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المثلية الجنسية..جوني ديب يكشف لممثلة أمريكية عن ما يدار في كواليس هوليود

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ممثلة أمريكية تكشف كيف فسر لها جوني ديب المثلية الجنسية watanserb.com
جوني ديب وكريستينا ريتشي
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وطن– في مقابلة مع القناة الإذاعية SiriusXM، تحدثت الممثلة الامريكية كريستينا ريتشي، مع المضيف آندي كوهين، عن المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع جوني ديب ليشرح لها ما معنى المثلية الجنسية.

حيث أوضحت أن الممثل فسر لها بأبسط العبارات ما تعنيه هذه الكلمة.

كريستينا ريتشي

خلال هذه المقابلة، أشارت الممثلة إلى أن هذه المكالمة التي أجرتها معه تعود حينما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات. حيث كانت تصور فيلم حوريات البحر مع صديقة جوني آنذاك، وينونا رايدر.

كريستينا ريتشي ووينونا رايدر في فيلم “حوريات البحر”

كريستينا تكشف فحوى المكالمة

حيث قالت “كان هناك شيء ما يجري في موقع التصورير وكان هناك شخص ما لم يكن لطيفا مع شخص آخر. وكان الأشخاص خلال التصوير يقولون “حسنًا، ربما يكون ذلك الشخص معاديًا للمثليين.”

وبعد ذلك قلت لنفسي “حسنًا، أنا لا أفهم معنى ذلك.”

وأضافت “كنت في مقطورة وينونا وكانت تقول لي “لا أعرف كيف أفسر لك هذا.”

وتابعت بالقول “فإتصلت بجوني وشرح لي بأبسط المصطلحات حيث قال الأمر بمثابة عندما يريد الرجل ممارسة الجنس مع رجل آخر. وعندما تريد امرأة ممارسة الجنس مع امرأة”.

علاقة جوني ووينونا

انفصل جوني ديب عن وينونا رايدر عام 1993.

كما مثلت كريستينا مع ورايدر في فيلم الحوريات في عام 1990، في الوقت الذي بدأه فيه ديب في مواعدتها.

جوني ديب ووينونا رايدر
بالإضافة إلى ذلك، عملت كريستينا مع ديب في عدة أفلام، بما في ذلك Fear and Loathing in Las Vegas و Sleepy Hollow، وفقا لما أوردته صحيفة الماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.
المصدرصحيفة الماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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