المثلية الجنسية..جوني ديب يكشف لممثلة أمريكية عن ما يدار في كواليس هوليود

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وطن– في مقابلة مع القناة الإذاعية SiriusXM، تحدثت الممثلة الامريكية كريستينا ريتشي، مع المضيف آندي كوهين، عن المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع جوني ديب ليشرح لها ما معنى المثلية الجنسية.

حيث أوضحت أن الممثل فسر لها بأبسط العبارات ما تعنيه هذه الكلمة.

خلال هذه المقابلة، أشارت الممثلة إلى أن هذه المكالمة التي أجرتها معه تعود حينما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات. حيث كانت تصور فيلم حوريات البحر مع صديقة جوني آنذاك، وينونا رايدر.

كريستينا تكشف فحوى المكالمة

حيث قالت “كان هناك شيء ما يجري في موقع التصورير وكان هناك شخص ما لم يكن لطيفا مع شخص آخر. وكان الأشخاص خلال التصوير يقولون “حسنًا، ربما يكون ذلك الشخص معاديًا للمثليين.”

وبعد ذلك قلت لنفسي “حسنًا، أنا لا أفهم معنى ذلك.”

وأضافت “كنت في مقطورة وينونا وكانت تقول لي “لا أعرف كيف أفسر لك هذا.”

وتابعت بالقول “فإتصلت بجوني وشرح لي بأبسط المصطلحات حيث قال الأمر بمثابة عندما يريد الرجل ممارسة الجنس مع رجل آخر. وعندما تريد امرأة ممارسة الجنس مع امرأة”.

علاقة جوني و وينونا

انفصل جوني ديب عن وينونا رايدر عام 1993.

كما مثلت كريستينا مع ورايدر في فيلم الحوريات في عام 1990، في الوقت الذي بدأه فيه ديب في مواعدتها.