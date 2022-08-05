الجمعة, أغسطس 5, 2022
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حياتنا

“بطلة المقاطع الإباحية” منى فاروق تشعل المواقع بفيديو جديد!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
منى فاروق watanserb.com
منى فاروق
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وطن – أثارت الفنانة منى فاروق ضجة كبيرة، بعد نشرها فيديو رقص، خلال رحلتها الصيفية فى مدينة دهب السياحية المصرية.

وظهرت منى فاروق وهي ترقص على أنغام أغنية “حتة تقيلة فى البلد” للمطرب الشعبي “مسلم”، ما أثار انتقادات الجمهور.

كما نشرت منى فاروق، فيديو، تبدو فيه مستمتعةً مع صديقتها.

 

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مؤخراً، ظهرت منى فاروق بمايوه مع المنتج محمد السبكي، ولفت خصرها بشال، فيما لفّ “السبكي” ذراعه حول وسطها.

منى فاروق مع المنتج محمد السبكي
منى فاروق مع المنتج محمد السبكي

وأمطر معلّقون من الجمهور الصورة بتعليقاتٍ حادة، وانتقدوا ملابس الفنانة التي اعتبروها فاضحة، ما اضطرها لحذف الصورة .

ويبدو أن منى فاروق أرادت الإعلان عن تعاونها مع المنتج محمد السبكي وعودتها إلى السينما مرة أخرى في فيلم من إنتاجه.

منى فاروق تحصل على الإقامة الذهبية في دبي

وأعلنت منى فاروق من دبي قبل أيام، عن حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ووجهت “فاروق” الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ووقالت بحسب ما رصدت (وطن):”كل الشكر لحكومة الإمارات وحكومة دبي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين.”

وتابعت منى:”بجد أنا مبسوطة أوي أوي إني خدت الإقامة الذهبية النهاردة حالا من المكان الحلو ده.. وبقى معايا على باسبوري الجولدن الاقامة الذهبية.”

وأضافت الفنانة المصرية التي باتت تتصدر التريند من آن لآخر بشكل دائم:”وفخورة جدا جدا بالإقامة دي ناس كتير جدا بتتمناها وبيسعوا لأخذها.”

 

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كما عبرت “منى” عن سعادتها البالغة لحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد 4 سنوات من إقامتها في البلاد. مؤكدة أنها فخوة جدا بهذا الأمر، حسب وصفها.

بينما عبرت الفنانة المصرية عن فخرها بكونها ممثلة مصرية حصلت على الإقامة الذهبية.

وأضافت:”كل الشكر للإمارات كل الشكر لسمو الشيخ. والشكر لكل مواطن إماراتي ساعد إني اخد الاقامة.”

وتابعت موضحة:”لأن كل الأماكن اللي انا روحتها عملت فيها فحص طبي عملت بصمة. عملت حجات كتير طبعا كل الموجودين والقائمين عل هذا الإماراتتين الناس المحترمة اللي احتضتني.”

واختتمت الفنانة المصرية:”كل الشكر لدولتي مصر أم الدنيا. وأنا فخورة طبعا إني انا مصرية وفخورة بدولتي وإني مصرية بمثل مصر في الإمارات وأخذت الإقامة الذهبية.”

منى غاضبة من الخوض في سيرتها! 

وكانت منى فاروق، عبرت عن غضبها الشديد ممن اتهمتهم بالخوض فى سيرتها بكلام غير لائق، وقالت: “أي حد بينقدني أو أي حد بيقول عني أي حاجة غير لائقة أنا هقاضيه، يالا بقا نعيش مع بعض شوية”.

 

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وقالت: “إحنا فى بلد بتحترم الناس، إحنا فى مصر أم الدنيا، لازم يكون فيه احترام، واللى يكتب أبواب جهنم مفتوحالك.. مين إنت علشان تحكم عليا إنى هدخل جهنم؟ خلاص هتجلدني يعني؟ حطيت نفسك مكان ربنا؟”.

وختمت كلامها: “الناس بتقول كانت بتطلع تعيط ودلوقتى عايشة حياتها.. إنت مالك برضه.. حياتى أنا حرة فيها.. أنا عندى اللى شغال على توك توك أحسن من الراجل اللى بيتكلم فى عرض ست، هتروحوا فين من ربنا ياللى بتتكلموا فى عرض ولية.. شوفولكم شغلانة تانية وسيبو اللت والعجن ده للستات”.

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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