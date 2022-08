تقنية شبه آلية لكشف التسلل حاضرة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، استخدام تقنية شبه آلية لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم المقبل.

وتهدف التقنية الجديدة التي سيعتمد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر. إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر دقة وموثوقية، المقرر إقامتها في آواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وقال مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، روبرتو روزيتي، بشأن تقنية التسلل شبه الآلي الجديدة، ” يسمح النظام المبتكر لطاقم العمل داخل غرفة تقنية الVAR، بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة عالية”.

كما وأضاف روزيتي، ” ستساهم التقنية الجديدة إلى تحسين استمرارية اللعب ودقة اتخاذ القرارات. وبفضل الكاميرات المتخصصة المتواجدة داخل أرضية ملعب المباراة”.

وأردف، ” الكاميرات المخصصة ستكون قادرة على تتبع 29 نقطة بيانات كل لاعب، كما وتم اختبار تلك التقنية نحو 188 مرة على مدار عامين من الآن”.

وشدد المسؤول روزيتي، على أن النظام الجديد سيكون جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية، كما وسيدخل حيز التنفيذ في كافة الملاعب الأوروبية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

