfurt

Coming 🔜 pic.twitter.com/p4IfgxhWOD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 3, 2022

كما وستكون مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية). وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً.