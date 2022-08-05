 أرسنال يحقق الفوز النظيف على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (شاهد)

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وطن – نجح فريق أرسنال من تحقيق الفوز النظيف على منافسه كريستيال بالاس، بهدفين دون رد، في بداية مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز فريق (المدفعجية) الهدف الأول داخل شباك الخصم كريستيال بالاس، عن طريق اللاعب غابرييل مارتينيلي في الدقيقة ال20.

كما وارتكب مارك جيهي الخطأ الفادح، بعد تسجيله الهدف في شباك مرمى فريقه كريستال بالاس في الدقيقة ال85.

مباراة أرسنال وكريستال بالاس

وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين الأرسنال وكريستال بالاس. الإثارة والقوة طيلة مجريات دقائق المباراة.

🇧🇷 Gabigoooooooool 🇧🇷 Want to watch #CRYARS highlights? Of course you do 😎 — Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022

كما وتساوى فريق كلا الفريقين في عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى التي وصلت إلى 10 تسديدات، بينما تفوق صاحب الأرض كريستال بالاس في الاستحواذ على الكرة التي وصلت إلى نسبة 57%.

على عكس الفريق الضيف المدفعجية الذي وصل استحواذه على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 43%.

تشكيلة فريق أرسنال

ودخل المدرب ميكل أرتيتا، المباراة الافتتاحية بتشكيلة أساسية في منافسات الدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس، حيث كان في حراسة المرمى آرون رامسديل.

379 more to go…🤩 pic.twitter.com/shnjU17yYN — Premier League (@premierleague) August 5, 2022

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل سانتوس، أوليكساندر زينشينكو، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: توماس بارتي، جرانيت شاكا، مارتين أوديغارد.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بوكايو ساكا، غابرييل مارتينيلي، غابرييل خيسوس.

ويستعد الأرسنال للمواجهة القوية القادمة أمام ليستر سيتي (الثعالب)، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

وبهذا الفوز حصد فريق (المدفعجية)، النقاط الثلاثة الثمينة الأولى، في أول مشواره في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) الممتاز.