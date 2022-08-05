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رياضة

 أرسنال يحقق الفوز النظيف على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أرسنال يفوز على كريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي watanserb.com
أرسنال يفوز على كريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي
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وطن – نجح فريق أرسنال من تحقيق الفوز النظيف على منافسه كريستيال بالاس، بهدفين دون رد، في بداية مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز فريق (المدفعجية) الهدف الأول داخل شباك الخصم كريستيال بالاس، عن طريق اللاعب غابرييل مارتينيلي في الدقيقة ال20.

كما وارتكب مارك جيهي الخطأ الفادح، بعد تسجيله الهدف في شباك مرمى فريقه كريستال بالاس في الدقيقة ال85.

مباراة أرسنال وكريستال بالاس

وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين الأرسنال وكريستال بالاس. الإثارة والقوة طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتساوى فريق كلا الفريقين في عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى التي وصلت إلى 10 تسديدات، بينما تفوق صاحب الأرض كريستال بالاس في الاستحواذ على الكرة التي وصلت إلى نسبة 57%.

على عكس الفريق الضيف  المدفعجية الذي وصل استحواذه على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 43%.

تشكيلة فريق أرسنال

ودخل المدرب ميكل أرتيتا، المباراة الافتتاحية بتشكيلة أساسية في منافسات الدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس، حيث كان في حراسة المرمى آرون رامسديل.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل سانتوس، أوليكساندر زينشينكو، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: توماس بارتي، جرانيت شاكا، مارتين أوديغارد.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بوكايو ساكا، غابرييل مارتينيلي، غابرييل خيسوس.

ويستعد الأرسنال للمواجهة القوية القادمة أمام ليستر سيتي (الثعالب)، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

وبهذا الفوز حصد فريق (المدفعجية)، النقاط الثلاثة الثمينة الأولى، في أول مشواره في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) الممتاز.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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