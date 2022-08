 أرسنال يحقق الفوز النظيف على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (شاهد)

وطن – نجح فريق أرسنال من تحقيق الفوز النظيف على منافسه كريستيال بالاس، بهدفين دون رد، في بداية مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز فريق (المدفعجية) الهدف الأول داخل شباك الخصم كريستيال بالاس، عن طريق اللاعب غابرييل مارتينيلي في الدقيقة ال20.

كما وارتكب مارك جيهي الخطأ الفادح، بعد تسجيله الهدف في شباك مرمى فريقه كريستال بالاس في الدقيقة ال85.

وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين الأرسنال وكريستال بالاس. الإثارة والقوة طيلة مجريات دقائق المباراة.

